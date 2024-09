El canciller de Venezuela habla con Albares pero se niega a darle datos sobre los dos vascos detenidos

Le cogió el teléfono y habló con él, pero no le dio ni un solo dato. Yván Gil, canciller de la Venezuela de Nicolás Maduro, atendió este martes la llamada de José Manuel Albares, pero se negó a atender sus exigencias.

El ministro de Asuntos Exteriores español le recordó que estaba incumpliendo "su obligación" de informar sobre "la identidad, la localización y los cargos que pesan contra los dos españoles detenidos, según la Convención de Viena".

Pero el ministro del régimen chavista no hizo caso. No se lo hizo a su colega español, Albares, a pesar de tenerlo al otro lado del teléfono. No se lo hizo a la nota verbal, que le fue remitida desde la embajada española en Caracas. Y no lo hizo, tampoco, cuando el jefe de la diplomacia española convocó en el Ministerio a la encargada de negocios venezolana en Madrid, dado que la embajadora fue llamada a consultas la semana pasada.

El desplante no pudo ser más total, pero fuentes de Exteriores se limitaban a dar algunos detalles, sin añadir comentarios. "Nosotros estamos en nuestra posición, haciendo lo que debemos para proteger a dos compatriotas", explicaba un portavoz del Ministerio, minutos después de que Albares recibiera al líder de la oposición democrática, Edmundo González, en sus instalaciones.

Albares recibe a Edmundo González, líder opositor venezolano, este martes en el Ministerio de Exteriores.

Albares ha enviado una carta oficial a Josep Borrell, su antecesor y Alto representante de la UE para la política exterior. En ella, le solicita que el capítulo de Venezuela se incluya en el orden del día del próximo Consejo de la UE. El ministro ya llevó una propuesta para reforzar el paquete de sanciones al régimen de Maduro, a la última reunión, sin lograr el acuerdo de los Veintisiete.

A su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Senado, este martes, Albares confirmaba que se cumplirán cuatro días desde que Caracas anunció por televisión el arresto de José María Basoa y Andrés Martínez, como presuntos "terroristas", y no ha informado a las autoridades de su país de origen.

"Seguimos sin tener confirmación ni de la identidad, ni del sitio donde están, ni de los cargos contra los dos españoles detenidos", admitió el ministro.

La detención fue desvelada el pasado sábado por Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen y actual ministro del Interior. Cabello llegó a vincular a Basoa y Martínez de estar vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de estar en territorio venezolano, bajo una trama urdida con Estados Unidos para derrocar el régimen y eliminar a Maduro.

Protección consular

El ministro español transmitió al canciller venezolano que España "va a ejercer la protección diplomática y la protección consular" de los dos españoles. Pero esto es precisamente lo que está evitando el régimen de Maduro con su negativa.

Los dos vascos arrestados en el país caribeño, a los que se les atribuye la participación en un complot de la CIA para asesinar al gobernante venezolano, no han recibido la asesoría legal a la que tienen derecho, por ejemplo, desde su detención a finales de agosto.

Albares mantiene contacto constante con las familias, lo mismo que la Dirección General de Servicios Consulares, e incluso el mismo Consulado General de España. "Les estamos trasladando puntualmente toda la información que tenemos en estos momentos tan complejos y tan difíciles", que no es mucha, según admite Exteriores.

Aunque los dos jóvenes ya estaban bajo arresto entonces -desaparecidos tras cruzar la frontera desde Colombia, para sus allegados-, la crisis diplomática estalló públicamente después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificara de "dictadura" al régimen de Maduro. Entonces, el embajador español, Ramón Santos, fue convocado por el canciller Gil, para ser reprendido.

Y desde entonces se vincula a los dos jóvenes vascos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). EL ESPAÑOL ya informó de que fuentes del CNI y de Moncloa negaban que sean agentes de inteligencia españoles. "Sólo son dos pobres chavales a los que el régimen de Maduro ha hecho rehenes", señalan.

Y este martes fue el propio Albares el que lo rechazó: "Se lo hemos dejado claro a las autoridades venezolanas", insistió el ministro con firmeza. "Hoy mismo me lo volvía a confirmar la ministra de Defensa, que estos dos ciudadanos no tienen vinculación alguna con ningún organismo público español, mucho menos con el CNI".