Gamarra: "La moción de Vox es una gran mentira que fracasará; tendrán 52 votos, si no menos"

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, sostiene que la moción de censura de Vox "es una gran mentira que termina este jueves con un fracaso". Sin desvelar el sentido del voto -sólo que "no van a apoyarla"-, ha confirmado eso sí que será el presidente del partido, Pablo Casado, quien defienda la posición del grupo en el estrado.

Gamarra, entrevistada en TVE, ha respondido al portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, quien 24 horas antes y en ese mismo plató afirmó que "hay gente de todos los partidos deseando cambiar al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez. Preguntada por si teme que algún diputado popular rompa la disciplina de voto, ha dirigido la atención hacia la bancada de Santiago Abascal: "Vox tendrá 52 votos -tantos como sus escaños-, si no menos".

Espinosa de los Monteros se refería a Cayetana Álvarez de Toledo, ya parlamentaria rasa, que aboga por la abstención frente al 'no' de pesos pesados de Génova como el secretario general, Teodoro García Egea.

Cuca Gamarra (PP), en @LaHoraTVE: "La estrategia de Vox es hacer creer a los españoles que se puede cambiar un Gobierno a través de este instrumento [...] Tendrán 52 votos, si no menos"



"Ganará Sánchez"

En cualquier caso, Gamarra ha insistido en que su formación no tiene el foco puesto sobre la moción, tal como subrayó este lunes el propio Casado, afirmando que no dedica "ni un minuto a cuestiones que no valen para nada", incluso que ni habían abordado el debate en el Comité de Dirección, con el que acababa de reunirse.

Gamarra, pese a la insistencia de la presentadora y los periodistas de la mesa, no ha despejado la duda del 'no' o la abstención "por respeto a los españoles y a la tribuna parlamentaria". "No sabemos ni cómo van a transcurrir los horarios", ha añadido.

La portavoz sí se ha mostrado convendida de "el único español contento con la moción de censura es Pedro Sánchez", que, anticipa, "es el único que gana".

Gamarra lamenta que el presidente pueda salir reforzado "llevando a cabo una estrategia para la ruptura del marco constitucional", ha dicho en relación con su plan para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.