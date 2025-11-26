-
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, inicia su visita de Estado a España e irá con Felipe VI a Gernika
El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, inicia este miércoles una visita de Estado a España con un recibimiento con honores en el Palacio Real, donde los reyes ofrecerán también una cena de gala, se reunirá con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y visitará con Felipe VI la ciudad de Gernika.
El presidente alemán se convertirá así en el primer jefe de Estado alemán en visitar Gernika, ciudad que fue bombardeada durante la Guerra Civil por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, aliados entonces de Franco, en lo que se considera el primer ataque aéreo masivo e indiscriminado contra una población civil.
La visita del presidente de Steinmeier comenzará por la mañana en el Palacio Real donde será recibido con honores militares por los reyes. A mediodía, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, le entregará la llave de oro de la ciudad y, después, mantendrá un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde los monarcas le ofrecerán un almuerzo.
Feijóo preguntará a Sánchez en la sesión de control "quién va a pedir perdón a los españoles" tras la inhabilitación de García Ortiz
El PP y Vox aprovecharán la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso para pedir cuentas a Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su consiguiente dimisión. Además, en el Pleno posterior forzarán sendas votaciones sobre este asunto.
En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará a Sánchez "quién va a pedir perdón a los españoles" tras la inhabilitación de García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras la condena de la semana pasada, el fiscal general presentó este lunes su dimisión y el Gobierno propondrá para sustituirle a Teresa Peramato.
Hace casi un año, el propio jefe del Ejecutivo negó credibilidad a la causa contra García Ortiz y se pregunto públicamente "¿quién va a pedir disculpas al fiscal general", y ahora Feijóo ha cogido ese guante para 'devolverle' el interrogante.
Además, el PP ha puesto el foco en Bolaños, a quien la vicesecretaria de Política Institucional, Cuca Gamarra, pedirá que se pronuncia sobre si "ha llegado el momento de que asuma su responsabilidad como ministro de Justicia", también a propósito de la polémica de García Ortiz.
Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, pretende que el ministro le confiese si cree que "la verdad se ha abierto paso" en el caso del fiscal general, cuya inocencia el Gobierno, con Sánchez a la cabeza, ha defendido desde el inicio del procedimiento contra él.
También el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro pedirá explicaciones a Bolaños en el Pleno del Congreso por esta cuestión, con una pregunta similar a la de Feijóo: ¿"Va a pedir el Gobierno expresamente perdón a los españoles?".
