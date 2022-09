Pedro Sánchez anuncia en Nueva York su candidatura a presidir la Internacional Socialista

Pedro Sánchez aprovechará que el próximo congreso de la Internacional Socialista (IS) se celebra en Madrid para presentar su candidatura a presidir esta organización. El secretario general del PSOE ha recabado apoyos en esta semana de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y, de hecho, ha confirmado públicamente su candidatura en la reunión del Presídium que la organización ha celebrado en Nueva York.

"No podría haber causa más alta ni más querida para los que nos sentamos aquí", ha reconocido. "Por eso, será un privilegio contar con el empuje de todas y todos vosotros para llevarla a cabo".

De hecho, Sánchez ya ha esbozado parte de su programa en esa reunión. El presidente del Gobierno ha propuesto que la Internacional Socialista aborde "reformas internas". Según ha afirmado, Sánchez aspira a aportar su "experiencia para iniciar un nuevo tiempo en esta organización". Eso sí, tomando el legado de su "amigo Yorgos Papandreu […] y de líderes como Willy Brandt, Pierre Mauroy o el actual secretario general de Naciones Unidas, António Guterres".

Precisamente, la primera reunión bilateral que celebró Sánchez a su llegada a Nueva York fue con Guterres. Y el primero de los líderes socialistas internacionales que ha mostrado su apoyo en público, en el mismo acto, ha sido el primer ministro portugués, António Costa.

Fuentes oficiales del PSOE admiten a este diario que el hecho de que el cónclave de la IS se celebre en Madrid no es casual. Pero se niegan a hacer más comentarios: "Ahora toca respetar el proceso", afirman. Sin embargo, la sensación en el entorno de Sánchez es que su carrera internacional no hace más que empezar con este paso.

