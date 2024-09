Albares solicita comparecer en el Congreso para explicar la crisis provocada por el veto de México a Felipe VI

José Manuel Albares irá al Congreso a defender la decisión del Gobierno de no mandar representación del Reino de España al traspaso de poderes en México, entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su sucesora, Claudia Sheinbaum. Así lo ha podido confirmar este periódico en fuentes oficiales de Exteriores. El ministro tiene el apoyo del primer partido de la oposición, el PP, pero no el de su socio de Gobierno, Sumar.

Para el Gobierno, hay que entender que para el PSOE -partido al que pertenecen el presidente y el ministro de Exteriores-, es “inaceptable” la exclusión del Rey en la toma de posesión de la nueva presidenta de México. Y según el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Albares quiere explicar la crisis ante las Cortes lo antes posible.

Antes de que las tensiones con México se puedan convertir en otra crisis diplomática, o de que se alimente la polémica entre los socios de Gobierno y los parlamentarios, el titular de Exteriores ha solicitado comparecer ante el Congreso para dar explicaciones “sobre las decisiones adoptadas respecto a la representación de España en la toma de posesión de la nueva Presidenta de México”.

Raquel Cunha Reuters Sheinbaum justifica que el Rey no ha sido invitado por seguir sin pedir perdón por los “agravios” de la conquista

Podemos y ERC se han puesto del lado mexicano. La secretaria general morada, Ione Belarra, ha llegado a asegurar que “el Rey es un problema en las relaciones internacionales basadas en el respeto a los derechos humanos”. Y Gabriel Rufian, portavoz de los independentistas catalanes, se ha mofado del asunto, entonando un “¡Viva México, cabrones!”, en los pasillos del Congreso.

Albares ha presentado esta solicitud en la mañana de este miércoles, apenas horas después de que trascendiera la noticia del veto por parte de la República de los Estados Unidos de México a la presencia de Felipe VI presidiendo la delegación española el próximo martes 1 de octubre en la toma de posesión de la presidenta electa Sheinbaum. Y es que por decisión del Ejecutivo, “no habrá representación española, porque es el Jefe del Estado quien representa a España en las tomas de posesión” de países latinoamericanos. Así lo ha explicado Margarita Robles, ministra de Defensa. “Es lamentable porque México es un pueblo hermano”.

Por su parte, Borja Sémper, portavoz de la ejecutiva del PP, ha apoyado la decisión del ministro Albares: “Es evidente, si el Rey no está invitado, España no está invitada”.

La candidata oficialista de México (partido MORENA) se impuso en las elecciones presidenciales del pasado 3 de junio con una amplia victoria frente a la opositora Xóchitl Gálvez. A partir de ahí, el presidente en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la nueva presidenta electa podría retomar las relaciones bilaterales, que él puso “en pausa” en el año 2022 acusando a España de no guardar "una actitud de respeto" con su país.

"Ahora que se dan los cambios, hay una oportunidad con la presidenta, Claudia Sheinbaum”, declaró AMLO en una conferencia el pasado mes de julio. “Ella es una mujer muy inteligente, muy respetuosa, muy fraterna, y además conocedora de la historia del México y el mundo”.

Para el presidente saliente ha sido recurrente utilizar a España como enemigo externo desde que llegó al cargo en diciembre de 2018. Entonces ya exigió a Felipe VI una disculpa por la Conquista española hace ya más de cinco siglos.

El mandatario envió en marzo de 2019 una carta al monarca reclamando que "el Estado español admita su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la conquista y que "ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan", una petición que nunca obtuvo respuesta.

Albares ya trasladó este martes a la canciller mexicana, Alicia Bárcena, el malestar del Ejecutivo durante una reunión en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. La cita , junto a sus homólogos de Brasil y Colombia, era para analizar la situación en Venezuela, otro país con el que España mantiene ahora mismo unas relaciones tensas, tras la retirada de su embajadora en España, hace unas semanas.