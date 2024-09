Gamarra pide auditar a Interior por el 'caso Koldo': "La relación de Marlaska y Ábalos era continua"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha arremetido contra los ministerios durante la comparecencia a los medios de comunicación en Logroño, aseverando que "quien fuera diputado y ministro de Fomento entre 2018 y 2021, José Luis Ábalos, está en el centro de la controversia relacionada con la corrupción que afecta a varios ministerios en España, incluido el Ministerio del Interior".

"[Ábalos] está única y exclusivamente para tapar toda la corrupción que [en realidad] llega a todos los ministerios de España, no sólo a Ábalos. "La relación entre [el ministro de Interior Fernando] Grande-Marlaska y Ábalos ha sido continua y articulaban las respuestas a las situaciones que se estaban produciendo".

"Por lo tanto, es fundamental que ambos ministros aclaren su papel en este asunto y la conexión existente entre sus actuaciones", así se ha pronunciado ante los medios la secretaria general del PP sobre la corrupción que rodea al PSOE por el 'caso Koldo'.

Cuca Gamarra también ha declarado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está siendo acorralado por la corrupción, que no sólo involucra a Ábalos y a tres personas más, sino que rodea a su partido y su entorno más cercano".

"Esta situación no se limita al Ministerio de Fomento, sino que también afecta al Ministerio del Interior. La corrupción ha ido avanzando desde la etapa de Ábalos, y por eso, ayer se cesó a un alto cargo de [Óscar] Puente", ha aseverado Gamarra sobre el cese de Ángel Contreras como presidente de Adif y Adif Alta Velocidad por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, debido al caos ferroviario y tras la auditoría del 'caso Koldo'.

"El PSOE estaba al tanto desde el principio, y por eso tomó la decisión de cesarlo", ha arremetido así la secretaria general del PP contra el cese de Contreras, quien sólo llevaba nueve meses en el cargo.

"Este problema impacta toda la estructura de la obra pública que se ha estado gestionando. Han sido pillados, no sé si lo pillan o no". Y ha reiterado: "Esto no se limita únicamente al señor Ábalos, sólo intentan protegerse mediante ceses de altos cargos en sus ministerios".

"Es un gobierno zombi"

En la rueda de prensa, Gamarra ha asegurado que "España no tiene un gobierno que gobierne, tiene un gobierno zombi que sólo se preocupa por sobrevivir".

La exportavoz del Congreso y actual secretaria general del PP ha continuado afirmando que "Pedro Sánchez quiere que el Parlamento quede al margen pero no lo hará, seguirá marcando el liderazgo", en referencia a que, el pasado miércoles 11 de septiembre, Sánchez dijo que tenía derecho a no renunciar a su hoja de ruta, mientras el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, incidió en la brecha que se abría en el Ejecutivo al perder la mayoría en el Parlamento.

"Viacrucis para Sánchez"

Gamarra ha continuado su comparecencia a los medios de comunicación en Logroño afirmando que "a partir de ahora todas las semanas serán un viacrucis para Pedro Sánchez, porque no tiene una mayoría que lo apoye", ya que el pasado miércoles el PSOE cosechó otras dos derrotas en el Pleno de Congreso y acumula ya un total de 34 desde la investidura de Sánchez el pasado mes de noviembre.

"Consiguió la investidura a cambio de ir en contra de la igualdad de todos los españoles, y eso es lo que va a hacer que siga cosechando pérdidas", ha declarado Gamarra.

Para terminar ha aseverado que, Pedro Sánchez, "está en una huida hacia delante y en una compraventa constante de apoyos para sobrevivir".

Pacto migratorio

"Con una ausencia absoluta de políticas de Estado, quien marcaba la agenda era Feijóo, y también es quien alcanzó un pacto en Canarias sobre una política migratoria que afecta tanto a España como a Europa el pasado lunes", ha aseverado Gamarra sobre la cuestión migratoria durante la rueda de prensa en Logroño.

Gamarra ha afeado a Sánchez que, mientras el PP encabeza las propuestas migratorias, "él solo mira hacia otro lado". Y ha continuado: "Su enfoque sobre la política migratoria no es el adecuado; no busca una migración regulada, sino que utiliza la cuestión migratoria para obtener apoyos que le permitan sobrevivir políticamente".

"En este contexto", ha proseguido, "se está hablando de cómo fracturar una política interna del Estado y, por ese motivo, España necesita un pacto de Estado como el acunado por Feijóo en Canarias el pasado lunes".

"Ante la falta de gobierno, los españoles tienen esperanza: porque aunque el gobierno actual no les sostenga, el Partido Popular sí lo hace, ya que están comprometidos a atender las necesidades de los ciudadanos".

"Por ello", ha aclarado Gamarra, "esta semana hemos presentado un acuerdo para hacer frente a la crisis migratoria, para luchar contra la migración irregular y para establecer una alianza europea que Alberto Núñez Feijóo liderará. Con este acuerdo buscamos que Europa ponga fin a la migración irregular, algo que no está haciendo Sánchez, sino Feijóo", ha sentenciado Gamarra.

'Abandono' de la red ferroviaria

La secretaria general del PP ha aprovechado la comparecencia ante los medios para denunciar la situación de la red de transportes española tras las averías de esta semana: "La red pública ferroviaria ha evidenciado un notable abandono durante los últimos seis años" puesto que "no se ha mejorado el servicio de cercanías ni el AVE".

"En lugar de centrarse en la mejora del transporte público, se han dedicado a aprovecharse de las licitaciones de obra pública". Como consecuencia de esta situación, ha declarado Gamarra, "los españoles están pagando por sus errores [los del ministro de Transportes, Óscar Puente]".

"La crisis que vivimos actualmente es el resultado del desinterés por una política de transporte adecuada, que se ha visto reemplazada por la corrupción y la búsqueda de recursos públicos de manera ilícita. Este caos ferroviario afecta directamente a la población española", ha sentenciado la secretaria general del PP.

Por último, ha afirmado que el próximo martes, "el ministro de Transportes [Óscar Puente] tendrá que rendir cuentas y asumir no solo responsabilidades penales, sino también responsabilidades políticas".