Los letrados del Congreso dan vía libre para debatir la cuestión de confianza de Junts y dejan en manos del PSOE su veto

Los letrados del Congreso de los Diputados han emitido este lunes un informe en el que dan vía libre a que se debata en Pleno la propuesta de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza para medir su apoyo parlamentario un año después de la investidura.

En todo caso, será la Mesa, en la que el PSOE y Sumar tienen mayoría, la decida si admite o no trámite la proposición no de ley del partido de Carles Puigdemont, ya que la calificación, en este caso favorable, de los servicios jurídicos no es vinculante. El órgano rector estudiará en su reunión de este martes la iniciativa.

En su informe de 14 páginas, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los letrados recalcan que, en caso de llegar al Pleno y ser aprobada "carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo".

Los letrados también constatan que no existen precedentes de una iniciativa en la que se emplace al presidente del Gobierno a activar un mecanismo parlamentario que sólo él tiene facultad para poner en marcha y que está reglado en la Constitución.

"No habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro", apuntan los letrados.

En todo caso, dejan claro que, dado que se trata de una proposición no de ley, "el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo".

Precedentes