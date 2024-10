Andalucía triplica la ayuda en casa por dependencia aunque cuenta con 500 millones menos este año

155.000 vecinos que reciben ayuda a domicilio por la Ley de Dependencia. La cifra es casi tres veces más alta que la que se tenía en la comunidad hace seis años, justo antes del cambio de color de la Junta, del PSOE al PP. En 2018, según datos del Gobierno andaluz, superaban por poco los 65.000 hogares con asistencia. Andalucía tiene algo más depor la Ley de Dependencia. La cifra es casi tres veces más alta que la que se tenía en la comunidad hace seis años, justo antes del cambio de color de la Junta, del PSOE al PP. En 2018, según datos del Gobierno andaluz, superaban por poco los 65.000 hogares con asistencia.

el Gobierno central se aporta menos fondos que los que marca la normativa. Según cifras del Ejecutivo de Juanma Moreno , el incremento es de casi el 140 por ciento. Un aumento cuyo coste asume en gran medida la Junta puesto que, añaden ls mismas fuentes, desdese aporta menos fondos que los que marca la normativa.

Juanma Moreno, preguntado por la cuestión de la dependencia. Así lo avalan también las cifras sobre este asunto a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Esto es así porque, con la ley en la mano, la Junta debería poner el 50 por ciento del gasto de dependencia. El otro 50 por ciento debería ser una transferencia del Gobierno de Pedro Sánchez . Pero no se cumple. Así lo señaló este jueves el presidente de la Junta,, preguntado por la cuestión de la dependencia. Así lo avalan también las cifras sobre este asunto a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Porque si la Junta de Andalucía ha destinado este 2021 hasta 1.211 millones de euros, desde el Gobierno central han llegado 500 millones menos. Esto preocupa y molesta en San Telmo. Sobre todo porque, añaden, hay regiones a las que el Gobierno central sí que les cumple con la mitad de la financiación.

Es el caso, señalan, del País Vasco. Allí, indican fuentes del Gobierno central, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aporta el 50 por ciento del gasto que se deviene de la asistencia por dependencia. La sospecha que sobrevuela es que en dicha región sí se cumple por la dependencia que Sánchez tiene de los independentistas para mantener el bloque de Gobierno que le mantiene en la Presidencia.

Hay más datos que apoyan la tesis de que el coste y la asistencia a las personas con problemas de dependencia se han disparado en los últimos años. Así, en 2018 tenían alguna prestación por esta cuestión en Andalucía poco más de 200.000 personas. Seis años después, este 2024, son 286.000. El crecimiento es del 42,8 por ciento.

Desde la oposición están de acuerdo con esta perspectiva. Especialmente duro se mostró este jueves el secretario general del PSOE de Andalucía Juan Espadas, quien acusó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "ahorrar dinero mientras hay gente que muere".

La acusación se da porque el socialista asegura que el Gobierno central ha aumentado los fondos que manda a Andalucía mientras la comunidad no.

Espadas también afeó a Moreno las listas de espera de la dependencia. A esto el presidente andaluz respondió rotundo: "Es muy complicado revertir lo que pasó en cuatro décadas en Andalucía en solo seis años", en referencia al tiempo en que el PSOE gobernaba Andalucía.

En todo caso, Moreno destacó que la comunidad ha reducido las listas de espera a la mita de lo que se encontraron y recordó que con el PSOE se llegó a superar una espera de 1.200 días para tener asistencia.

Espadas, en el cruce de acusaciones durante la sesión de control del Pleno en el Parlamento de Andalucía acusó a Moreno de ser el "enemigo público número uno" de la dependencia en la comunidad. Tachó, además, de "nefasta" su gestión y de "incapaz" al popular. Para Moreno el "enemigo número uno es Pedro Sánchez", puesto que, argumentó, no financia esta prestación que ha crecido en los últimos años en Andalucía.

En las críticas al Gobierno andaluz se sumaron también Unidas Podemos y Vox. Moreno subrayó la coincidencia y cuestionó la posición ideológica de los de Abascal. "Copian las posiciones de PSOE o de Sumar, ¿no son diferentes? ¿Qué es Vox?", les planteó.

Menos fondos

Al Gobierno andaluz no le salen las cuentas. No solo las específicas de la dependencia. En público y privado, en el Ejecutivo de Juanma Moreno lamentan que Pedro Sánchez adeuda a la comunidad más de 1.500 millones de euros porque no se ha remodelado la fórmula de financiación de las autonomías, que perjudica a Andalucía. Tampoco existe, han señalado en multitud de ocasiones, un fondo de compensación como el que han pedido junto con la Comunidad Valenciana, entre otras regiones.