El PP, en modo electoral tras el auto del TS: "Deja sin motivos a Puigdemont para apoyar a Sánchez"

Cobra fuerza entre los miembros del Partido Popular la teoría de que la legislatura ha entrado en la UCI y sin visos de reanimación. A los sucesivos escándalos de corrupción que salpican al Gobierno, se suma el embrollo catalán: con una investidura por resolver y una ley de amnistía a la que, cada día que pasa, le crecen los enanos.

Vista la resolución de este lunes del Tribunal Supremo, que deja sin efecto la medida de gracia para su principal beneficiario, Carles Puigdemont, en Génova 13 consolidan la idea de que Pedro Sánchez corre el riesgo de perder el concurso de Junts. Según opina un alto mando del partido, el auto "deja sin motivos" al líder catalán "para apoyar a Sánchez".

Tal y como está el panorama, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a todos sus cuadros que mantengan activado el "modo electoral". La consigna ha llegado hasta los presidentes autonómicos y provinciales, que tienen orden de no bajar la guardia durante el verano, por lo que pueda pasar.

Si se constata la imposibilidad de Salvador Illa para hacerse con la Generalitat y, por tanto, en Cataluña hay una repetición electoral en octubre, en la dirección popular son mayoría los que piensan que Pedro Sánchez aprovechará la coyuntura para pulsar el botón nuclear y así hacer coincidir las generales con las catalanas.

En caso de que suceda lo contrario: que surta efecto el cortejo del PSC a ERC y haya gobierno, el PP da por sentado que Puigdemont, al verse en la oposición, se revelará contra el Ejecutivo y le retirará su apoyo en el Congreso de manera definitiva. A partir de ahí, Sánchez, sostienen en la cúpula popular, tendrá directamente imposible aprobar una sola ley.

Este lunes, durante la presentación de la EBAU común en Salamanca, Feijóo hizo alusión a la resolución del Supremo de soslayo y de forma irónica, lanzando un dardo a Puigdemont: "El Gobierno no ha sido capaz de aprobar sus presupuestos y sólo ha tenido mayoría para aprobar una ley que, por lo que se ve, ni siquiera han sabido hacerla".

Descartada la vuelta del expresidente catalán a España sin policías en la frontera, en el PP se preguntan qué incentivo tendrá ahora para seguir dando oxígeno al Ejecutivo. "Ninguno", responden desde la cúpula. La resolución del Alto Tribunal, a efectos de los populares, es la enésima piedra en el tortuoso camino de Sánchez por prolongar su mandato.

Sobre la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los líderes del procés, en Génova se jactan de que "el Estado de derecho funciona y es implacable". Fuentes de la dirección ven cumplidas sus profecías: "Esto iba a pasar". Así se lo anticiparon "todos los expertos consultados". Además de que "las señales iban en esa dirección".

"Era imposible la aplicación de la amnistía, sobre todo, teniendo en cuenta la Unión Europea", apunta a EL ESPAÑOL uno de los principales dirigentes de la formación, que recuerda el criterio que ha venido defendiendo Bruselas sobre los delitos de malversación.

El recurso del PP al TC

Para el PP, el veredicto del Supremo es el primer gran hito de un largo proceso judicial contra la amnistía. Por eso, Feijóo está apurando el plazo para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. La fecha límite es el 11 de septiembre. Además, en el entorno del presidente popular existen dudas con la necesidad esa baza.

"No es algo que nos preocupe demasiado, no confiamos en el Constitucional y si la amnistía la paran el Supremo y las cuestiones prejudiciales, ¿para qué la vamos a recurrir ya? Probablemente no haga falta recurrir al TC. De momento, no hay pulsión para presentar el recurso", apostilla otro dirigente del partido.

El debate está abierto, aunque la postura de Feijóo, zanjan en su entorno, es la de llevar la ley hasta el órgano de garantías. Eso sí, cuando se hayan pronunciado buena parte de los jueces que llevan causas relacionadas con el procés. Hasta la fecha, los que han tomado la iniciativa han sido los gobiernos autonómicos. Ayer mismo, Galicia inició los trámites para dar un paso al frente.