El PP y Vox aprovecharán la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso para pedir cuentas a Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su consiguiente dimisión. Además, en el Pleno posterior forzarán sendas votaciones sobre este asunto.

En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará a Sánchez "quién va a pedir perdón a los españoles" tras la inhabilitación de García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras la condena de la semana pasada, el fiscal general presentó este lunes su dimisión y el Gobierno propondrá para sustituirle a Teresa Peramato.

Hace casi un año, el propio jefe del Ejecutivo negó credibilidad a la causa contra García Ortiz y se pregunto públicamente "¿quién va a pedir disculpas al fiscal general", y ahora Feijóo ha cogido ese guante para 'devolverle' el interrogante.

Además, el PP ha puesto el foco en Bolaños, a quien la vicesecretaria de Política Institucional, Cuca Gamarra, pedirá que se pronuncia sobre si "ha llegado el momento de que asuma su responsabilidad como ministro de Justicia", también a propósito de la polémica de García Ortiz.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, pretende que el ministro le confiese si cree que "la verdad se ha abierto paso" en el caso del fiscal general, cuya inocencia el Gobierno, con Sánchez a la cabeza, ha defendido desde el inicio del procedimiento contra él.

También el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro pedirá explicaciones a Bolaños en el Pleno del Congreso por esta cuestión, con una pregunta similar a la de Feijóo: ¿"Va a pedir el Gobierno expresamente perdón a los españoles?".