Pedro J., en 'Directo al grano': "Por el bien de la democracia espero que en las próximas elecciones haya un 12 a 2"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, expresó su deseo de que en las próximas elecciones haya un "12 a 2" para favorecer la alternancia democrática y que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. En el programa 'Directo al grano' de TVE, Pedro J. explicó su "teoría del 12 a 1", según la cual solo en una ocasión un presidente en el poder ha sido desalojado por la oposición en la historia democrática reciente. Ramírez calificó la actual legislatura de "anómala" por estar gobernando quien quedó segundo en las elecciones, y criticó que el sistema electoral siga rigiéndose por la LOREG, una ley preconstitucional. El periodista denunció el silencio del Gobierno tras la agresión sufrida por su compañero José Ismael Martínez en la universidad de Pamplona y subrayó la gravedad de los hechos ocurridos durante esa manifestación.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha deseado este miércoles que en las próximas elecciones por el "bien de la democracia" haya un "12 a 2 en lugar de un 13 a 1", en alusión a que Pedro Sánchez salga de la Moncloa.

En una entrevista en el programa Directo al grano de TVE para presentar el segundo tomo de sus memorias, titulado Por decir la verdad, el periodista ha vuelto a explicar su "teoría del 12 a 1" que consiste en que "en España, en los 48 años que llevamos de Democracia, el presidente en el poder ha conseguido 12 veces perpetuarse".

"Solamente José María Aznar, en el año 96, consiguió desalojar de la Moncloa a Felipe González. Las otras veces que se ha producido un cambio político es porque el presidente no se presentaba", ha recordado.

El director de EL ESPAÑOL ha considerado que la actual legislatura está siendo "muy anómala", empezando porque es la primera vez que "está gobernando el que quedó segundo", algo que "tiene que ver", ha recordado, con "las reglas del juego de la democracia" y que algo tan importante como los procesos electorales se rijan por una ley preconstitucional como la LOREG.

Por otro lado, Pedro J. ha denunciado que el Gobierno de Sánchez y sus socios sigan en silencio tras la brutal agresión sufrida por uno de sus periodistas, José Ismael Martínez, a manos de encapuchados abertzales la semana pasada en la universidad de Pamplona.

"Hacía mucho tiempo que no se veían imágenes de tal brutalidad y saña como las que vimos la semana pasada con la agresión de José Ismael", ha lamentado.

El director de EL ESPAÑOL ha explicado que cuando el periodista le llamó tras la agresión, le explicó que había cientos de encapuchados, pero que en un primer momento consideró que era una exageración por su estado tras lo que había pasado. Pero luego, tras visionar el vídeo, comprobaron que así era. De hecho, ha recordado que la Policía cifró en unos 400 a los manifestantes de extrema izquierda.

"Es evidente que si esto le hubiera pasado a un profesional de un medio más cómodo para el Gobierno o de un político, ésto no habría quedado en silencio", ha sentenciado.

En contraste, ha revelado que el martes, durante la cena de gala de los Reyes en honor al sultán de Omán, a la que asistió el director de El Mundo, Felipe VI le preguntó por el estado del periodista agredido.