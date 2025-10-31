El periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez instantes después de ser agredido.

El periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez instantes después de ser agredido.

Política

Feijóo y Ayuso apoyan al periodista de El Español y acusan al PSOE de "aplaudir a los abertzales" que le agredieron

Ni el PSOE ni Sumar se han pronunciado sobre la agresión. Tampoco partidos de izquierda como Podemos.

Más información: Pedro J. interpela a Sánchez sobre la "cacería de los matones encapuchados" que agredieron al periodista de EL ESPAÑOL

Publicada
Actualizada

Las claves
nuevo Generado con IA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han mostrado su apoyo al periodista de EL ESPAÑOL, José Ismael Martínez, tras ser agredido en Pamplona.

Feijóo acusa al PSOE de "aplaudir a los abertzales" responsables de la agresión, mientras que Ayuso condena la brutalidad del ataque y critica el crecimiento impune de estos grupos.

Diferentes políticos del PP, UPN y Vox han expresado su solidaridad con el periodista y condenado la violencia, mientras que asociaciones de periodistas han rechazado cualquier forma de intimidación.

El PSOE, Sumar y otros partidos de izquierda no han emitido declaraciones específicas sobre la agresión, y la Delegación del Gobierno en Navarra se ha limitado a un mensaje genérico sobre los incidentes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo al periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez, agredido en Pamplona, y ha acusado al PSOE de "aplaudir a los abertzales" que le propinaron la brutal paliza.

Encapuchados y radicales de izquierda atacaron este jueves a un periodista de esta casa mientras cubría una concentración en el campus de la Universidad de Navarra.

El reportero fue golpeado y pateado por varios violentos pese a identificarse como periodista. Las imágenes muestran cómo media docena de individuos le acorralan y huyen al llegar la Policía. Martínez sufrió lesiones leves y fue atendido tras la agresión.

Indar Gorri ha mostrado una clara vinculación política y radical, participando en cánticos y campañas en favor de los detenidos por el caso Alsasua y de los presos de ETA, reclamando una amnistía total. También se implicó en movilizaciones de apoyo a Patxi Ruiz, miembro de ETA condenado por asesinato, a quien consideraban un preso político durante su huelga de hambre en la cárcel de Murcia. En 2019, junto a otros grupos ultras vascos, convocó una marcha en favor de los presos de ETA en Mont-de-Marsan bajo el lema En el camino de la amnistía, aunque los propios reclusos rechazaron la iniciativa por no estar respaldada por el EPPK. Además, como miembro fundador de Euskal Hintxak, Indar Gorri ha impulsado campañas para crear selecciones deportivas oficiales y ha participado en actos de defensa de Euskal Herria.

En un mensaje en X, Feijóo ha denunciado que "el PSOE aplaude a los abertzales que han herido a cuatro policías y a un periodista". "Primero dieron la alcaldía a Bildu y ahora quieren decidir quién puede hablar en Pamplona", ha añadido.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también ha expresado su solidaridad con José Ismael Martínez.

"La agresión es de una brutalidad indescriptible. Esos grupos no se han formado antes de ayer. No pueden seguir creciendo impunemente”, ha señalado en su cuenta de X.

Antidisturbios de la Policía dispersando a los radicales en la Universidad de Navarra.

Otros cargos del PP también han condenado los hechos y mostrado su apoyo al periodista.

"La kale borroka totalitaria de siempre hoy te ha agredido a ti en Pamplona pero estos miserables no representan a una tierra que tanto ha luchado por ser libre", ha escrito el diputado navarro Sergio Sayas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado que "atacar a quien informa es atacar la libertad y la convivencia" y ha reclamado "acabar con la impunidad de los cobardes con la cara tapada".

El periodista de El Español agredido, junto a la Policía Nacional.

Desde UPN, Cristina Ibarrola, ha calificado el ataque de “intolerable” y ha afirmado sentirse “avergonzada de la Pamplona, de la Navarra, del PSN y de EH Bildu". "Espero la pronta recuperación de este periodista que únicamente ejercía su trabajo", ha escrito la líder regionalista.

Desde Vox, el portavoz nacional José Antonio Fuster ha trasladado "toda la solidaridad con José Ismael Martínez y con la redacción" de este periódico y ha advertido de que "la violencia de la izquierda también se dirige contra los medios".

Las asociaciones profesionales también han reaccionado. La Asociación de Periodistas de Navarra ha condenado "toda forma de violencia o intimidación contra periodistas” y ha expresado su “solidaridad con los compañeros afectados". La APM y la FAPE se han sumado a la condena.

Silencio de la izquierda

Ni el PSOE ni Sumar se han pronunciado sobre la agresión. Tampoco partidos de izquierda como Podemos.

El Ejecutivo central guarda silencio, mientras la Delegación del Gobierno en Navarra se limitó ayer a un mensaje genérico condenando los incidentes y haciendo un llamamiento a la "convivencia" en la Comunidad Foral, sin mencionar en ningún momento al periodista agredido.