Feijóo pone en la diana a Acento pese a los vínculos de Alfonso Alonso y el hijo de González Pons previos a su llegada

Acento, la consultora fundada por el omnipotente José Blanco, funcionó en ocasiones como una planta de reciclaje para políticos.

Por allí pasó el socialista Antonio Hernando, después de salir de la primera línea del PSOE y antes de volver al Gobierno; o su mujer, Anabel Mateos, como antesala a su nuevo puesto como número dos de la secretaría de Organización del partido.

El lobby del hombre para todo en el PSOE de Zapatero no sólo acoge a socialistas en problemas. En su nómina hay varios ex altos cargos y otros tantos caídos. Pero también cuenta con una nutrida representación de exdirigentes del Partido Popular.

Alfonso Alonso, exministro de Sanidad y antiguo presidente del PP vasco, es uno de los fundadores de Acento y su actual presidente. También participó como consultor senior José María Lasalle, quien ostentó diferentes cargos en los gobiernos de Mariano Rajoy.

Además de la antigua diputada Elena Pisonero, el exsenador Miguel Ángel Villanueva o Esteban González Guitart, hijo del actual vicepresidente del Parlamento Europeo y responsable del PP para Asuntos Institucionales e Internacionales, Esteban González Pons.

Pese a ello, Alberto Núñez Feijóo ha decidido ir a por todas contra Acento. Todas estas figuras llegaron a la consultora antes que Feijóo a la presidencia del partido.

El PP ya señala a Acento como el centro de la “rama china” del “entramado de corrupción sanchista". El secretario general de los populares, Miguel Tellado, apuntó este miércoles a la empresa de asesoría como la principal responsable de que el Gobierno firmara varios acuerdos firmados con la compañía china Huawei que afectan a la “seguridad de los españoles”.

Aunque son numerosas las instalaciones estratégicas del Estado vigiladas con cámaras de ésta y otra firma china que Estados Unidos considera una “amenaza”, el PP se refiere a un contrato de 12,3 millones de euros para que Huawei almacenara las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales.

El Parlamento de Estados Unidos ya ha alertado de esta situación y el partido de Feijóo ha solicitado la comparecencia de los ministros de Defensa, Interior, Presidencia y Exteriores, a la que se suma ahora la de Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Zapatero, Blanco y Hernando

Tanto Hernando como su mujer, Anabel Mateos, ejercieron labores de lobby para Huawei después del veto para desarrollar infraestructuras 5G en España y la Unión Europea, denuncia el PP.

Hernando estuvo en Acento desde su fundación en 2019 hasta 2021; mientras que Mateos ingresó justo después de la salida de su marido, aunque después desapareció del organigrama público de la consultora.

Hernando "pasó de trabajar para Huawei al gabinete de Sánchez para darle contratos”, afirma Miguel Tellado. El secretario general del PP sugiere que Hernando, socialista de pura cepa y uno de los hombres de José Blanco, facilitó los contratos con la compañía china antes de ser restituido por Pedro Sánchez.

Tras unos años en barbecho, Sánchez lo rescató como director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Su jefe, como ahora, era Óscar López.

Aunque las acusaciones del PP apuntan más alto desde hace días, ya que consideran que en la cúspide de la supuesta trama se encuentra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2020 la consultora creó en Madrid la sociedad Acento Asia SRL junto al empresario chino Fangyong Du, socio de Zapatero y asesor de Huawei España, con el objetivo de impulsar su actividad en Asia.

“Rodríguez Zapatero es la reina madre de toda la corrupción del PSOE, el perejil de todas las salsas”, afirma Tellado. Respecto a Blanco, cree que “ya no hay dos secretarios de Organización del PSOE involucrados [en la corrupción], sino que probablemente sean tres”. Mientras que Antonio Hernando sería el tercer peón de la ecuación.

En definitiva, que para el PP el caso Huawei ha dejado de ser un asunto que afecta a la seguridad nacional o a las relaciones internacionales de España con Estados Unidos y China, sino un hipotético nuevo episodio de corrupción.

Acento desmiente

La consultora ha emitido un comunicado en el que desmiente haber participado “directa o indirectamente” en el contrato de Huawei con el Ministerio del Interior o con cualquier administración pública. Y alega que esas responsabilidades están fuera de su ámbito de actuación.

En cualquier caso, el Gobierno central no ha sido el único órgano en llegar a acuerdos con la compañía china, ya que en 2010 la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, inauguró un hub tecnológico de Huawei para prestar servicios de telecomunicaciones a otros países.

Además, uno de los apoderados de Acento Asia SRL fue Esteban González Guitart, hijo de González Pons y miembro del Consejo asesor desde la fundación de Acento.

Su padre, actual portavoz para asuntos internacionales del PP, firmó en 2020 una columna en la que defendía a Huawei y calificaba el veto de Trump, durante su primera etapa en la Casa Blanca, como un pretexto en su lucha por la hegemonía tecnológica.

“Tengo la sospecha de que detrás de esas amenazas no hay tanta preocupación por la seguridad como miedo a perder en favor de China y quizá de Europa la ventaja competitiva que ahora ostentan sus empresas en la economía digital”, defendía González Pons en un artículo publicado entonces en El Confidencial.

Aquellos eran otros tiempos, debe pensar ahora Feijóo, quien ha descargado toda su artillería contra el lobby de José Blanco, desprendiéndose de las ataduras de un viejo PP.