"La extrema derecha se crece": así inflaron los medios el falso 'crimen homófobo' de Malasaña

La noticia viajó de la comisaria a las redacciones, de las redacciones a los políticos y de los políticos a Jorge Javier Vázquez. La historia de terror de un chico de 20 años en Malasaña. Un domingo por la tarde. Atacado en su propio portal por ocho verdugos encapuchados, à la Ku Klux Klan, que le enseñaron la navaja, le bajaron los pantalones y le tatuaron la palabra maricón a conciencia.

La noticia viajó rápidamente, a golpe de tuit. A una velocidad imposible para las pesquisas policiales, por razones naturales, que han necesitado 72 horas para arrancar una confesión y zanjar el asunto. La víctima no fue víctima. No hubo asalto. No hubo encapuchados. Hubo navaja, eso sí. Pero por una cuestión de gustos privados.

Estas 72 horas, a su vez, han dado de sí a nivel mediático. Hacemos un recorrido por la hemeroteca de los periódicos.

Lunes. Día 1

Suena el pistoletazo de salida con el titular de eldiario.es: La Policía investiga una brutal agresión homófoba en el centro de Madrid cometida por ocho encapuchados. El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, coge la noticia al vuelo: "Se llama terrorismo homófobo. Es urgente defender la libertad frente a la barbarie".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanza un tuit con carácter de comunicado: "Seguiremos trabajando por un país abierto y diverso, donde nadie tenga miedo a ser quien es, en el que todos/as vivamos libres y seguros. Mi cariño al joven agredido".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, no es menos: "No podemos tolerar como sociedad que te asesinen al grito de maricón o que te metan en un portal para pegarte una paliza por tu orientación sexual. No permitamos los discursos LGTBIfóbicos y en contra los derechos de las mujeres. Todo nuestro cariño para el joven agredido".

Todavía faltan dos días para descubrir que el joven fue agredido... pero voluntariamente. Y, por supuesto, no lo asesinaron. El resto de periódicos, mientras tanto, replican la noticia. Se ponen manos a la obra. La policía investiga una agresión homófoba con un cuchillo en el centro de Madrid, dice El País. Agresión homófoba en Madrid: ocho encapuchados marcan a navajazos la palabra maricón en el glúteo a un joven, dice El Mundo.

La bola de nieve apenas comienza a rodar.

Martes. Día 2

El misterio simplemente está ahí: ¿quién pudo cometer una barbaridad como ésta un domingo, a plena luz del día? ¿Andan bandas organizadas a la caza de homosexuales en Madrid? ¿Son españoles o extranjeros? ¿En qué momento la ciudad de la libertad se convirtió en un nido de homofobia?

Cada cabecera busca su tema. La Razón: Investigan a bandas latinas en la agresión homófoba de Malasaña. ABC: Marlaska rechaza hablar de 'caza' contra LGTB. El Plural: Madrid sigue sin crear el Consejo LGTBI tras 1.246 agresiones homófobas en los últimos cinco años.

También La izquierda madrileña señala a PP y Vox como responsables del odio al colectivo: "Ultraderecha, Ayuso y Almeida son un cóctel explosivo".

Y Errejón vuelve a la carga. Comparte el vídeo viralizado de J. J. Vázquez desde el plató de Sálvame: "Habrá quien siga creyendo que esto son reivindicaciones identitarias, menos importantes que las materiales. Es la lucha por la libertad de todos". Igual que Montero: "No es un caso aislado".

Y aun habrá quien siga creyendo que esto son reivindicaciones “identitarias”, menos importantes que las “materiales”.



Es la lucha por la libertad de todos. Gracias @jjaviervazquez



pic.twitter.com/a7itScswly — Íñigo Errejón (@ierrejon) September 7, 2021

Y ven la luz algunos artículos como este, en El País, de Elizabeth Duval: 'Llegamos a pensar que nos lo merecíamos': el verano en el que el colectivo LGTBI volvió a despertar. Una tribuna donde asume que los enemigos del colectivo son "más numerosos" y "más violentos", poniendo como ejemplo el asesinato de Samuel y la estafa de Malasaña.

El lenguaje, sin duda, ha crecido. El tamaño de la bola de nieve es considerable. El presidente Pedro Sánchez ha convocado una comisión contra los delitos de odio. La investigación sigue en marcha. Y sólo falta un día para la conclusión del suspense.

Miércoles. Día 3

No lo sabía a mediodía El País, que sigue adelante, a pocas horas de la conclusión del misterio: El alcalde de Madrid reduce la agresión homófoba a una campaña de la izquierda.

El diario Público cuenta con un hilo en directo desde las diez de la mañana. Y recoge, para empezar, las declaraciones de la ministra de Educación, Pilar Alegría, en una entrevista radiofónica: "Hechos tan repudiables demuestran lo importante que sigue siendo la educación de valores en nuestras aulas".

Hasta que, alrededor de las seis de la tarde, salta la liebre en forma de noticia. Como titulamos en EL ESPAÑOL: El denunciante de la agresión homófoba de Malasaña confiesa que las lesiones fueron permitidas. Todo es un montaje de un chico de 20 años que engañó a su pareja con otros dos chicos. Denunció para crear una coartada. La coartada se le fue de manos.

El hilo, es cierto, no ignora la revelación. Y tampoco encuentra en ella su capítulo final. A continuación, reúne las declaraciones de los miembros del Gobierno que se adelantaron a los hechos y opinaron en base a especualicaciones.

Como se comprueba en Marlaska pide "no banalizar" con el aumento de los delitos de odio, o en Montero, tras el cambio de versión del denunciante de la agresión homófoba: "Que el árbol no nos impida ver el bosque".

El Plural, por su parte, va un paso más lejos: La extrema derecha se crece tras conocer que la agresión homófoba de Malasaña fue consentida. Un broche perfecto para una historia delirante. La historia de cómo inflaron los medios el falso crimen homófobo de Malasaña. Y cómo algunos jamás se retractaron.

