Irene Montero sobre Kirk: "Molesta que la vida de un blanco de buena posición valga más que la de 63.000 gazatíes"

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado sobre la muerte del activista ultraconservador Charlie Kirk que "nadie merecer ser asesinado, pero ser asesinado tampoco te convierte en alguien a quien admirar o a quien llorar".

A través de un vídeo en la red social 'X', la número dos del partido morado ha proclamado que Kirk era una persona que "decía que el aborto era peor que el holocausto, que defendía que las personas negras eran inferiores, que defendía la esclavitud, que decía que las personas migrantes son mayoritariamente asesinos".

"Defendía que los homosexuales eran un error y que eran como drogadictos o que Palestina no debería existir, que justificaba sistemáticamente el asesinato de miles de niños y niñas por parte de Israel. Charlie Kirk no apretó un gatillo, pero sí defendía a quienes lo apretaban. Y el odio y la violencia que alimentó sí han servido y servirán para justificar la persecución, el odio, la violencia verbal, física, económica o política y también el asesinato de otros seres humanos y, como está pasando en Gaza, incluso el exterminio de todo un pueblo", ha declarado Montero.

Sobre el asesinato de Charlie Kirk pic.twitter.com/vpS1QHD8Me — Irene Montero (@IreneMontero) September 12, 2025

También ha asegurado que le "molesta la hipocresía de este mundo donde la vida de un blanco de buena posición vale más que la vida de 63.000 palestinos y palestinas asesinadas", en alusión al "genocidio" en Gaza por parte de Israel.

De hecho, ahondado que el asesinato de Kirk está siendo "comentado por todo el mundo", pero que lo que no mucha gente sabe es que el mismo día de su muerte Israel asesinó a 41 personas palestinas.

"Si te has enterado del asesinato de Charlie Kirk y no de 41 personas palestinas en un solo día, de las que no sabemos ni su nombre, es porque Charlie Kirk es del lado de los hombres más poderosos del mundo y los palestinos están en el otro lado, el de los aplastados por los amigos de Charlie Kirk", ha enfatizado.

"Un fascista"

También ha subrayado que en Podemos no son como Charlie Kirk y no creen que las "armas salvan vidas", sino que saben que "matan" para agregar que "nadie quiere vivir en una sociedad donde te pueden meter un tiro en el cuello, eso es obvio".

"Y tampoco nadie queremos vivir en una sociedad donde te puedan asesinar por el color de tu piel o por tu identidad de género o por ser mujer. Nadie queremos vivir en una sociedad donde te niegan el trabajo o la vivienda por ser trans o por ser negro. Nadie quiere vivir en una sociedad en la que te prohíban abortar o en la que te paguen una mierda", ha exclamado para decir que esa era precisamente la sociedad que quieren "los fascistas como Charlie Kirk". "Esa es la diferencia", ha zanjado.