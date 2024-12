Todos los socios de Sánchez arremeten contra el discurso del Rey en el que pidió "diálogo, consenso y serenidad"

Felipe VI buscó en su discurso de Nochebuena un tono especialmente conciliador, eligiendo unas palabras en las que casi cualquier formación política se podía sentir representada. "Por encima de las eventuales divergencias y desencuentros", el Rey propuso "diálogo", "serenidad" y un consenso en torno al "bien común".

Una llamada a la calma, ante la que todos los socios del Gobierno han reaccionado con críticas, ataques a la Corona o cuando menos escepticismo.

Quizás la formación más dura ha sido Podemos, que ha sacado este miércoles a una portavoz para reaccionar ante el discurso. La secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, cree que Felipe VI parece más "un diputado de Vox que el jefe del Estado".

La representante de Podemos considera el discurso "caduco, deprimente y preocupantemente reaccionario". María Teresa Pérez ha hecho un repaso por todas las ausencias que la formación morada aprecia en el mensaje del Rey, como la guerra en Gaza, el feminismo, la ecología o la especulación inmobiliaria.

"Fue un discurso del régimen que ampara la corrupción del bipartidismo y de la propia institución monárquica. El régimen que encubre las prácticas golpistas de la Judicatura y de las cloacas policiales y mediáticas", ha añadido.

El discurso de Felipe VI anoche fue el discurso del máximo representante de la ultraderecha.

Cada día que pasa parece más un diputado de Vox que el jefe del Estado.



📽 @m_tere_perez pic.twitter.com/Z17ffjUx0C — Podemos (@PODEMOS) December 25, 2024

La noche antes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya había calificado la monarquía como "nada más que el proyecto deprimente de la derecha española".

Mientras, desde Sumar se expresan en una misma línea aunque con palabras menos gruesas. "El discurso del Rey ha sido un discurso decepcionante y derechizado", escribieron desde la formación de Yolanda Díaz en la red social X.

También Sumar hizo un listado de las ausencias, entre las que destacó la violencia machista, el "genocidio palestino o la guerra de Ucrania".

La formación de izquierdas también condena que el jefe de Estado señalara la inmigración "como un problema" o hablara de la vivienda sin mencionar "las demandas de las movilizaciones de estos meses".

El independentismo

Los partidos independentistas, presentes en el tradicional acto de homenaje a Francesc Macià -que murió el día de Navidad de 1933-, tampoco se quedaron atrás.

Ni el presidente de Junts, Jordi Turull, ni el de ERC, Oriol Junqueras, vieron el discurso del Rey, según sus propias palabras. Sin embargo, ambos se refirieron al monarca circunscribiendo su figura al papel que asumió tras el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

"No lo miramos porque lo que diga el Rey, si no empieza pidiendo disculpas por lo que hizo el 3 de octubre y a partir del 3 de octubre [de 2017], no nos merece ninguna importancia, porque es absolutamente irrelevante y falto de credibilidad", ha asegurado Turull.

Mientras que Junqueras ha dicho que Felipe VI "no está habilitado en ningún caso para pedir a los otros hacer menos ruido cuando él ha contribuido más que nadie". "Un Rey que el 3 de octubre de 2017 aplaudía las palizas que la policía había dado a los votantes del 1-O", ha añadido.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha lamentado la "visión idílica" que Felipe VI tiene de la Constitución "que ni PNV ni la sociedad vasca apoyaron en 1978" y que su partido "ha tratado de modificar en innumerables ocasiones".

"Aquí hay una nación que es la vasca. Decir que en el Estado español hay una única nación es negar lo incuestionable", ha añadido Aitor Esteban en un comunicado.

Respaldo de PSOE y PP

Al contrario, PSOE y PP han alabado el discurso del monarca, aunque ninguno de los dos partidos han hecho autocrítica ante la llamada al diálogo de Felipe VI. Todo en un año en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha visto ni una sola vez con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Desde el PSOE, compartimos plenamente el compromiso del Rey con los valores que sustentan nuestro Estado social y democrático de Derecho, así como el pacto de convivencia de la Constitución de 1978.



El diálogo es absolutamente imprescindible para alcanzar consensos, más allá de… pic.twitter.com/7FNzXkqyH2 — PSOE (@PSOE) December 25, 2024

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha manifestado en un vídeo que desde su partido comparten "plenamente el compromiso del Rey con los valores que sustentan nuestro Estado social y democrático de Derecho, así como el pacto de convivencia de la Constitución de 1978".

"Es necesario que ese ruido cese y podamos así escuchar la demanda de serenidad que nos llega desde la ciudadanía y que podamos también escuchar y hacer frente a los problemas más importantes que preocupan a los españoles y a las españolas", ha añadido Narbona, sin mencionar ninguna responsabilidad desde sus propias filas.

Antes, Alberto Núñez Feijóo había reaccionado en X. "Celebro el discurso del Rey. Su reconocimiento a la solidaridad del pueblo español, su reivindicación del bien común como principio rector en política, y su defensa de la Constitución. La monarquía parlamentaria cierra otro año ejemplar al servicio de los españoles", escribió el líder de los populares.