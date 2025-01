Feijóo rechaza cualquier relación con Sánchez: "O retiran la 'ley Begoña' o es imposible sentarse con el Gobiereno"

A Alberto Núñez Feijóo se le acumulan y a veces aturullan los argumentos. Al presidente del PP le cuesta elegir como argumento principal si lo más grave son las causas o las consecuencias. Es decir, si "nunca había pasado" que la esposa, el hermano, el 'mano derecha' y el fiscal general estuvieran imputados. O si "en ningún sitio pasa" que un Gobierno haga una ley para "hacerles inviolables a todos ellos".

El presidente del Partido Popular, en un desayuno informativo, ha advertido de la "regresión democrática sin precedentes que está viviendo nuestro país". Y advierte de que, en estas circunstancias, no ve posible ninguna relación con el Gobierno.

Preguntado por si está dispuesto a pactar medidas de vivienda con Pedro Sánchez, ya que ambos han presentado un paquete de iniciativas, algunas coincidentes, respondió: "Si no retiran esta ley que ataca la libertad de los medios y la independencia de los jueces, es muy difícil sentarse con un Gobierno así".

Según Feijóo, el PP presentará su propia Ley del Suelo en el Congreso "y si el PSOE la quiere enmendar, que lo haga, y ahí ya negociaremos". Pero en ningún caso tomará la iniciativa, "con un Ejecutivo que coloniza instituciones y ataca a otras para sobrevivir" y, en este caso, "después de siete años de políticas perniciosas que han subido los precios de compraventa un 40% y los de alquiler más de un 36%".

Por eso, a Feijóo se le mezclaban en el discurso los temas. La corrupción como "problema del Gobierno" y la inaccesibilidad de la vivienda, el récord europeo de paro, "el desastre con los trenes", o los precios de los alimentos "como problema de los españoles". El presidente popular trata de combinar la "oposición sin cuartel al peor Gobierno de la democracia" con la "imprescindible presentación de una alternativa, porque los españoles no se resignan".

Y por eso, sobre todo, Feijóo instó a los grupos políticos del Congreso a que tomen una decisión. "Fíjense qué vueltas da la vida·, comentó socarrón. "Sánchez llegó con una moción de censura para sacar el Gobierno que había ganado por acusaciones de corrupción; y ahora el ponente de aquella moción de censura está a la espera del suplicatorio por su propia corrupción".

Es decir, que "los grupos que colaboraron en aquello deberían reflexionar y decidir. ¿Van a tener la desvergüenza de apoyar esta salvajada?", se preguntó en referencia a la llamada Ley Begoña. "Fíjense que coincide esta iniciativa para dar impunidad a su entorno e intervenir en el Poder Judicial a la vez que impulsan quitarle la instrucción de los casos a os jueces para dársela a la Fiscalía... que está a la orden del Gobierno".

Según Feijóo, los pasos que, uno a uno, va dando el Gobierno de Pedro Sánchez, acercan a España a "no a una autocracia, sino a una egocracia, porque todo gira en torno a él, a los suyos, y a sus intereses, a mantener el poder a cualquier coste, y eso es muy revelador", advirtió, "porque el que no la hace, no la teme".

El discurso

Feijóo trató de responder a lo que se espera de un líder de la oposición, que es criticar al Gobierno, pero combinándolo con su propia agenda. Él mismo se lamentó de que con tanto escándalo cuesta meter baza y proponer cosas. No sólo por lo abultado de los escándalos, sino porque el líder de la oposición no se puede permitir dejarlos pasar.

En todo caso, recordó que él trató de "empezar este 2025 con lo que es lo urgente: ir a Valencia con los damnificados y proponer soluciones para el acceso a la vivienda. Otros han querido hacerlo retrotrayéndonos a 1975. Es evidente que las prioridades son distintas".

En cuanto a las amenazas de Carles Puigdemont de romper este viernes con Sánchez si, un día antes, la Mesa del Congreso no tramita su petición de una cuestión de confianza, Feijóo se limitó a destacar que él dijo no a lo que Sánchez dijo sí. Y que el PP nunca mentirá, ni a los españoles ni a Junts. Y que si el partido de derecha independentista quiere elecciones, basta con que le asegure sus votos "y presentaré una moción de censura".

En todo caso, "no cambio ni cambiaré, ni venderé mis principios", recordó. Es decir, que la legislatura empezó "con una amnistía a la carta del independentismo", añadió, "y Sánchez quiere coronarla con otra amnistía preventiva para su entorno, cortando de paso toda opción de que la Justicia pueda actuar contra su corrupción pasada, presente o futura".

El líder del PP está convencido de que Sánchez no puede pedir la destitución del fiscal general "porque García Ortiz ha hecho exactamente lo que le pidió: usar la Fiscalía General del Estado para combatir a una presidenta autonómica", Isabel Díaz Ayuso, presente en primera fila, junto a gran parte de la cúpula del PP y de sus grupos en las Cortes.