Ábalos llega al Supremo para declarar como investigado en el 'caso Koldo', última hora en directo

El exlíder de ERC y candidato de 'Militància Decidim' a revalidar el cargo, Oriol Junqueras, ha propuesto una comisión de seguimiento de los pactos con el PSOE y el PSC, y ha avisado de que no habrá nuevos acuerdos ni nuevas negociaciones si los socialistas no cumplen los acuerdos que ya han firmado con los republicanos: "ERC se debe hacer respetar y se debe hacer valer".

Junqueras sostuvo ayer que cuando la militancia votó sobre la investidura de Salvador Illa, él dijo que "había muchas razones para votar que no, entre ellas la poca confianza en el grado de cumplimiento", y ha añadido que también dijo que si salía que sí se debía obligar a los socialistas a cumplir.

Además, ha insistido en que no negociarán los Presupuestos catalanes de 2025 porque no incorporan todos los acuerdos que ya se han firmado, textualmente, y ha señalado: "Nosotros no somos los que necesitan un año para evaluar si están cumpliendo o no, porque ya sabemos ahora si cumplen o no", en alusión a la propuesta de la candidatura de 'Nova Esquerra Nacional' de preguntar a la militancia sobre el cumplimiento del acuerdo de investidura con el PSC.