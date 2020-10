Pedro J. en 'Liarla Pardo': "Casado debe votar 'no' en la moción, no puede ser condescendiente con Vox"

Pedro J. Ramírez, director de El Español, ha opinado este domingo en el programa Liarla Pardo, de La Sexta, que la moción de censura que se debatirá esta semana en el Congreso de los Diputados a propuesta de Vox se presenta como una oportunidad para Pablo Casado de erigirse como oposición frente a los extremos y que, por ello, debe votar 'no' y evitar ser condescendiente con la formación de ultraderecha.

"Casado tiene la oportunidad de erigirse como defensor de la centralidad frente al autoritarismo de Vox y de Sánchez y Podemos", ha explicado. El núcleo más cercano al líder del PP se inclina por el 'no' para evitar "formar parte del circo de Vox", pero la dirección del voto aún no es firme.

El director de El Español tiene claro que los populares deberían votar 'no', ya que "la votación no es sobre si gusta o no Pedro Sánchez, sino sobre si se quiere que Santiago Abascal sea el presidente del Gobierno". "Casado comentería un error con consecuencias muy graves si fuera condescendiente con esta hipótesis, se lo dijo José María Aznar y se lo han dicho la mayoría de los miembros de su partido", ha explicado.

La periodista Cristina Pardo también le ha cuestionado sobre la proposición del PSOE y Unidas Podemos para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permitiría que el Congreso y el Senado puedan elegir a los seis vocales que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación.

"Es el mayor error político que ha cometido Sánchez y su equipo", ha conestado. "No han calculado la reaccion de la Unión Europea y de todos los sectores de la judicatura", ha añadido, subrayando que incluso los propios votantes del PSOE están en contral, tal y como se muestra en el sondeo que este domingo ha publicado El Español.

La encuesta realizada por SocioMétrica para este medio deduce que un 73,9% de los españoles está en contra de la reforma del Poder Judicial que plantea Pedro Sánchez de la mano de Unidas Podemos.

Según Pedro J. Ramírez, sin embargo, "esto no exime al PP de su reponsaiblidad de bloquear el órgano". Aún así, "la solución no es tirar por la calle de enmedio con una proposición de ley flagramente inconstitucional, como ha dicho Alvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional, en una entrevista a EL ESPAÑOL.

"Deben retirar cuanto antes la propuesta y al dia siguiente deben sentarse los grupos parlamentarios del PSOE y del PP. Nadie más. Entre los dos suman los 210 diputados que constituyen los tres quintos de la Cámara. En el sistema actual es una negociación de dos", ha defendido.

Sobre el temor que subyace desde hace años en el seno del Partido Popular ante la entrada en prisión de la pareja de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, que podría desatar que el extesorero hable, ha opinado que "estas personas que tiran de la manta en diferido corren en riesgo de que cuando tiren no quede nada más que un cadaver".

"Para Bárcenas el trato del PP a su esposa era muy importante. Cuando fue citada por primera vez en la Audiencia Nacional, llamó a Mariano Rajoy y le requirió que no consintiera que hiciera el paseillo. Poco después, un comisario se puso a disposicion para que entrara por el garaje", ha expuesto como anécdota.

Por último, el director de El Español ha apostado porque los esfuerzos políticos se centren ahora en unir a los españoles. "Ahora la prioridad es unir a los españoles, ni debate partidistas sobre la Covid ni sobre monarquía o república", ha espetado.