El 21-D extremeño: Yolanda Díaz no tiene partido, Abascal aún está sin candidato y el de Sánchez tiene fecha de juicio

Las encuestas sitúan al PP de María Guardiola como favorito para revalidar el Gobierno autonómico, en un contexto de fragmentación en la izquierda y dudas en la candidatura de Vox.

Vox aún no ha decidido si repetirá candidato con Ángel Pelayo Gordillo o apostará por Óscar Fernández Calle para las elecciones, mientras que Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, no presenta lista propia y apoya a Unidas por Extremadura.

El líder socialista extremeño y candidato, Miguel Ángel Gallardo, se enfrentará a juicio en 2026 junto a David Sánchez, hermano del presidente, por presunto tráfico de influencias y prevaricación en la Diputación de Badajoz.

A 40 días de las elecciones del 21-D en Extremadura, la precampaña está marcada por la falta de partido de Yolanda Díaz, la ausencia de candidato en Vox y el candidato del PSOE pendiente de juicio por presunta corrupción.

A 40 días de las elecciones del 21 de diciembre, Extremadura encara una precampaña atípica.

Tres de los grandes líderes nacionales llegan a la cita con tareas pendientes: Yolanda Díaz sin partido, Santiago Abascal sin candidato y el aspirante de Pedro Sánchez, con fecha de juicio por presunta corrupción.

La Audiencia de Badajoz juzgará en febrero de 2026 la contratación en la Diputación de David Sánchez, hermano músico del presidente. Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato el 21-D, está entre los once procesados.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó este viernes que la causa llega a juicio oral, tras cerrarse la instrucción.

La acusación popular pide tres años de prisión por tráfico de influencias y prevaricación para Gallardo y David Sánchez.

El revés judicial coincide con la suspensión del acto de precampaña que Gallardo y Pedro Sánchez iban a celebrar este miércoles en Mérida.

El PSOE aplazó el acto por el temporal, una decisión que evitó la imagen conjunta de Sánchez y Gallardo en plena investigación judicial por presunta corrupción.

El evento se pospuso y ahora se buscará una nueva fecha, aunque todavía no hay una previsión concreta.

Dudas en Vox

El plazo para registrar listas en Extremadura expira el 17 de noviembre. Santiago Abascal todavía no ha anunciado quién encabezará la lista de Vox.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, sobre la mesa existen dos opciones: repetir con Ángel Pelayo Gordillo, aspirante en 2023 y actual senador autonómico, o promover a Óscar Fernández Calle, portavoz en la Asamblea regional.

Gordillo, ex del PP, representa un perfil más institucional. Fernández Calle abandera el discurso más duro contra el bipartidismo.

Abascal ya ha estado en la región en plena precampaña. Este lunes visitó Plasencia y Cáceres. Allí se le vio acompañado por Gordillo y Fernández Calle, una imagen que alimenta las quinielas.

Ángel Pelayo Gordillo, Santiago Abascal y Óscar Fernández Calle el lunes 3 de noviembre en Cáceres. E.P.

Preguntado por la prensa, insistió en que "lo importante no es el candidato, sino las ideas".

Las dudas, en cualquier caso, se despejarán pronto y la decisión se tomará "tranquilamente", según Abascal, "sin ningún tipo de prisa y sin ningún tipo de pausa".

Se espera que el anuncio se produzca la próxima semana.

Yolanda, sin partido

Mientras, en la izquierda, Yolanda Díaz afronta la cita sin partido ni papeleta propia y con Sumar reducido a pedir el voto para Podemos.

Movimiento Sumar, la plataforma impulsada por la vicepresidenta segunda, no concurrirá a las elecciones, pero pedirá el voto para Unidas por Extremadura, la coalición de Podemos e IU encabezada por Irene de Miguel.

"Vamos a apoyar este espacio y a pedir el voto para él", confirmó este lunes la coordinadora de Sumar, Lara Hernández.

Sumar garantizará ese respaldo "vayan o no" en las listas, lo que refleja la escasa implantación territorial del proyecto.

Desde Sumar defienden que su "prioridad absoluta" es desalojar a PP y Vox de las instituciones y que su papel será el de apoyo externo, sin exigir puestos en las candidaturas.

Es decir, Yolanda Díaz deberá apoyar desde fuera —o desde dentro, si le hacen hueco, aunque no parece probable— una lista promovida por Podemos, el mismo partido que rompió con ella tras las elecciones generales.

De hecho, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ya ha descartado cualquier confluencia con Sumar, un partido que considera una "marca regresiva" destinada a mantener las políticas del PSOE.

Y ha reclamado a IU que "rectifique" y rompa con Sumar, al que acusa de ser una "marca regresiva" destinada a mantener las "políticas conservadoras" del PSOE.

Belarra cree que las elecciones extremeñas son una oportunidad para "poner en pie una izquierda fuerte" al margen de Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz, por su parte, evita responder. Sumar insiste en "no entrar en polémicas" con Podemos y ensalza la sintonía con Irene de Miguel, que aunque es dirigente morada, acogió con simpatía la irrupción de la plataforma en su momento.

Con este panorama, María Guardiola encara la precampaña desde una posición de ventaja.

Todas las encuestas publicadas hasta la fecha sitúan al PP como primera fuerza en intención de voto, lo que permitiría a la actual presidenta revalidar el Gobierno autonómico.