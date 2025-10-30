Pedro Sánchez este jueves durante su comparecencia ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

Sánchez admite que cobró en sobres del PSOE tras insistirle UPN y ataca: 'Esto es un circo, una comisión de difamación'

La sesión en el Senado arranca con bronca, con el presidente de la comisión llamando al orden a dos parlamentarios socialistas en los primeros cinco minutos y reprochando a Sánchez sus evasivas.

Las claves
Pedro Sánchez admite que pudo haber recibido pagos en efectivo del PSOE, aunque siempre con factura y justificante, según sus funciones como secretario general.

La senadora de UPN, María Caballero, insistió hasta nueve veces en preguntar a Sánchez sobre el cobro en efectivo, lo que generó un ambiente tenso en la comisión Koldo del Senado.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez, tuvo que intervenir para llamar al orden a los senadores y reprochar a Sánchez por su demora en responder.

"Bienvenido al Senado. Bienvenido a esta comisión, señor presidente. ¿Puede aclararnos si ha recibido alguna vez algún pago en efectivo, en sobres? Sí o no, pregunta concreta".

Con esa frase, María Caballero (UPN) ha abierto una de las sesiones más tensas de la comisión Koldo en el Senado. Este jueves está compareciendo Pedro Sánchez.

A esa primera pregunta de la senadora navarra, el presidente ha respondido con evasivas.

Sánchez comparece en el Senado, en directo | El presidente admite haber liquidado gastos en efectivo contra factura cuando era secretario general del PSOE

Es más, Caballero ha tenido que insistir hasta en nueve ocasiones, reclamándole a Sánchez que se pronunciara "con un monosílabo, por favor".

Al final, Sánchez ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido liquidar gastos en efectivo al PSOE, siempre, según ha subrayado, "contra factura y justificante". Siempre por sus funciones como secretario general.

Sánchez califica de "circo" la comisión del 'caso Koldo' del Senado

En cualquier caso, ha insistido en que la financiación de su partido es "absolutamente limpia, regular y legal".

Bronca

El ambiente ha sido bronco desde el principio. De hecho, el presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha tenido que llamar al orden a los socialistas Rafael Simancas y Alfonso Gil.

Suárez también ha reprochado a Sánchez "extenderse" en las respuestas, advirtiendo de que ampliaría los tiempos si continuaba "abusando" de las intervenciones.

Sánchez ha replicado: "Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Es un sarcasmo".

Esto ha provocado otra réplica por parte de Suárez, que le ha advertido que no iba a discutir con él, que el protagonista es el compareciente y que su "obligación" es que se sustancie esta sesión de la comisión de investigación.

"Demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que yo no me puedo defender", ha agregado.

"Un circo"

Tras ese momento, Sánchez ha pasado al ataque. Ha descalificado en varias ocasiones el trabajo de la comisión, a la que se ha referido como una "comisión de difamación" y "un circo".

Lo ha dicho tanto en respuesta a María Caballero como al senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo.

El presidente de la comisión ha ordenado retirar del Diario de Sesiones las alusiones de Sánchez a la "comisión de difamación".

En todo caso, el presidente del Gobierno ha defendido su comparecencia como muestra de "respeto institucional", y ha recordado que es "el jefe del Ejecutivo que más veces ha rendido cuentas ante las Cortes".

"Más de 60", ha añadido.

Ábalos y sus "hábitos personales"

Sobre el exministro José Luis Ábalos, el presidente ha reconocido que fue una persona de su "máxima confianza", aunque ha afirmado que sus "hábitos personales" le resultan "repugnantes".

En cualquier caso, ha dicho que será la Justicia quien determine si hubo pago con dinero público a prostitutas, tal y como investiga la trama Koldo.

Sánchez ha explicado que su salida del Ejecutivo en 2021 se enmarcó en la "crisis de Gobierno" posterior a la pandemia de la Covid-19, y no por esos comportamientos, porque no los conocía.

"En cuanto tuve conocimiento de los hechos, el PSOE actuó con contundencia", ha subrayado.

La banda del Peugeot y Ángel Fernández, en Aldeanueva de Ebro.

Durante esta parte del interrogatorio, la senadora de UPN le ha preguntado por la llamada "banda del Peugeot", en alusión a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán: "¿Cuántos iban?".

Sánchez se ha extrañado con esa cuestión y ha respondido con ironía: "Pues depende del día".

Esto ha provocado que la senadora de UPN haya dicho que se alegra de que "se lo esté pasando bien", a lo que Sánchez ha dicho que no es que se lo pase bien, sino que le parece "una pérdida de tiempo".