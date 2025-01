Felipe González: "El fiscal general está al servicio del Estado, al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco"

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha pronunciado por primera vez sobre la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. González ha afirmado que el caso judicial que más le preocupa en la actualidad es el que "afecta a la Fiscalía por el funcionamiento del sistema". "Teóricamente, el fiscal general está el servicio del Estado. Al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco", ha sostenido.

González no ha pedido su dimisión, pero sí ha asegurado que "dimitiría" si estuviese en el lugar de Álvaro García Ortiz. "Pero, para que no se interprete mal, no lo haría por aceptar la responsabilidad, sino por no perjudicar a la institución que represento. No es una crítica al fiscal, no le conozco. Pero seguramente, para su sufrimiento personal, sería mejor que estuviera fuera de este enredo", ha añadido.

En una entrevista en Telecinco, el expresidente ha mostrado una vez más sus desacuerdos con el Gobierno, con la actual dirección del PSOE y, en concreto, con el presidente, Pedro Sánchez. Se ha mostrado especialmente en contra del posicionamiento del Gobierno respecto a la situación en Venezuela, la hipotética visita de Sánchez a Waterloo para reunirse con Carles Puigdemont y, finalmente, con los actos de conmemoración de la muerte de Franco.

González ha calificado como "estupidez" la cuestión de confianza que Junts ha exigido a Sánchez y le ha pedido al presidente no aceptarla. "Es su competencia", ha dicho. También ha dejado claro que un hipotético viaje del presidente del Gobierno a Waterloo (Bélgica) para reunirse con Puigdemont sería un "disparate por lo que supone desde cualquier punto de vista".

Tampoco está de acuerdo con la gestión del Ejecutivo de la crisis en Venezuela. "Yo estaba de acuerdo con Sánchez cuando decía que Maduro era un tirano", ha dicho al ser preguntado sobre el país caribeño. González no comparte el argumento del Gobierno de que se debe compartir una posición junto a la Unión Europea sobre el régimen de Maduro y el opositor Edmundo González.

"Sería más lógico que en el caso de Venezuela la opinión de España sea más relevante que la del resto de Europa", ha argumentado. El Gobierno ha evitado tachar a Maduro de "dictador", pero desde las elecciones venezolanas de julio nunca ha reconocido su victoria y fue el primer país en reclamar las actas electorales que demuestren los resultados. Sin embargo, González cree que hay que ir más allá y habría que "cortar relaciones" con el régimen de Maduro.

El debate sobre los actos de conmemoración de la muerte del dictador Franco también ha surgido en la entrevista al expresidente. "Yo creía que Franco se había muerto", ha dicho con ironía. González ha explicado su desacuerdo con los actos porque tras el fallecimiento del dictador vinieron "los momentos más terroríficos para los demócratas" porque no se sabía hacia dónde iba a ir España. "Incluso en los servicios de inteligencia estaban divididos", ha desvelado.

"No me han invitado a este tipo de actos, y lo agradezco. En aquellos momentos, la muerte de Franco fue la desaparición de un dictador y a partir de ahí no hubo Franco, claro, pero tampoco hubo democracia", ha subrayado.

Felipe González sí ha celebrado, en cambio, que los dos grandes partidos hayan hecho propuestas sobre la política de vivienda. "Es positivo que PP y PSOE coincidan en que es necesario abordarlo para resolverlo. Lo más importante de todo es que las dos grandes fuerzas han puesto el foco sobre la vivienda", ha concluido.