Sánchez no convocará a los presidentes de las CCAA por los menas y emplaza al PP al día de la votación

Ya ha comenzado la cuenta atrás para reformar la Ley de Extranjería y el Gobierno aún no ha movido ficha convincentemente para atraer el apoyo del PP. Pedro Sánchez ha desoído la petición de los populares de convocar una conferencia de presidentes y lo va a fiar todo a una reunión el próximo martes, el mismo día de la votación, según ha podido confirmar este diario.

El martes que viene se reunirán en el Congreso de los Diputados las delegaciones del PP y del PSOE para intentar convencer a los primeros de que permitan la tramitación de la reforma que permitiría repartir obligatoriamente a los menores migrantes no acompañados de Canarias entre el resto de comunidades autónomas.

El encuentro tendrá lugar apenas unas horas antes de que comience el debate para la toma en consideración de la reforma, que ya está fijado para las 10 de la mañana. Por lo tanto, de haber acuerdo, será sobre la campana.

La de este martes será la segunda reunión que se mantiene con el Grupo Popular en el Congreso, después de otra que se celebró el pasado 26 de junio y que concluyó sin que se sacasen demasiadas cosas en claro, más allá de que el PP no se oponía a que se tramitara. De momento, parece no haber más interlocución entre las partes.

El Gobierno asegura que está teniendo en cuenta algunos de los reclamos que pide el PP, como incluir a Cataluña en el reparto obligatorio de los menores, pero para el partido de Alberto Núñez Feijóo estos gestos aún son insuficientes.

Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, trasladó el pasado domingo al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, un documento con sus condiciones para apoyar la reforma. Pero el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado sobre ello. Desde Moncloa esperan que la presión social y la idea de que no hay alternativa a su reforma empujen al PP hacia el apoyo.

"Para conseguir nuestra abstención, hemos pasado un documento con siete puntos y no vamos a renunciar a ninguno de ellos", aseguran fuentes del PP. "El Gobierno es bueno cediendo, se ha visto con los independentistas, pues que haga lo mismo con nosotros", añaden.

"Es labor del Gobierno convencer al PP, no al revés", apuntalan. Se quejan en las filas del PP que, en esta ocasión, los socios habituales del Gobierno le han fallado al Ejecutivo con el no de Junts y que Sánchez no está dando muestras reales de querer convencer a Feijóo.

Todas saturadas

Canarias tiene ahora mismo 5.500 menores migrantes no acompañados y los centros de acogida están saturados. La reforma que pretende el Gobierno obligaría al resto de comunidades autónomas a participar en el reparto de forma obligatoria, ya que ahora mismo los repartos se hacen de forma voluntaria y muchas veces ni se cumplen los cupos pactados.

Desde el PP, en cambio, se quejan de que el resto de comunidades autónomas también están saturadas y que "no conocen los medios que el Gobierno va a poner a disposición de los territorios". "El Gobierno quiere llevarse a los menores a otras comunidades ahora mismo y, ahora mismo, no caben", añaden las fuentes.

Los populares exigen al Gobierno que "se creen las plazas necesarias" para atender a los menores, que se amplíe la dotación económica para ello y que se pare una situación migratoria que consideran que viene de que "las fronteras son un coladero".

Las fuentes reconocen que en el partido hay "distintas sensibilidades". El PP de Canarias ocupa una vicepresidencia en el Gobierno regional y ha participado en la redacción de la reforma que el Gobierno central quiere aprobar. También están a favor de la reforma territorios como Ceuta y Melilla, ambos gobernados por populares.

Sin embargo, aseguran que no se ha llegado a una situación de conflicto interno dentro del partido. "Cuando se vote habrá una posición de partido, a pesar de las distintas consideraciones", comentan las fuentes.

"El PP de Canarias está más centrado en la gestión pública y quieren que el reparto sea obligatorio, pero el PP nacional y el de Canarias tienen una postura común sobre que esta es una política de Gobierno", añaden, descartando que los diputados canarios del PP vayan a votar en contra de lo que decida el partido.

Por real decreto

Aunque la reforma ya está registrada en el Congreso como proposición de ley, el ministro Ángel Víctor Torres se abrió esta semana a llevarla al Consejo de Ministros para aprobarla como decreto ley. Esto permitiría que entrase en vigor inmediatamente, pero aseguró que necesitaba el compromiso del PP para convalidarlo un mes después.

Aunque la reforma ya está registrada en el Congreso como proposición de ley, el ministro Ángel Víctor Torres se abrió esta semana a llevarlo al Consejo de Ministros para aprobar la reforma como decreto ley. Esto permitiría que entrase en vigor inmediatamente, pero aseguró que necesitaba el compromiso del PP para ratificarla un mes después.

Sin embargo, el PP está preparando varias enmiendas para modificar la ley que propone el Gobierno durante su tramitación parlamentaria. Ahí sería el PSOE el que tendría que aceptar las modificaciones o sufrir el riesgo de que decaiga. Pero, para eso, el PP tiene que apoyar el martes su toma en consideración, aunque basta con una abstención.