Feijóo y Ayuso apoyan al periodista de El Español y acusan al PSOE de "aplaudir a los abertzales" que le agredieron

Las claves nuevo Generado con IA El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han mostrado su apoyo al periodista de EL ESPAÑOL, José Ismael Martínez, tras ser agredido en Pamplona. Feijóo acusa al PSOE de "aplaudir a los abertzales" responsables de la agresión, mientras que Ayuso condena la brutalidad del ataque y critica el crecimiento impune de estos grupos. Diferentes políticos del PP, UPN y Vox han expresado su solidaridad con el periodista y condenado la violencia, mientras que asociaciones de periodistas han rechazado cualquier forma de intimidación. El PSOE, Sumar y otros partidos de izquierda no han emitido declaraciones específicas sobre la agresión, y la Delegación del Gobierno en Navarra se ha limitado a un mensaje genérico sobre los incidentes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo al periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez, agredido en Pamplona, y ha acusado al PSOE de "aplaudir a los abertzales" que le propinaron la brutal paliza.

Encapuchados y radicales de izquierda atacaron este jueves a un periodista de esta casa mientras cubría una concentración en el campus de la Universidad de Navarra.

El PSOE aplaude a los abertzales que han herido a cuatro policías y al periodista José Ismael Martínez.



Nuestra solidaridad con ellos, y nuestro apoyo a la libertad.



Primero dieron la alcaldía a Bildu y ahora quieren decidir quién puede hablar en Pamplona. Restauraremos la… https://t.co/FEw42BYbM8 pic.twitter.com/vVu9vLdnk2 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 31, 2025

El reportero fue golpeado y pateado por varios violentos pese a identificarse como periodista. Las imágenes muestran cómo media docena de individuos le acorralan y huyen al llegar la Policía. Martínez sufrió lesiones leves y fue atendido tras la agresión.

En un mensaje en X, Feijóo ha denunciado que "el PSOE aplaude a los abertzales que han herido a cuatro policías y a un periodista". "Primero dieron la alcaldía a Bildu y ahora quieren decidir quién puede hablar en Pamplona", ha añadido.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también ha expresado su solidaridad con José Ismael Martínez.

La agresión a José Ismael, de @elespanolcom, es de una brutalidad indescriptible.



Esos grupos organizados no se han formado antes de ayer. No pueden seguir creciendo impunemente.



Nuestra solidaridad con José Ismael y todos sus compañeros. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 31, 2025

"La agresión es de una brutalidad indescriptible. Esos grupos no se han formado antes de ayer. No pueden seguir creciendo impunemente”, ha señalado en su cuenta de X.

Otros cargos del PP también han condenado los hechos y mostrado su apoyo al periodista.

"La kale borroka totalitaria de siempre hoy te ha agredido a ti en Pamplona pero estos miserables no representan a una tierra que tanto ha luchado por ser libre", ha escrito el diputado navarro Sergio Sayas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado que "atacar a quien informa es atacar la libertad y la convivencia" y ha reclamado "acabar con la impunidad de los cobardes con la cara tapada".

Desde UPN, Cristina Ibarrola, ha calificado el ataque de “intolerable” y ha afirmado sentirse “avergonzada de la Pamplona, de la Navarra, del PSN y de EH Bildu". "Espero la pronta recuperación de este periodista que únicamente ejercía su trabajo", ha escrito la líder regionalista.

Toda la solidaridad con José Ismael Martínez y con la redacción de El Español.



Hace once días, en rueda de prensa en nuestra sede nacional, avisé de que el incremento de la violencia de la izquierda contra VOX también sería contra los medios. Una vez más, acertamos. https://t.co/hT9Ww2Lqg4 — José Antonio Fúster (@joseafuster) October 30, 2025

Desde Vox, el portavoz nacional José Antonio Fuster ha trasladado "toda la solidaridad con José Ismael Martínez y con la redacción" de este periódico y ha advertido de que "la violencia de la izquierda también se dirige contra los medios".

Las asociaciones profesionales también han reaccionado. La Asociación de Periodistas de Navarra ha condenado "toda forma de violencia o intimidación contra periodistas” y ha expresado su “solidaridad con los compañeros afectados". La APM y la FAPE se han sumado a la condena.

Silencio de la izquierda

Ni el PSOE ni Sumar se han pronunciado sobre la agresión. Tampoco partidos de izquierda como Podemos.

El Ejecutivo central guarda silencio, mientras la Delegación del Gobierno en Navarra se limitó ayer a un mensaje genérico condenando los incidentes y haciendo un llamamiento a la "convivencia" en la Comunidad Foral, sin mencionar en ningún momento al periodista agredido.