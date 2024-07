Redondo justifica el cese de Isabel García en que "había que dar un impulso al Instituto de las Mujeres"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado que Isabel García haya sido cesada por las informaciones reveladas por EL ESPAÑOL sobre sus negocios junto a su pareja al hacerse con al menos 64 contratos de ayuntamientos en manos del PSOE para gestionar los 'puntos violeta' y para actividades de igualdad y feminismo

"Solo tengo palabras de agradecimiento para Isabel. Ha sido una excelente colaboradora al frente del Instituto de las Mujeres, Hemos hablado estos días y creo que había que dar un nuevo impulso al Instituto de las Mujeres y por ello se sustituye a Isabel por una mujer con una gran trayectoria en el feminismo", ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser.

A su juicio, Isabel García podrá defenderse mejor fuera de las instituciones y de la Administración y eso es lo que, según la ministra, García le ha trasladado estos días. También, ha defendido que la Oficina de Intereses no vio ninguna incompatibilidad cuando fue nombrada al frente del Instituto de las Mujeres.

Tras ser preguntada de nuevo si las presuntas irregularidades de García han influido en la decisión, Redondo ha admitido que ha habido una "serie de cuestiones sumatorias al proceder a su cese", sin entrar en detalle. "No voy a hacer leña del árbol caído".

El Consejo de Ministros aprobó este martes el cese de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García Sánchez, tras haberse lucrado con contratos adjudicados por administraciones socialistas para la gestión de los 'Puntos Violeta' y en programas en materia de igualdad y feminismo.

Las exclusivas publicadas por EL ESPAÑOL han revelado cómo las empresas de Isabel García y de su pareja, Elisabeth García Busnadiego, han recibido al menos 64 adjudicaciones de ayuntamientos gobernados por el PSOE y han ingresado al menos 250.000 euros por estos contratos.

Tras una semana en la que la ministra de Igualdad pidió "tiempo y humanidad" para que Isabel García pudiera dar sus explicaciones, el Consejo de Ministros ha terminado cesando a la directora del Instituto de las Mujeres ante la rotundidad de las pruebas publicadas por EL ESPAÑOL.