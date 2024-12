Ester Muñoz: "El suplicatorio de Ábalos debería significar la dimisión de Sánchez, pasaría en cualquier democracia"

Hay políticos que, de repente, parece que llevan ahí toda la vida, y no. Aunque sea por edad, Ester Muñoz (León, 1985) no lleva toda la vida. Y sin embargo, ha adelantado (¿por la izquierda, por la derecha?) a casi toda la vieja guardia pepera.

Sale muchos lunes a ejercer de portavoz del Comité de Dirección del PP. Presenta proposiciones de ley los martes que, encima, vienen con acuerdo del Congreso entero. Le da repasos al ministro de Justicia casi cada miércoles. Y si un jueves, o el día que sea, toca comparecencia de una vicepresidenta para dar cuenta de la gestión de la DANA, es ella la elegida para sacudirse "el relato tramposo" del Gobierno.

¿Y ganar el debate? Eso le toca decidirlo al votante, aunque en Génova y en las oficinas del Grupo Parlamentario Popular en la carrera de San Jerónimo parecen ver una relación entre su verbo rápido, incisivo y muchas veces mordaz, y esas encuestas. "No creemos en los sondeos", proclama la cúpula del PP, un día antes y uno después de celebrar (y presumir de) que, desde hace meses, ninguna les baja de 150 diputados... si hoy hubiera elecciones.

Aunque Ester Muñoz se define sin ambages como "conservadora", elige hacer la entrevista bajo el retrato de Agustín de Argüelles, en la sala del Congreso de los Diputados que lleva su nombre.

De este modo, la conversación se desarrolla bajo la mirada de uno de los padres de la Constitución de 1812, que permaneció cinco años preso en Ceuta y Alcúdia durante el período absolutista de Fernando VI, fue ministro de Gobernación en el trienio liberal, presidente del Congreso... y tutor de la reina Isabel II. Una vida que resume la tumultuosa historia política de la España del siglo XIX.

La dirigente popular recibe a EL ESPAÑOL entre una comparecencia y una votación en el Congreso. La votación es ésa de enmiendas salidas del Senado contra el "hachazo impositivo" de la reforma fiscal de Moncloa. Aún no sabe que van a lograr mantener 6.500 millones en los bolsillos de los ciudadanos, gracias a la traición de Junts y del PNV a esa "falsa mayoría progresista" de Sánchez. Y se niega a mirar al final del túnel, a ver si hay luz electoral, pero "sería irresponsable no estar preparados", admite.

Acaba de saber que la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) le ha privado del premio a la Diputada Revelación. "Sólo nos han dado el de Azote de la Prensa, para Miguel Tellado... ¿hasta eso ha colonizado Sánchez?", comenta con sorna. Lo cierto es que el elenco parece tener un sesgo, pero se lo toma con deportividad, porque como en el fútbol, todo se analiza a la luz del resultado.

Siendo popular, dice que no le interesan los picos de popularidad, sino "el trabajo constante", porque "la cultura del mérito es lo que te pide la vida". Y asegura que, aunque parece estar todo el día en la tele, la radio, los papeles y las pantallas, gasta más horas estudiando las leyes, la actualidad y hasta los diarios de sesiones.

Convengamos, en todo caso, que Muñoz es la diputada, la política, la líder revelación del PP. Lleva apenas un año en Madrid y ni por la izquierda ni por la derecha, los ha pasado a todos por encima.

Feliz Navidad, diputada revelación. El año nuevo, ¿será próspero, será gubernamental?

Revelación... sin premio [risas].

Bueno, el año que acaba ha evidenciado que este Gobierno no tiene mucho más que hacer. La legislatura nació muerta, son incapaces de gobernar, cada votación para ellos es un suplicio. Creo que 2025 va a ser un año interesante. Veremos hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez, cuánto más se aferra al poder para no dar explicaciones por todo los casos de corrupción que le asedian. Y si con esos socios que buscó puede agotar la legislatura.

Usted se ha convertido en la estrella parlamentaria del PP. Dígame, por favor, para qué sirven estas lamentables sesiones de control.

Son muy importantes en democracia, porque los representantes de los ciudadanos pedimos cuentas al Gobierno. Sobre su acción ejecutiva o sobre cuestiones éticas y penales en las que están inmersos. Las de ahora ahondan mucho en algo que sí creo que preocupa mucho a la ciudadanía, todos esos casos de corrupción en el entorno de Sánchez. ¡Nunca un Gobierno había estado tan asediado por la corrupción!

El Supremo acaba de pedir el suplicatorio para José Luis Ábalos...

...para quien fue el número dos de Pedro Sánchez y uno de los ministros más importantes de su Gobierno. En cualquier país de nuestro entorno democrático habría supuesto la dimisión del presidente. Y nuestro deber es preguntar por esto al Gobierno.

¿Aunque cada miércoles sea una pelea de barro? Ellos y ustedes, todos, parecen sólo buscar la frase más adecuada para TikTok o Twitter.

Yo procuro no hacer eso. Pero es verdad que hay gente que está más pendiente de armar una frase de anuncio. Mire, cuando me toca interpelar a [Félix] Bolaños, al minuto ya está su frase en determinados medios, siempre los mismos, y en los tuits del PSOE. ¡Lo llevan bastante preparado! [risas]

A mí me gusta mucho la Historia y cuando me preparo mis intervenciones, me gusta leer el Diario de sesiones. Siempre ha habido momentos así, en los que parece que la política está peor que nunca. ¡No es para tanto! Además, es que ahora estamos ante un Gobierno que fomenta la polarización de la sociedad. Eso lleva a este tipo de sesiones de control.

Cuenta Margaret Thatcher, en sus memorias, que ella se pasaba la noche anterior a cada sesión de control estudiando. Allí el Gobierno no conoce la pregunta de antemano. Y allí no ocurre que el jefe del Ejecutivo pueda ausentarse sin dar explicaciones.

¡Es completamente diferente, sí! Y eso da una muestra de cómo cree el Gobierno de Sánchez en la democracia: 'Yo estoy en el poder, yo soy el pueblo y todo lo demás me sobra'. Él ya dijo que gobernaría a pesar del Legislativo, si no estaba con él. Puede ser una frase de mitin, pero se ve en los hechos.

En la mayor crisis natural que recordamos, la DANA, Sánchez no sólo huyó de los valencianos en Paiporta, es que no aparecía por el Congreso. La ministra Ribera, de cuyo departamento dependían los barrancos y la Aemet, no dio explicaciones hasta que el PP Europeo se lo exigió para levantar su veto en Bruselas. ¡Y sólo leyó lo que le habían preparado sus asesores!

¿No lo llevaba estudiado, cree usted?

¡Me di cuenta! Yo estuve semanas estudiando. No para esa comparecencia, sino para saber. Y ver a una ministra que no sabía nada de lo que había pasado, que se limitó a leer con un tono monocorde toda su comparecencia, que confundía datos... es gravísimo.

Incluso reconoció Ribera que los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) son "los únicos que salvan vidas", cuando precisamente en la cuenca del Júcar no existían.

Exactamente, sí los hay en el Miño y en el Ebro. Y algo también muy importante: ¿qué ocurrió durante las casi dos horas en las que la Confederación no explicó lo que estaba pasando en el barranco del Poyo?

Ellos dicen que se mandaron 'emails'.

¡Pero de lluvias! Que los hace una máquina. Los de caudales los manda una persona, pero no hubo ninguno desde que bajaban 27 metros cúbicos hasta, dos horas después, un caudal de 1.700 m3/s, lo que arrasó Paiporta y todos esos pueblos. Y siguen sin explicarlo.

Señora estrella emergente, ¿de dónde sale usted?

Yo vengo de ser delegada territorial del Gobierno autonómico en la provincia de León. Cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP, Miguel Tellado se recorrió todas las provincias. En esa época, me hacen presidenta provincial del partido en León y empezamos a tener más relación. Así que cuando se convocan las generales, el presidente Feijóo le pide al presidente Mañueco que yo encabece la lista por León... así llego a Madrid.

Eso de las estrellas emergentes... muchas veces, acaban estrelladas. Ya me ha pasado. En política, esto es así y hay que tenerlo claro desde el principio. Yo prefiero el trabajo constante.

Pues vamos a ello. Señora vicesecretaria de Sanidad del PP, dígame tres medidas que aplicaría la ministra Muñoz, si es que un día se da la circunstancia.

Lo primero es el plan de Atención Primaria, algo que afecta estructuralmente a todo el país. Hay regiones con plazas de difícil cobertura, como Castilla y León o Galicia. Pero también nos está pasando en comunidades con mucha población y muy concentrada, como Madrid, la Comunidad Valenciana o Andalucía.

¿Por qué pasa eso?

Falta de médicos. La gente cree que es porque no hay plazas en las facultades de Medicina, pero realmente donde está el escollo es en el MIR. Todos los años, cientos de médicos, siendo graduados, no pasan la nota de corte para hacer la especialidad, cuando lo que les acredita para ser médicos es su graduado, no ese examen para elegir plaza.

También por las convalidaciones de títulos de personas que han estudiado en el extranjero. Esperan cinco o seis años para que les convaliden por falta de administrativos. Se lo hemos pedido a la ministra Morant infinitas veces, pero no hace caso.

Segunda medida, eventual ministra.

Una reforma profunda de muchas leyes sanitarias, que tienen 30 o 40 años. Los problemas del Sistema Nacional de Salud hoy no son los mismos: el envejecimiento, la cronicidad, la dispersión... o la inclusión del sistema de dependencia. Hoy tenemos muchísimos más derechos como ciudadanos, lo que impone muchas más obligaciones a las Administraciones.

¿Y la tercera?

Me preocupa muchísimo la salud mental. Cuando se puso sobre la mesa, se frivolizó con ello, la utilizaron políticamente. Pero a la hora de la verdad, llevamos con este Gobierno seis años y no se está haciendo nada.

La principal causa de suicidio en los jóvenes de 17 a 27 años es por cuestiones de salud mental. Cada vez más, más jóvenes no son capaces de hacer frente a la frustración. Y yo, que también soy vicesecretaria de Educación, creo que está muy relacionado. Aterra ver a una comisionada para la Salud Mental que dice que eso no se hereda, que es todo social. Y que es la gente de menos recursos la que tiene más problemas de salud mental. ¡Como si en Suiza no existieran problemas de salud mental! No sé si seré yo la ministra, probablemente no. Pero quien sea, es evidente que tiene que ponerse manos a la obra con esto.

Ester Muñoz, en el salón Argüelles del Congreso, durate su entrevista con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Señora vicesecretaria también de Educación, hagamos el mismo ejercicio. ¿Qué tres medidas concretas nos sacarían del pozo de todos las clasificaciones mundiales?

Ambas son competencias transferidas a las CCAA, pero las grandes leyes que regulan cómo se ejercen esas competencias son estatales. La Lomloe es del Gobierno de España, ¿no? Pues ahí está el problema... uno muy grande. De esas clasificaciones, hay honrosas excepciones en algunas CCAA que, casualmente, es donde el PP lleva gobernando varios años. Ésa es la vía por la que hay que ir.

Empecemos por desburocratizar el trabajo de los profesores. Tienen que dedicar tiempo a sus alumnos, no a rellenar informes, como les exige la Lomloe.

Segunda, por favor.

Es fundamental no bajar el nivel para igualar a todos, sino reforzar a los alumnos que no llegan, para que lleguen. Y apostar por los colegios de educación especial. La Lomloe plantea cerrarlos en 2030, y eso es gravísimo, es una inclusión malentendida.

¿Y la tercera reforma?

Evidentemente, hay que reformar la Ley de Universidades, que es un auténtico desastre. No la consensuaron con las CCAA, que no están siendo capaces de aplicarla, porque es un 'yo invito y tú pagas'. Les cargan de responsabilidades nuevas sin dotarles de financiación. Así que, ¿a qué partida se lo quitas para dárselo a la Universidad? A nivel educativo es necesario un pacto social.

Eso dicen todos, oiga, pero ninguno lo hace.

La gente está harta de que se cambien las leyes y de ver, además, que no sirve para nada, que vamos a peor y hay más ideología en la Educación. El PP ha impulsado ya dos cosas desde la oposición: la EBAU común, en la que seguimos trabajando y que, cuando lleguemos al Gobierno, la finalizaremos. Y un trabajo de la mano de las Reales Academias y las academias científicas para hacer unos currículos de calidad, totalmente desideologizados.

Me hablaba de la 'ley ELA'... permítame, es un escándalo.

Un auténtico escándalo.

Todos los grupos dicen apoyarla. Muchos presentaron su propio texto, pero no va a entrar en vigor por falta de financiación. Que si el PP no apoya el Presupuesto, que si el Gobierno no quería la ley... ¿no es éste el mejor ejemplo de que la política está enfangada? ¡Si están todos de acuerdo!

El PP fue el primer grupo que trajo la proposición de ley. Luego, presentó una Junts y finalmente presentaron otra el PSOE y Sumar. Las asociaciones querían claramente los textos de Junts y del PP, que eran muy similares, porque lo habíamos trabajado con ellas. El texto de PSOE no tenía nada que ver y además no garantizaba la financiación, que es la clave de esa ley.

Pues volvemos a estar ahí.

Un paciente de ELA, cuando pasa de la traqueotomía, requiere tres personas al día que le cuiden, porque se puede ahogar con su propia saliva. Alguien que tenga unas formaciones específicas, no vale cualquier cuidador. De media, una familia tendría que desembolsar entre 50.000 y 70.000 euros anuales. ¿Qué español puede permitirse eso sólo para poder vivir?

Muchos pacientes piden la eutanasia porque no quieren arruinar a su familia, porque no tienen dinero, o porque están solos. ¡Es tan injusto! Si existe la muerte digna, ¿cómo no va a existir la vida digna? Claro que tiene que existir, y ahí tiene que estar el Estado. Para eso pagamos impuestos, para eso los pagamos.

Hay récord de recaudación año tras año.

Es la legislatura en la que más impuestos hemos pagado, en la que más se ha recaudado y, es curioso, en la que el Gobierno más se está endeudando. ¡Pero no hay 200 millones de euros para la ley ELA!

No es verdad que hagan falta Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno está todo el día pagando y financiando cosas con partidas extraordinarias. El artículo 50 de la Ley de Presupuestos lo permite. Por tanto, es voluntad del Gobierno.

Hace poco supimos que estamos a la cabeza en abandono escolar y somos el segundo país con mayor pobreza infantil de la UE. No me responda lo fácil, que lleva seis años Pedro Sánchez y no ha hecho nada, porque en el PP dicen que esto no es una bandera progresista, y además viene de atrás, porque ya pasaba con sus gobiernos.

Hay una cosa con la Educación que es clave. Aunque en el imaginario colectivo está que las leyes se van cambiando según entra cada Gobierno, la realidad es que, en estos 40 años, prácticamente todas las que han entrado en vigor han sido socialistas. Algo tendrá que ver el planteamiento educativo de la izquierda para la situación en la que estamos.

Nosotros sacamos una y en cuanto llegó Zapatero, la derogó. Aprobamos otra y Sánchez lo primero que hizo también fue derogarla. De hecho, la columna vertebral del sistema educativo sigue siendo la LOGSE, de Felipe González.

Pues pónganse de acuerdo, unos y otros.

La cultura del mérito, tan denostada, es muy importante. ¿Todo el mundo puede alcanzar lo que quiera? No. Pero si no trabajas, menos aún. El esfuerzo, el mérito, es lo que te pide la vida. No las matemáticas afectivas, algo muy ridículo que le he escuchado a la ministra de Educación varias veces: 'Como los chicos tienen problemas para estudiar matemáticas, vamos a bajar el nivel de las matemáticas'.

La ministra ahora se presenta para liderar el PSOE de Aragón.

Ella está a sus cosas de portavoz del Gobierno. Llegan estos informes desastrosos y le da absolutamente igual. Está centrada en defender al Gobierno de todas las causas de corrupción. En plenas elecciones gallegas, Sánchez anunció 500 millones de euros de refuerzo para matemáticas y lengua para las Comunidades Autónomas. ¡No han recibido ni un duro todavía! Eso es lo que creen en la Educación.

El PP parece girar el foco hacia los jóvenes. Han presentado una ley de conciliación, van a presentar un plan integral de vivienda, han sacado medidas fiscales muy potentes... entonces, ¿por qué los votantes de 18 a 25 años dicen todas las estadísticas que prefieren a Vox?

Cuando uno es joven es más revolucionario. En mi época, la moda era ser del Partido Comunista, que estaba prácticamente extinguido. Luego, te vas enfrentando a la vida y ya vas cayéndote un poco del guindo [risas].

Los partidos que estamos llamados a gobernar, más allá de grandes eslóganes, debemos presentar alternativas reales. Como ese plan fiscal del que hablaba usted, con cuatro años de bonificación fiscal conforme uno va adentrándose en el mercado laboral. Y la vivienda... ¿qué es ser joven? Yo tengo 39 años. ¿Cuánta gente de mi generación se ha comprado una casa?

Muy poca, seguro.

Claro. ¿Por qué? Pues porque al entrar en el mercado laboral, empiezas haciendo prácticas hasta que te consolidas. Y te plantas en los 30 años con un sueldo que, con suerte, es de 1.500 o 1.600 euros.

Eso, con suerte.

Eso es mucha suerte, sí. Y si tienes que pagar un alquiler, mira a ver si compartes piso. Pero también quieres viajar, o salir al cine. ¡No tienes capacidad de ahorro! ¿Cómo pones ese 20% que te pide el banco para la entrada de una hipoteca? ¿Y los impuestos? Para pagar la letra, a lo mejor tienes, pero antes hay que juntar 30.000 o 50.000 euros.

Ése es el problema. Y es en lo que está trabajando el PP, en medidas reales. Los topes de los precios, primero, sirven para que haya mercado negro. Y segundo, ¿arreglan algo? No. Hay que ir al problema real de por qué los jóvenes no pueden acceder a la vivienda. Y repito, si joven es el que no ha podido acceder a la vivienda, mi generación sigue siendo joven. Yo estoy segura de que cuando se cambie el Gobierno, la gente verá que sí que tiene facilidades para acceder a una vivienda.

La diputada revelación del PP en 2024, Ester Muñoz, repasa el primer año de legislatura con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Las pensiones crecen y crecen, mientras los abuelos tienen que ayudar a los nietos. Parece absurdo.

Lo que es profundamente injusto es enfrentar a generaciones. Buscar el enfrentamiento, ya sea entre hombre y mujer, entre generaciones, por ideologías... no nos lleva a ningún sitio.

Sí, pero le decía...

...voy a ello. La gente que se está jubilando con 35 o 40 años trabajados a sus espaldas, se merece que su problema no sea si van a llegar a final de mes por la pensión. Ése es el modelo con el que ellos cotizaron y tienen derecho a que ése sea el modelo con el que acaben.

Pero se habla poco de que cada español que nace, lo hace con una deuda de 30.000 euros, por la carrera de endeudamiento de este Gobierno. Y cuando mi generación llegue a jubilarse, ¿va a tener pensión? Porque el Gobierno de ahora se endeuda a futuro para pagar sus cesiones del presente, como la quita de deuda o el cupo independentista.

Así que el problema no es de reparto, sino de 'sanchismo'.

Hay que ver qué está pasando. Mi generación no sabe si va a tener pensión y no le pidas al Gobierno desgravaciones a planes pensiones, por ejemplo, sus cuestiones ideológicas se lo impiden.

No soy una experta, así que permítame no profundizar. Pero tenemos que plantearnos este régimen de endeudamiento mientras freímos a impuestos a la gente: si ahorras, si gastas, si haces un plan de pensiones, si tienes un seguro privado, si tienes hijos... hagas lo que hagas, te penalizan.

El año que viene, el Gobierno celebrará el medio siglo de la muerte de Franco, con un acto cada tres días, más o menos.

El PP tiene que estar dedicado a los problemas reales. Entiendo al Gobierno, que tiene que sacar conejos de la chistera. El año que viene no va a ser fácil para Sánchez, las instrucciones judiciales sólo están iniciando y él necesitará montar folclore para que no se hable de su corrupción. Franco es su recurso habitual.

¿Les sigue funcionando?

No sé si les funciona, pero es absurdo. ¿Lo desenterrarán y enterrarán otra vez? No sé. Además, celebran la muerte de una persona que se murió su cama, enferma. No sé muy bien qué hay que celebrar.

Lo que sí hay que celebrar es que nuestro país, a partir de la muerte del dictador, inició un camino de no retorno. Y en el año 78, ahí sí, empieza la democracia constitucional. Y voy a ser muy clara, y muy sincera, hay que poner en valor al Rey Juan Carlos. Porque si a España llegó una democracia y una Constitución, en gran medida fue por él.

No veo yo al Gobierno invitando al Emérito...

...yo nací diez años después de que muriera Franco. Y mire, nos obligan permanentemente a estar en la polarización, en el enfrentamiento.

O sea, estamos en invierno y somos uno de los países donde más número de personas no pueden encender la calefacción. Tenemos unos datos de pobreza infantil lamentables... y el Gobierno esté centrado en Franco. Ellos sabrán si les renta.

Si usted tuviese que hacer un podio entre la amnistía, la carta de los cinco días y el 'si necesitan recursos, que los pidan'. ¿Cuál es el oro, cuál la plata y cuál el bronce?

El oro claramente es "si necesitan más recursos que los pidan", porque es una muestra de falta de humanidad brutal. La posición en la que se colocó el Gobierno durante toda la crisis de la DANA, 'yo me quedo quieto y si haces algo mal, salgo a pedir tu dimisión', me parece deleznable. Es infame, y creo que le va a perseguir a Pedro Sánchez toda su vida.

La plata.

Evidentemente, la amnistía. Crear círculos de impunidad por intereses particulares y partidistas es todo lo contrario al Estado de derecho, a la democracia. Son valores que pensábamos que estaban consolidados, pero que este Gobierno nos está recordando que hay que lucharlos cada día.

¿Y el bronce?

La carta de los cinco días, que fue una ridiculez. Para Pedro Sánchez, lo más importante es su ego. Un presidente que cree que los españoles necesitamos una carta... no, lo que necesitamos es que trabajes y que des explicaciones de por qué tu mujer hacía negocios desde Moncloa. Dio la muestra del perfil ególatra del personaje. Nadie se había enamorado tanto de su rostro desde Narciso. Y fíjese que han pasado siglos.

Otro podio, ahora de políticas del día a día. Los casos de corrupción, las reuniones en Suiza con mediador internacional y la gestión migratoria: oro plata y bronce.

El oro es la gestión migratoria. O mejor dicho, la falta de gestión migratoria. Porque todo lo que está pasando en España es porque el Gobierno de Sánchez no ha tomado ninguna medida en inmigración. Pretende convertir en ordinario lo que es extraordinario y quiere, además, que lo hagan las CCAA.

Se me parte el alma al ver a todos esos inmigrantes. La gran mayoría quieren tener una vida mejor y son engañados por mafias, que les sacan el dinero para tirarlos al mar y que los rescatemos. Y el Gobierno, en lugar de atacar eso, hace anuncios para que mucha más gente se lance al mar y ponga en riesgo su vida.

No ve usted opción de acuerdo, me temo.

Otros países que tienen problemas de inmigración como el de España están tomando medidas, todas dentro del marco de la UE, y aquí el Gobierno hace todo lo contrario. Hay cancilleres socialistas atacando la inmigración ilegal, pero nuestro presidente va por el camino contrario. Ahí no van a encontrar al Partido Popular.

La medalla de plata.

Negociar las cuestiones españolas, ante un mediador experto en terrorismo en el extranjero, con un prófugo de la Justicia. Internacionalmente, estamos haciendo el ridículo. Es vergonzoso lo que está haciendo el Gobierno por intentar que la derecha no llegue al poder. Es no creer en absoluto en la democracia ni en la alternancia.

¿El bronce?

Para los casos de corrupción. Son muy importantes, pero yo creo que la carga humanitaria de la inmigración y la carga democrática de las negociaciones en Suiza merecen que los casos de corrupción sean el bronce.

Todos los gobiernos acaban manchados por casos así...

Nadie va a acabar con la corrupción, es inherente al poder. Lo que podemos hacer es tomar medidas para evitarla lo más posible, y erradicarla tomando responsabilidades cuando se produzca un caso.

Pero aquí, un exministro, que era número dos del partido, está imputado por cuatro delitos, el Supremo ha pedido el suplicatorio... y lo que hace el Gobierno es atacar a los jueces que lo investigan, atacar a los medios de comunicación que lo denuncian y atacar a la oposición que pregunta. Esto es propio del populismo, no es propio de una democracia. ¡Es que no hay mayor garantía en una democracia que el poder pueda ser investigado!

Pues la misma pregunta, pero abierta. Haga usted el podio de ese retroceso democrático que supone el 'sanchismo', según su partido.

Es difícil, necesitaría una reflexión. Pero yo creo que la colonización de las instituciones para garantizarse el poder sin contrapesos, es la medalla de oro. Sánchez ataca al Poder Judicial de forma lamentable y profundamente irresponsable, acusando a los jueces de atacar al Ejecutivo. Está generando un conflicto institucional que nunca hemos vivido en este país, porque se investigan los indicios, no los bulos, que afectan a su entorno.

A mí me parece gravísima la amnistía, que supone la impunidad. Algo así no se veía, probablemente, desde el vasallaje, en el que un señor feudal, con su gracia, te perdonaba o no. En función de si Pedro Sánchez necesita tus votos, se te borran tus delitos...

También lo hemos visto con el caso de los ERE.

¿Qué estarían diciendo si el PP estuviese borrando los delitos de la Gürtel? Sánchez ha pasado muchas líneas rojas. Está en un modo 'no retorno'. Ya no se puede dar marcha atrás. Lo que venga tras Sánchez tiene que ser un partido socialista profundamente renovado.

Bueno, qué van a decir ustedes...

En España, es fundamental una socialdemocracia moderna que crea en la democracia, que crea en el Estado de derecho, como en el resto de países europeos. Pero Sánchez ha colonizado su propio partido. Nadie se atreve ya a decirle nada, porque los que dicen algo de vez en cuando, luego no hacen nada.

Me habla de Page y de Lambán.

Que digan cosas, pues está muy bien, pero lo que hace falta es que hagan algo y que paren a Pedro Sánchez.

¿Hay un bronce?

Sí. A cambio de mantenerse en el poder, Sánchez está a punto de romper el sistema común de la financiación autonómica. De ella dependen los servicios públicos de todos los españoles. Yo vengo de una provincia, León, en la que pagamos igual de impuestos que los demás... aunque nunca más que ahora, porque este Gobierno nos sablea y nos endeuda. Pero nunca habíamos recibido menos inversión. Cero inversión. Nada.

Eso sí, el dinero que pagamos de nuestros impuestos sirve para que Sánchez pueda comprar el sillón de Illa, con esa condonación de deuda de 15.000 millones de euros para Cataluña. O los privilegios fiscales con ese cupo independentista, que perjudicará a los servicios públicos de los leoneses y del resto de españoles.

Es muy grave lo que está diciendo.

Yo creo que nuestros padres constitucionales nunca creyeron que España iba a tener al frente una persona que intenta destruir nuestros poderes desde dentro. Y eso es lo que tenemos. Ha colonizado el Constitucional, ha intentado colonizar el Poder Judicial y no le ha salido, ha colonizado la Fiscalía. ¡Tenemos a un presunto delincuente como fiscal general del Estado... y es el defensor de la ley en los temas de corrupción!

Radiotelevisión Española, el letrado del Congreso... todo aquello que hace que la democracia funcione, los contrapesos, Sánchez poco a poco los va colonizando para que nadie se le oponga. ¡Esto es muy grave!

Eso tiene una ventaja, el día que ustedes lleguen al poder esas fronteras ya estarán todas borradas. Nadie les va a reprochar que hagan lo mismo, si me entiende la ironía.

Yo lucharé por estar en un partido que devuelva la normalidad a nuestro país. Yo quiero vivir en un país en el que la democracia sea real, y que si el poder lo hace mal, pueda ser investigado. Un país en el que no se calle la boca a los periodistas. Somos humanos y yo podré tener errores, así que quiero una prensa que sea firme y que me pregunte, y que la Justicia pueda investigarme. Me parece increíble que en el año 2024 tengamos que estar debatiendo sobre conceptos de democracia liberal que ya quedaron enmarcados en el siglo XIX.

¿Y prometen ustedes hacer una ley para que RTVE sea independiente, para que no se pueda nombrar un comisario político en EFE, para que haya un Tribunal Constitucional no ideologizado, para que CGPJ no responda a las mayorías del Congreso? ¿De verdad prometen ustedes cortarse las propias alas, una vez que lleguen al poder?

Yo creo que dará votos salvar nuestra democracia. Hay mucho en juego y el presidente Feijóo lo ha dicho en muchas ocasiones: hay muchas cuestiones que habrá que devolver a la normalidad cuando se vaya Pedro Sánchez. Este país ya lo hizo hace casi 50 años, en la Transición. Si hay que volver a hacerlo, se volverá a hacer.

Hay que devolver la independencia al Poder Judicial. De momento, hemos conseguido que no lo pueda colonizar. Y hay que devolver la independencia al Constitucional, que ahora utilizan como sala de casación, para borrar los delitos de compañeros de partido. El presidente Feijóo lo tiene muy claro, le avala su gestión en Galicia.

Hablando del señor Feijóo, el lunes 16, en el Comité Ejecutivo Nacional, les dijo a ustedes que estén preparados para un 2025 electoral.

Dijo intenso, no dijo electoral.

Pero luego dijo que estuvieran "preparados para todo... y no digáis que no os he avisado". ¿De verdad confían en que en el 25 sea un año electoral?

Eso no lo sabe nadie. Probablemente lo sepa, solamente, Puigdemont. Y no sé si Pablo Iglesias... ¿Habrá elecciones? No lo sé, pero la responsabilidad del PP, que es quien probablemente asuma el Gobierno, es estar preparado para ello. Cualquier otra cosa sería irresponsable.

Me decía el otro día un dirigente de su partido que 'hasta el superviviente llega un día en el que deja de sobrevivir'. De las siete vidas del gato, ¿por cuál va Pedro Sánchez?

Yo creo que los españoles ya le conocen muy bien. Incluso de su propio entorno empiezan a salir voces que hasta ahora no salían. Es tan chusco intentar defenderse de los jueces diciendo 'hacen bien su trabajo, pero algunos no'. ¡Qué curioso que los que prevarican son los que le investigan a él!

Habrá leído las críticas de columnistas afines, afeándoles las sucesiones de chascarrillos. Perdóneme, pero 'los tres tenores de la corrupción', 'la Semana Fantástica' y 'los 12 meses 12 causas'...

Bueno, yo creo que los periodistas normalmente se quedan con la frase más concreta.

Pero ustedes las buscan quizá de más.

Entiendo que en un corte de radio, de 40 segundos, no puedes poner una intervención de diez minutos. Pero en todo caso, lo que los jóvenes necesitan es que hagamos ese plan de vivienda real, y si lo conseguimos, ya verás como les va a dar un poco igual lo de los 12 meses, 12 causas.

También le digo que en el partido tenemos diferentes registros y es importante que cualquier español se pueda sentir identificado con unos u otros del PP. Hay gente a la que le gustan esas cosas y hay otra gente a la que no. Y hay veces en que estamos más acertados y otras veces, pues menos.

Usted que viene de León, convénzame de que se puede gobernar allí, aunque Vox los dejara en minoría y ahora no les aprueben los Presupuestos. ¡A Sánchez le dicen ustedes que convoque elecciones si no saca los suyos!

Hay una gran diferencia entre Pedro Sánchez y las CCAA del PP: que en 2024 sí tenían Presupuestos, para empezar. Sánchez tiene unos hechos en 2022, de antes de perder las elecciones y gobernar. Es presidente desde hace más de un año y no ha sido capaz ni de presentarlos, aunque es una obligación constitucional, por cierto.

Centrémonos en la Comunidad Valenciana. Ahí, tienen ustedes lo de los Presupuestos... y un presidente arrasado en su imagen pública. Si nos fijamos en los cientos de miles de afectados, y no en salvar a Carlos Mazón, ¿cómo harán ustedes que vean en él a quien los va a sacar del desastre?

Mire, el presidente Carlos Mazón sufrió en sus carnes estar al frente de una Comunidad que ha sufrido el mayor desastre natural de los últimos años, y hacerlo además con un Gobierno de España en contra, en vez de ayudando.

Hablemos de los ciudadanos, no de Mazón.

La confianza de los ciudadanos se recuperará si demostramos que vamos a reconstruir junto a ellos Valencia. El presidente Mazón ya está con las ayudas a los afectados, que han llegado antes que las del Gobierno de España. Ha dado la cara, incluso para que le griten, y otros se escondían, o no iban al funeral para que nadie les dijera nada a la cara.

Mazón fue el primer político que pidió comparecer ante las Cortes para dar explicaciones. El señor Sánchez desapareció del Congreso. Mazón ha reformado su Gobierno porque hubo cosas que pudieron no funcionar y ha traído gente experta, que sabe cómo se reconstruyen ciudades y países. Ha hecho lo que corresponde.

O sea, por contraste. Quieren ustedes que los valencianos vuelvan a confiar en él porque Sánchez es peor.

Sánchez no sólo no ha tomado medidas ni ha asumido responsabilidades, sino que ha premiado a las personas que no estaban donde debían estar, como Teresa Ribera. A Sánchez, dos leyes le obligaban a actuar, la de Protección Civil y la de Seguridad Nacional, y no lo hizo. El Partido Socialista, a la semana de la DANA, pagaba publicidad para pedir la dimisión de Mazón. Era en eso en lo que estaban centrados, no en las ayudas.

Será candidato, entonces, en las próximas autonómicas.

Yo confío en que Carlos Mazón, que es una persona que siempre ha estado muy pegada a la gente, y por eso ganó las elecciones de la forma en la que lo hizo, será capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos de la mano de la reconstrucción.

Todos le vamos a ayudar, el presidente Feijóo, las CCAA del PP que, sin que nos lo pidieran, ayudamos desde el primer día. Creo, confío y deseo en que así sea, porque además eso será bueno para Valencia.

¿Conseguirá Moncloa romper la coalición de Gobierno en Canarias? Se lo digo porque Clavijo ya no busca apoyos en Feijóo, se va a hablar con el 'lehendakari'.

Hay un acuerdo de 12 CCAA, entre las que está Canarias, que está firmado. Ése es el gran poder territorial que hay en España. El Gobierno de Sánchez no quiso hablar del tema, y si uno no se mueve su posición, es muy difícil llegar a ningún acuerdo.

Entiendo que el señor Clavijo busque aliados, porque tiene un verdadero problema en Canarias. Pero, desde luego, lo que no se puede hacer es imponer al PP que avale que no haya política migratoria en España, que la inmigración ilegal sea igual que la legal.

Le preguntaba por si se quebrará el Gobierno canario.

Es profundamente irresponsable con los canarios y con el resto de españoles. Pero fundamentalmente, es una falta de humanidad con los inmigrantes. El presidente de las islas a quien tiene que mirar es a Pedro Sánchez, que es quien está interesando que no se arregle el problema de la inmigración para romper el Gobierno en Canarias.

Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, con el periodista Alberto D. Prieto. Javier Carbajal

Pues nos quedan sólo dos: ¿Ha nacido la primera presidenta del Gobierno en España?

Yo quiero pensar que sí. Hay grandes mujeres líderes en nuestro país y estoy convencida de que la primera mujer presidenta del Gobierno no es que ya haya nacido, probablemente haya hecho ya la confirmación, incluso tendrá la carrera. Estoy segura.

Si ha hecho la confirmación, ¿es que está en Nuevas Generaciones... o puede estar en las Juventudes Socialistas?

El PP tiene muchas mujeres que son presidentas de Comunidad Autónoma. Las primeras presidentas del Congreso del Senado fueron del PP. Siguiendo los antecedentes históricos, probablemente sea del Partido Popular, y de Nuevas Generaciones.