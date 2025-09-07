El Gobierno apela a las víctimas del franquismo para situar al PP en la "ultraderecha" y agitar la disputa entre Feijóo y Abascal

Una frase del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha servido para que todo el Gobierno cierre filas de una forma tan unánime como no se había visto en los últimos meses.

El número dos del PP llamó a "cavar la fosa de un Gobierno que no debería haber existido en nuestro país" y los miembros del Ejecutivo salieron en tromba, apelando a las víctimas del franquismo, al odio y a la ultraderecha.

En un momento en el que Vox crece en las encuestas y entra en disputa con el PP en algunos asuntos como la inmigración, el Ejecutivo azuza la competición entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Lo hace, sobre todo, por identificación, poniendo a Feijóo en el espejo de Abascal. Porque varios miembros del Gobierno compararon al PP con Vox, aunque quien lo explicó de forma más detallada fue el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Es el peor Partido Popular que ha habido en la historia", afirmó Torres en un acto en La Gomera. "El PP está totalmente entregado al extremismo" y "se está convirtiendo en una mala copia de Vox", agregó el responsable de Memoria Democrática.

Realmente fue el único que desarrolló sus argumentos a preguntas de los periodistas, porque el resto de sus compañeros de Gobierno reaccionaron en cascada a través de las redes sociales.

Paradójicamente, el primero en recurrir a su perfil de X fue el presidente, quien no suele ejercer de ariete en polémicas de este tipo. Habitualmente son sus lugartenientes quienes se encargan de agitar el debate en las redes antes de que Pedro Sánchez lo eleve al ámbito institucional.

Pero esta vez fue direrente. El propio Sánchez se encargó de denunciar un "insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa".

El presidente calificó las palabras de Tellado como una "apelación encubierta a la violencia, un cuestionamiento de la democracia y una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha".

Después, todos los ministros salieron en tromba en la misma red social y el PSOE llamó a Feijóo a "desautorizar" a Tellado y a "exigirle una disculpa, no solo con el Gobierno, sino con todas las personas que en este país se han sentido ofendidas y escandalizadas por sus palabras y con esta forma de hacer política".

Díaz pide la dimisión

El franquismo es uno de los temas ante los que la izquierda cierra filas por el miedo a que la extrema derecha pueda llegar al poder. Y Miguel Tellado es uno de los dirigentes del PP con los que los miembros del Gobierno suelen cruzar acusaciones subidas de tono.

El cóctel, por tanto, estaba ahí. Bastaba una frase de este tipo para elevar la confrontación e insistir en que el PP ha asumido las tesis de Vox.

En Moncloa son conscientes de que la división del voto en la derecha entre estos dos partidos les puede favorecer en unas futuras elecciones. Y así Sánchez intenta poner a PP y Vox en un mismo lugar, como con la oferta de un pacto de Estado contra el cambio climático, al que desde la calle Génova se oponen.

Desde Sumar también se pronunciaron en el mismo sentido que sus socios del PSOE e incluso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió la "dimisión" de Miguel Tellado por sus declaraciones.

Entre las asociaciones de víctimas del franquismo la frase tampoco ha sentado bien. "Tellado tiene millones de calificativos en el diccionario para atacar al Gobierno y ha elegido uno desafortunado", señala a este diario Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El 'Francomodín'

En el PP el encargado de defenderse fue el propio Tellado, quien calificó toda la polémica como una "burda manipulación".

"Pero el Francomodín ya no da más de sí. Es una vergüenza que Sánchez siembre el enfrentamiento entre españoles para crear una falsa polémica que tape que su número dos está en la cárcel por corrupción y que el año judicial lo abrirá su mujer con su declaración ante un juez", añadió Tellado.

Y mientras tanto, Santiago Abascal permaneció en silencio.

Su estrategia durante los últimos meses ha sido radicalizar aún más sus posturas en asuntos como la inmigración. Asi´quedó demostrado con las cacerías en la localidad murciana de Torre Pacheco o las recientes manifestaciones frente a un centro de menores en el barrio madrileño de Hortaleza.

La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL otorga a Vox 53 escaños y un 16% de los votos. Este partido, que no tiene problema en elevar el tono ante el Gobierno, tampoco necesita explicarse.

Abascal asiste a las trifulcas entre PSOE y PP mientras intenta sacar partido de la agitación entre las dos grandes fuerzas políticas.