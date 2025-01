Sánchez elude la polémica con Telefónica y ataca las "políticas vintage" del PP en materia de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido la polémica surgida por el relevo en la dirección de Telefónica durante el discurso de este domingo con el que ha clausurado el 15º Congreso Regional del PSOE de Extremadura.

En un acto que ha simbolizado la reelección del secretario general del partido en la región, Miguel Ángel Gallardo, Sánchez ha puesto en valor los buenos datos macroeconómicos de España y ha criticado las propuestas de la oposición en materia de vivienda.

En concreto, Sánchez ha calificado de "política vintage" las medidas planteadas por el PP y que abogan por liberalizar el suelo y fomentar la construcción de viviendas, señalando que esa receta provocó la burbuja inmobiliaria de principios de siglo.

"Su política de vivienda es volver a liberalizar el suelo, es decir, pelotazo, burbuja, crisis financiera, desahucios y que vuelva 'papá Estado' a pagar los desmanes del sector financiera. Esa es su propuesta porque no han aprendido. La vivienda es un derecho de todos, no el pelotazo de unos pocos como quiere el PP", ha señalado.

En ese sentido, Sánchez ha destacado que España ha dado un "giro de 180 grados" desde que no gobierna Mariano Rajoy como prueban los buenos datos económicos y las alabanzas de la prensa internacional. "Prueban el hundimiento ideológico del neoliberalismo y el resurgimiento de la socialdemocracia", ha añadido.

Para Sánchez, "España va viento en popa", por lo que ha invitado a los votantes a ignorar el "ruido de la oposición".

Además de insistir en las líneas de sus recientes propuestas en materia de vivienda, Sánchez ha afeado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo por su falta de proyecto.

"No hace más que ruido, ruido y ruido. Cuando escucho a la oposición, no sé dónde está Feijóo. Debe ser que no quiere ser tampoco jefe de la oposición o no la ejerce porque no quiere", ha señalado.

Sánchez también ha vuelto a alarmar por el auge de la "ola ultraderechista", mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volverá este lunes a la Casa Blanca.

Sobre lo que no se ha pronunciado el presidente es sobre el relevo en la dirección de Telefónica. Este sábado, el hasta ahora directivo José María Álvarez-Pallete fue relegado del cargo en favor de Marc Murtru, hasta ahora al frente de Indra, en un movimiento impulsado por Moncloa.

Respecto a la esfera local, Sánchez ha puesto en valor la rápida transformación de Extremadura en materia de energías renovables, recordando que el "99% de la energía producida en Extremadura" en 2024 era renovable".