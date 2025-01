Sánchez da a entender que intentará pactar con Junts para que apoye el 'ómnibus': "Buscaré votos debajo de las piedras"

El presidente Pedro Sánchez ha culpado este domingo exclusivamente a PP y Vox del fracaso del decreto ómnibus, que incluía la subida de las pensiones, y ha dado a entender que su objetivo es negociar el apoyo de Junts para tramitar de nuevo y aprobar esta norma íntegramente, sin trocearla.

"Con un parlamento tan fragmentado", ha dicho Sánchez en Santa Cruz de Tenerife, "voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para subir las pensiones, para que los jóvenes tengan transporte gratuito y para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que necesitan".

"Esas mejoras sociales a los jóvenes, jubilados, afectados por la Dana y el volcán las vamos a sacar sí o sí", ha recalcado el presidente. Restituirá así a estos colectivos "los derechos que el PP y Vox les han cercenado votando en contra esta semana en el Congreso".

De este modo, Sánchez ha cargado toda la responsabilidad de lo ocurrido en los partidos de Feijóo y Abascal, a los que ha definido como "la coalición negacionista", y ha evitado mencionar a Junts, cuyo voto fue definitivo para tumbar el decreto ómnibus.

Sin embargo, este domingo tanto el PP como Junts se han reafirmado en que votarán de nuevo no al decreto ómnibus, si el Gobierno vuelve a presentarlo íntegramente, sin tramitar en normas independientes las pensiones y las ayudas al transporte y a la Dana.

La vicesecretaria del PP Ester Muñoz y la portavoz parlamentaria de Junts Míriam Nogueras han coincidido en señalar que esta vez no van a ceder ante el "chantaje" del Gobierno, que les culpa del "dolor social" causado.

Pedro Sánchez ha clausurado este domingo en Costa Adeje (Santa Cruz de Tenerife), el 15º Congreso regional del PSOE de Canarias, en el que el ministro Ángel Víctor Torres ha sido reelegido secretario general.

Durante el acto, Sánchez ha asegurado que el PSOE "volverá a ganar las elecciones a la internacional ultraderechista" en 2027, tanto en España como en Canarias.

Y ya se ha fijado metas para el año 2030: alcanzar el "pleno empleo", que el 81% de la electricidad consumida en España proceda de energías renovables y que las mujeres tengan "el 50% del poder político económico y social", gracias a la Ley de Paridad.

Como ya hiciera el pasado fin de semana en todos los congresos regionales del PSOE a los que asistió, Sánchez ha señalado al dueño de Tesla y de la red social X, Elon Musk, como el villano que encabeza la "internacional ultraderechista" que intenta derribar, con sus "algoritmos trucados", a los gobiernos progresistas en todo el mundo.

Magnates como Musk, ha señalado el presidente del Gobierno, pretenden "convertir la democracia en una bulocracia". Pero, les ha advertido: "En democracia un bot no es un voto, un bulo no es un voto, un tuit no es un voto".





