Zapatero hace oídos sordos a la acusación del PP de que tiene negocios "en Venezuela y Cuba": "No me doy por aludido"

El Partido Popular colocó a José Luis Rodríguez Zapatero en el punto de mira en la sesión de control al Gobierno. de este miércoles. En el momento en que interpelaban al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la diputada Belén Hoyo puso sobre la mesa –aunque sin concretar– "los negocios" que el expresidente "ha tenido en Cuba", "tiene en Venezuela" y "quiere tener en China".

Fuentes cercanas al expresidente consultadas por este diario cuentan que, al conocer esas palabras, dijo: "No me doy por aludido".

Es una manera irónica de contestar a unas críticas que han ido in crescendo desde que trascendió su labor de mediador con la dictadura de Nicolás Maduro, lo que, entre otras cosas, desembocó en la llegada a España del candidato opositor, Edmundo González.

Fuentes populares consultadas por este diario adelantan que están investigando esos "negocios" que mencionó Belén Hoyo en el Congreso. Algo que el entorno de Zapatero despacha sin necesidad de dar explicaciones. Al menos, mientras no se concreten las acusaciones.

La alusión de la diputada coincide en el tiempo con una operación policial contra la mafia rusa en la que sus miembros presumían de tener contactos con "conocidos políticos españoles" para facilitar sus operaciones delictivas a nivel internacional. Uno de sus proyectos era vender plantas fotovoltaicas a Cuba, y con ese objetivo contactaron con la Administración cubana.

Esta semana, Zapatero acudió al Congreso para presentar sus discursos parlamentarios como presidente plasmados en un libro, en una edición del propio Parlamento. Esa fue la percha utilizada por Hoyo –portavoz del PP en asuntos iberoamericanos– para incluir al expresidente en su debate de este miércoles con el ministro Albares.

"Zapatero no es un referente en materia de defensa de la democracia. No sé si vino al Congreso como traficante de presos políticos, como embajador ante las dictaduras lationamericanas o como ministro de Exteriores bis. Lo que sí sé es que no dio ninguna explicación sobre los negocios que ha tenido en Cuba, los que tiene en Venezuela y los que quiere tener en China", dijo Hoyo.

A lo que Albares contestó: "Sin Zapatero, los grandes avances sociales en España no serían los que son. Su papel tan relevante en el mundo les molesta porque nadie se imagina a uno de sus expresidentes interveniendo en una mediación internacional".

"Encontró salida en Cuba"

Zapatero no esconde sus buenas relaciones diplomáticas con los países mencionados por el Partido Popular y suele enarbolarlas como una especie de herramienta diplomática que acabe erosionando a estos regímenes. Sin embargo, ninguna de esas gestiones ha logrado por el momento acercar a esos países a la Democracia. Su última operación es un think tank, de nombre Gate Center, que busca promover los vínculos con Pekín.

"Su labor de intermediación con esos regímenes es un gran desprestigio para España", inciden en Génova. La postura del PP anunciada este miércoles en la sesión de control podría resumirse con un tuit de Cayetana Álvarez de Toledo del pasado 10 de febrero: "Dejó España en ruinas. Encontró salida en Cuba. De ahí saltó a Venezuela, a traficar con el sufrimiento de los presos políticos y promover diálogos al servicio de Maduro. Ahora opera como lobista y agente de China".

En el Gobierno, por contra, presumen de que el otrora famoso "talante" del expresidente está granjeando un "gran rédito internacional para España".