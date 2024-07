El Gobierno equipara a los emigrantes gallegos con los inmigrantes de los cayucos subsaharianos

El Gobierno busca elevar la presión sobre el PP para que apruebe la toma en consideración de la Ley de Extranjería y ha aplelado a Alberto Núñez Feijóo como gallego que es, equiparando la actual crisis migratoria que se vive en Canarias con la diáspora que vivieron muchos gallegos, especialmente durante el siglo pasado.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha criticado que Feijóo "comparó la inmigración con la violencia". "Si sus palabras ya son profundamente llamativas, cuesta creer que las haga un gallego, que son los que más saben de esto porque durante muchos años tuvieron que emigrar de su comunidad", ha dicho la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Alegría ha recordado que España también ha escolarizado a 40.000 niños ucranianos y se ha preguntado "¿por qué sí le parece bien con los ucranianos? ¿por su color de piel? ¿por sus ojos?".

La portavoz ha calificado de "indiferencia, desprecio, falta de responsabilidad y absoluta insolidaridad" la postura del partido de la oposición. "Hoy el PP tiene una ocasión de oro para demostrar que es un partido de Estado y responsable", ha añadido.

Este martes se votará en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería que quería impulsar el Gobierno. Sin embargo, desde el pasado domingo, el PP ha anunciado que no la apoyará porque el Ejecutivo no está teniendo en cuenta sus consideraciones y no está negociando su apoyo.

Sin el apoyo del PP, la reforma no puede tomarse en consideración porque el socio habitual del Gobierno, Junts, también ha anunciado que no votará a favor. El partido de Carles Puigdemont pedía que se excluyera a Cataluña del reparto de los migrantes que la norma pretende hacer obligatorio, algo a lo que el Gobierno se ha negado.

Desde el Gobierno, sin embargo, están intentando elevar la presión al máximo para ver si los populares cambian de postura. "Al PP le sobran excusas y le falta solidaridad y responsabilidad. Si finalmente ese voto es contrario, es profundamente revelador. Tanto por las formas como por el fondo", ha dicho Alegría.

"Por las formas, porque con su posición impiden cualquier debate. Muestra cobardía y falta de responsabilidad porque impiden con su voto abrir el más mínimo debate", ha añadido.