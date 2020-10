Espinosa de los Monteros: "Hay gente de todos los partidos deseando cambiar a Sánchez"

El vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, Espinosa de los Monteros, ha asegurado este lunes que "hay gente de todos los partidos deseando cambiar el presidente del Gobierno" y ha llamado a la "responsabilidad individual" de cada diputado a la hora de votar.

"La manera de votar la moción de censura es distinta, es nominal, se llama uno a uno es una responsabilidad individual. Cada uno va a decidir qué quiere, si quiere seguir apoyando este Gobierno o dar un paso para que esto cambie", destacó. "Por supuesto se impondrá la disciplina de partido pero si yo tuviera que votar algo muy distinto a lo que creo, tendría muchos problemas. Hay gente sensata y responsable en todos los partidos que estaría deseando cambiar el presidente de Gobierno, que sabe que tenemos el peor Gobierno en el peor momento y que quiere votar a favor de la moción".

En declaraciones a TVE1, Espinosa de los Monteros ha remarcado que desconoce la decisión que finalmente va a tomar el Partido Popular. "No les entiendo muy bien. Les dimos la oportunidad de que lideraran ellos la alternativa. Si el PP hubiese presentado la moción le habríamos apoyado. Nosotros no miramos al PP, tenemos en frente a la izquierda radical y al separatismo que es lo peor para España", ha dicho en declaraciones a TVE 1.

Espinosa de los Monteros ha señalado que la moción es la oportunidad de que "se conozca la posición de Santiago Abascal en muchos temas, una vez que aquí no habrá límite de tiempo y podrá profundizar mucho más en los temas y demostrar que es un candidato altamente cualificado".

También ha asegurado que esta moción no servirá para "sustituir un gobierno legalmente elegido" sino para "convocar elecciones, cosa que prometió Pedro Sánchez y no cumplió". "Los españoles tienen derecho a elegir en pleno conocimiento de las circunstancias. Sánchez aseguró antes de los comicios de noviembre que no negociaría con el populismo, con Bildu, con los separatistas... lo que hizo es un engaño sustancial", aseguró.