Begoña Gómez pide el 'privilegio' que el juez dio a la infanta Cristina: que no la graben en vídeo

La empresaria Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes al juez que la investiga por presuntos delitos de corrupción que no grabe el vídeo, sino solo el audio, de la declaración que prestará el próximo viernes 5 de julio en el Juzgado.

El abogado de la defensa de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un escrito al instructor en el que expresa su temor a que la imagen de su clienta declarando como investigada sea objeto de un "uso inadecuado" por parte de los medios de comunicación y apela a su "relevancia pública" para pedir que la comparecencia sea registrada únicamente en soporte de audio, pero no de vídeo.

La petición no es frecuente, ya que existen pocos precedentes de que investigados con gran exposición mediática no se hayan sometido a la práctica habitual de los Juzgados, que es grabar las comparecencias en soporte audiovisual. La más reciente es la futbolista Jenni Hermoso, pero en su caso declaraba como víctima y no como investigada.

Un caso más parecido es el de la infanta Cristina: la hermana del rey Felipe VI figuraba como investigada, la misma condición otorgada ahora a Begoña Gómez, y su defensa también solicitó que el juez evitara el registro de las imágenes durante su declaración.

En su caso, el juez José Castro accedió y la declaración finalmente se grabó sólo en soporte sonoro. La acusación, ejercida por Manos Limpias, se manifestó en contra argumentando que el resto de personas que declararon en la causa sí fueron registradas en vídeo. "Es demostrativo de que hay una serie de privilegios", dijo entonces Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias.

Al rechazar la grabación de imágenes, la defensa de la infanta trataba de evitar una filtración que podría perjudicarla, pero sí aceptaba que se registrara el sonido para que se recogieran exactamente sus palabras ante el juez.