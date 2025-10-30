Sánchez admite que cobró en sobres del PSOE tras insistirle UPN y ataca: 'Esto es un circo, una comisión de difamación'

El presidente de la comisión, Eloy Suárez, tuvo que intervenir para llamar al orden a los senadores y reprochar a Sánchez por su demora en responder.

La senadora de UPN, María Caballero, insistió hasta nueve veces en preguntar a Sánchez sobre el cobro en efectivo, lo que generó un ambiente tenso en la comisión Koldo del Senado.

Pedro Sánchez admite que pudo haber recibido pagos en efectivo del PSOE, aunque siempre con factura y justificante, según sus funciones como secretario general.

"Bienvenido al Senado. Bienvenido a esta comisión, señor presidente. ¿Puede aclararnos si ha recibido alguna vez algún pago en efectivo, en sobres? Sí o no, pregunta concreta".

Con esa frase, María Caballero (UPN) ha abierto una de las sesiones más tensas de la comisión Koldo en el Senado. Este jueves está compareciendo Pedro Sánchez.

A esa primera pregunta de la senadora navarra, el presidente ha respondido con evasivas.

Es más, Caballero ha tenido que insistir hasta en nueve ocasiones, reclamándole a Sánchez que se pronunciara "con un monosílabo, por favor".

Al final, Sánchez ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido liquidar gastos en efectivo al PSOE, siempre, según ha subrayado, "contra factura y justificante". Siempre por sus funciones como secretario general.

Sánchez califica de "circo" la comisión del 'caso Koldo' del Senado

En cualquier caso, ha insistido en que la financiación de su partido es "absolutamente limpia, regular y legal".

Bronca

El ambiente ha sido bronco desde el principio. De hecho, el presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha tenido que llamar al orden a los socialistas Rafael Simancas y Alfonso Gil.

Suárez también ha reprochado a Sánchez "extenderse" en las respuestas, advirtiendo de que ampliaría los tiempos si continuaba "abusando" de las intervenciones.

Sánchez ha replicado: "Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Es un sarcasmo".

Esto ha provocado otra réplica por parte de Suárez, que le ha advertido que no iba a discutir con él, que el protagonista es el compareciente y que su "obligación" es que se sustancie esta sesión de la comisión de investigación.

"Demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que yo no me puedo defender", ha agregado.

"Un circo"