Los 9 indicios por los que el TS investiga a García Ortiz: del "hay que ganar el relato" al "has filtrado los correos"

La declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y del fiscal de delitos económicos Julián Salto ante el juez del Supremo Ángel Hurtado ha permitido acumular nuevos indicios sobre la presunta responsabilidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de los datos reservados del novio de Ayuso.

En un auto dictado el pasado lunes, el magistrado citó a declarar como investigados a García Ortiz (el 29 de enero), a la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez (el 30 de enero) y al teniente fiscal Diego Villafañe (el 5 de febrero), como presuntos autores de un delito de revelación de secretos.

Esta es la reconstrucción de los hechos que ha realizado el juez Ángel Hurtado, a partir de los informes de la UCO y de la declaración de los testigos, con los principales indicios para esclarecer cómo se produjo la filtración:

1. "La FGE le dio publicidad"

El abogado de Alberto González Amador remitió el pasado 2 de febrero un correo electrónico a la Fiscalía de Delitos Económicos en el que mostraba su disposición a alcanzar un acuerdo, por el que el novio de Ayuso saldara su deuda con Hacienda y se reconociera autor de dos delitos fiscales. "Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", indicaba el letrado.

Tres días después, el 5 de febrero, el fiscal Julián Salto presentó en el Decanato de Madrid la denuncia contra el empresario por delito fiscal. Y el día 7, atendiendo la petición de sus superiores, Salto envió todo el expediente a la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, que a su vez lo remitió a la Fiscalía General del Estado.

Esta documentación, indica el juez Ángel Hurtado en su auto del lunes, es la que fue publicada el 12 de febrero en El Diario, antes de que se hubiera notificado al propio González Amador la denuncia de la Fiscalía.

Al día siguiente, 13 de febrero a las 10:26 horas, Pilar Rodríguez mandó un WhatsApp a la fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, en el que dio por hecho que la filtración a El Diario había sido realizada por la Fiscalía General: "Diego me pidió las diligencias y le mandé toooodo. Así que imagino que después de analizarlas, es cuando se ha dado publicidad por FGE".

2. Un fiscal en el fútbol

Aquel 13 de febrero, el diario El Mundo publicó a las 21:29 horas una noticia titulada "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales".

Tan sólo 5 minutos después, comienza un "frenético intercambio de comunicaciones", en palabras del juez Ángel Hurtado, por el cual Álvaro García Ortiz exigió a sus subordinados que le facilitaran el correo electrónico del abogado del novio de Ayuso, para desmentir la noticia de El Mundo.

Siguiendo estas instrucciones, la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez telefoneó a las 21:39 y a las 21:43 horas al fiscal Julián Salto (que se encontraba en el estadio Metropolitano, viendo un partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán) para reclamarle el email.

A las 21:54 horas, García Ortiz pidió a Pilar Rodríguez que no le remitieran esa documentación a su correo oficial de la Fiscalía, sino a su cuenta de Gmail. Lo recibió cinco minutos después, a las 21:59. La Cadena Ser publicaría su contenido poco antes de la medianoche, a las 23:51, aunque sin reproducir el documento.

3. "Un poquito de cianuro"

Ya pasada la medianoche, a las 00:12 horas del 14 de febrero, García Ortiz envió por WhatsApp a Pilar Rodríguez el borrador de nota de prensa que había redactado su equipo, para desmentir la noticia de El Mundo, y le pidió que lo compartiera con la fiscal decana Virna Alonso, para ver si ambas estaban conformes.

A las 00:22 horas, Pilar Rodríguez le comunicó su conformidad al borrador, con un comentario irónico: "Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro".

4. "Nos ganan el relato"

En la mañana del 14 de febrero, García Ortiz intentó con varias llamadas y mensajes que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, asumiera el comunicado de prensa. Pero esta se negó porque consideraba que, para desmentir la noticia errónea de El Mundo, no era necesario difundir datos reservados del novio de Ayuso, tal como ha explicado ante el juez.

El fiscal general intentó zanjar el debate con un WhatsApp a las 9:25 de la mañana, en el que ordenaba: "Es imperativo sacarla". Y un poco más tarde, a las 9:37, en vista de que Almudena Lastra no respondía a sus llamadas, le escribió:"Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de la fiscalía es impecable y hay que defenderla".

5. "Álvaro, has filtrado los correos"

En su declaración de este jueves ante el juez Hurtado, la fiscal Almudena Lastra ha explicado que reprochó al fiscal general, en una llamada telefónica que mantuvieron el 14 de febrero por la mañana, en alusión a la noticia que había publicado la Ser la noche antes: "Álvaro, has filtrado los correos".

A lo que García Ortiz le replicó: "Eso ahora no importa, lo que importa es defender a los fiscales, que lo han hecho bien". La nota de prensa preparada la noche antes fue difundida aquella mañana a las 10:25 horas, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, ya que la fiscal superior Almudena Lastra se había negado a asumirla.

6. Moncloa presionó a Lobato

El análisis del teléfono del exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, lleva al juez Ángel Hurtado a deducir que la filtración tuvo su origen Fiscalía General del Estado y tuvo como "destino" la Presidencia del Gobierno.

Aquel 14 de marzo a las 8 de la mañana, Pilar Sánchez Acera (entonces jefa de gabinete de Óscar López, a la sazón jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez en la Moncloa) remitió por WhatsApp a Lobato el email del novio de Ayuso, para que lo exhibiera durante el debate de la Asamblea de Madrid que se celebraba pocas horas después.

El socialista Juan Lobato receló, consciente de que podía incurrir en un delito por revelar datos personales, y preguntó a Sánchez Acera (a las 08:44) por el origen del documento: "Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía". Para que se quedara tranquilo, la alto cargo de la Moncloa le respondió que le avisaría en cuanto lo publicara algún medio.

"Ante estas circunstancias", relata el juez instructor, "desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación [del email] en el medio El Plural". A las 9:29 horas, Sánchez Acera envió a Lobato un enlace de la noticia, de nuevo por WhatsApp, para que supiera que ya podía exhibir el documento en la Asamblea de Madrid.

A lo largo de aquella mañana, también presionaron a Lobato y su equipo para que difundiera el email del novio de Ayuso el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y su sucesor en el cargo, Ion Antolín, que en ese momento era jefe de prensa del PSOE.

7. Premiada en el consejo de RTVE

El Gobierno premió a la directora de El Plural, Angélica Rubio (que fue jefa de prensa del PSOE en la etapa de Zapatero) con un puesto en el consejo de administración de RTVE, que implica un sueldo de 125.000 euros anuales.

8. ¿Un protocolo de borrado?

La UCO de la Guardia Civil remitió el 19 de diciembre al juez Ángel Hurtado su informe sobre el análisis del teléfono móvil intervenido a García Ortiz durante el registro de su despacho, con una desconcertante conclusión: los agentes no hallaron ni un solo mensaje de WhatsApp entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, las fechas en las que se había acotado la investigación.

La Fiscalía aludió entonces a la existencia de una instrucción dictada en 2019, que insta a los miembros del Ministerio Público a llevar a cabo el borrado periódico de los dispositivos electrónicos y la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso", por motivos de seguridad y para cumplir las normativas sobre protección de datos de los afectados.

Sin embargo, en su declaración de este jueves ante el juez instructor, los fiscales Almudena Lastra y Julián Salto han dicho desconocer la existencia de tal protocolo.

9. García Ortiz cambió de móvil

En un informe posterior remitido al juez, la UCO desveló esta incógnita: García Ortiz no borró sus mensajes de WhatsApp, sino que entregó a los agentes un terminal distinto al que utilizó en las fechas clave en las que se produjo la filtración.

En concreto, el fiscal general cambió de móvil el 23 de octubre, justo una semana después de que el Tribunal Supremo abriera una causa contra él por presunta revelación de secretos. Y una semana antes de que, el 30 de octubre, los agentes irrumpieran en su despacho de la Fiscalía General del Estado, por orden del juez Hurtado, para registrarlo.