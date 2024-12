El Gobierno descalifica los datos aportados por Aldama al Supremo sobre supuestas comisiones en obras públicas

El Gobierno considera que Víctor de Aldama sigue sin aportar pruebas suficientes sobre pagos de comisiones y corrupción en el Ejecutivo, especialmente las referidas a adjudicaciones de obras públicas.

Fuentes autorizadas del Gobierno aseguran que el primer estudio del supuesto escrito de Koldo García aportado por Aldama en el que se incluyen referencias a varias obras públicas en las que se habrían pagado comisiones resta valor a las denuncias.

De entrada, de las seis obras incluidas en ese manuscrito, una de ellas no se ha licitado, según el primer estudio del Gobierno. En concreto, la de la provincia de Huesca.

EL ESPAÑOL Aldama entrega al juez del Supremo una nota manuscrita de Koldo con adjudicaciones 'amañadas'

La otra se adjudicó en la etapa de Raquel Sánchez al frente del Ministerio, es decir, en el periodo entre José Luis Ábalos y Óscar Puente. Por tanto, esta adjudicación estaría fuera del alcance de Koldo García, que cesó con Ábalos. Es la de Ourense.

De las cuatro obras restantes, dos fueron adjudicadas a la oferta más barata y, por tanto, no parece lógico pensar que se pudieran pagar comisiones.

Y en dos de ellas ganó la aportación técnica en la adjudicación, pero fueron para empresas grandes no señaladas por Aldama en su escrito y en su declaración. Además, en una de esas dos, la empresa que hizo la mejor oferta económica es una de las señaladas por Aldama como corrupta, pero no se llevó la obra, por lo que no parece que hubiera pago de comisiones, siempre según el Gobierno.

Por ejemplo, en la de Valladolid, Tudela Olivares, el adjudicatario fue san José-Avantia con la mejor oferta económica de 19 presentadas.

En otra, Dragados fueron los primeros por técnica, pero los adjudicatarios fueron Vías/Ortiz/Valbuena por oferta económica.

En la de Murcia sólo se licitó el A33 Yecla-Caudete y Sacyr fue el primero por la técnica, pero resultó adjudicatario FCC.

La de Lugones (Asturias), la empresa Lantania-Asch fue la mejor oferta en la técnica y resultaron adjudicatarios.

Por otro lado, el PSOE ha comunicado a última hora de este lunes que solicitará al Tribunal Supremo "la perceptiva licencia para querellarse contra el señor Aldama por delito de injurias y calumnias vertidas en sede judicial".

"Constatamos que cuando se ha comprobado en los expedientes la falsedad de las declaraciones que realizó el pasado día 4 en el Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, este investigado se siente obligado a renovar el repertorio de sus calumnias, sin aportar de nuevo la más mínima prueba", aseguran desde el partido.