Ribera ve "muy burda" la actuación del juez Peinado con Begoña Gómez y no rechaza la prevaricación

La candidata del PSOE a las elecciones europeas y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha calificado de "llamativo", "raro" y "muy burdo" el momento y la forma en la que el juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como investigada a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en plena campaña electoral para el 9-J saltándose la regla de la neutralidad de no tomar decisiones que puedan influir en el voto.

"Como poco es raro que esto se anuncie a cuatro días de unas elecciones y sin tomar palabra antes a los testigos", ha asegurado Ribera, que considera que "hay dos cosas muy sorprendentes" en la actuación del magistrado.

La primera de ellas, ha explicado, es saltarse la costumbre de no anunciar decisiones que puedan interferir en la campaña electoral. La segunda es obviar "la petición del Tribunal Supremo de no tomar decisiones sobre noticias no contrastadas".

Prevaricación

En una entrevista este miércoles en la SER, la también ministra para la Transición Ecológica ha señalado que la decisión de citar a Begoña Gómez el 5 de julio "contrasta con la práctica habitual hasta la fecha".

En este punto ha sido preguntada sobre si cree que el juez Peinado ha prevaricado, algo que Ribera no ha negado, aunque tampoco ha afirmado, respondiendo que hay que ser "prudente" atreviéndose a deslizar que "está siendo todo muy burdo, honestamente".

A pesar de ello, ha dejado claro que "confío" en la Justicia aunque "haya cosas que me parecen más convincentes que otras y otras son contradictorias" en lo que se refiere a la actuación de algunos jueces, en este caso Juan Carlos Peinado.

De hecho, sobre el caso de Begoña Gómez ha admitido que "hay muchas lagunas sobre cómo se ha interpretado o qué es lo que ha ocurrido para que se tome una decisión así".

🎙️ @Teresaribera: "Como poco, es raro que se anuncie esto [la imputación de Begoña Gómez] a cuatro días de las elecciones"https://t.co/SUHHqTZUkf pic.twitter.com/PlgpRiSZSz — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) June 5, 2024

En cuanto a si existe lawfare en España, Teresa Ribera se ha limitado a comentar que "todo es mejorable y hay cosas que se pueden seguir mejorando".

