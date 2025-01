De la piñata con la cara de Sánchez a las condenas por el 'caso ERE': las 5 veces que el PSOE tuvo la piel fina en 2024

Año Nuevo, pero viejas polémicas. El Gobierno de España ha defendido a la cómica Lalachus, que mostró una estampita de la mascota del Grand Prix —la cabeza del furry con forma de vaca sobreimpresa sobre un Sagrado Corazón de Jesús— durante la retransmisión de Las Campanadas en TVE.

La presentadora ha sido denunciada por las asociaciones Hazte Oír y Abogados Cristianos, por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Pero el ministro de Justicia, Félix Bolaños, salió en su apoyo y rechazó lo que califica como "otro intento de los ultras por amedrentar".

El político también aprovechó para, de nuevo, anunciar una reforma del Código Penal en este aspecto, "para garantizar la libertad de expresión y creación". El PSOE no ha tardado en retuitear este mensaje desde su cuenta oficial.

Ahora bien, más allá de la polémica, esta actitud del Partido Socialista y del propio Gobierno contrasta con algunos de sus comportamientos a lo largo de 2024 —y de años previos— en lo referido a los límites de la libertad de expresión y su choque con otros derechos, en los que se aprecia un doble rasero, una doble vara de medir.

La piñata de Ferraz

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el pasado mes de febrero, la magistrada Concepción Jerez García archivaba la investigación sobre la piñata con la cara de Pedro Sánchez que fue apaleada durante las protestas celebradas ante la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz.

La juez acordó el sobreseimiento libre "por no ser los hechos [investigados] constitutivos de infracción penal".

Descartó, por tanto, que el suceso, ocurrido en la Nochevieja de 2023, constituya un delito de odio, como sí sostenía el PSOE, que había denunciado los hechos ante la Fiscalía.

La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, por contra, subrayó que el apaleamiento de la piñata con la cara del presidente del Gobierno supone un ejercicio de "crítica política".

"Con estos actos no se busca injuriar al presidente del Gobierno, ni se busca injuriar a su partido político, sino expresar descontento y protesta, de manera simbólica", indició la magistrada, que admitió que hechos como éste "quizás no estén bien vistos, desde un punto de vista cívico", pero "un lenguaje vulgar o soez" o la "falta de educación" no son delitos.

De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que acciones como ahorcar un muñeco que representa a una figura pública o quemar su imagen están protegidas por la libertad de expresión. "Y forman parte del juego democrático de crítica política", recalcó la jueza. Aun así, el PSOE, que había denunciado inicialmente estos hechos ante la Fiscalía, presentó un recurso en contra del archivo de esta causa.

Recientemente, la Audiencia Provincial madrileña, tras atender parcialmente la petición del partido, ha ordenado revisar el archivo de la causa. Sin embargo, tal y como constató una encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el 69% de los españoles no consideraban delictiva la piñata; incluido un 58% de los votantes socialistas.

El honor de Begoña Gómez

Tras la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, el PSOE presentó una demanda de conciliación, como paso previo a interponer una querella, contra el empresario, considerado el comisionista y "nexo corruptor", según la Guardia Civil, del caso Koldo.