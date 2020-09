Torra intervendrá en el Parlament en un pleno monográfico y el PSC se planta: "No iremos"

El Parlamento de Cataluña celebrará este miércoles por la tarde un pleno en el que el presidente de la Generalitat inhabilitado, Quim Torra, comparecerá como invitado. La convocatoria de la sesión queda condicionada a que el cese del expresidente se publique antes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament han abordado este martes la petición de JxCat y ERC de un pleno específico "sobre la situación generada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la inhabilitación" de Torra.

En el pleno, que tendrá lugar este miércoles por la tarde, Torra será invitado a comparecer e intervenir, como planteaba la solicitud de JxCat y ERC, han señalado fuentes parlamentarias.

La petición de ambas fuerzas independentistas sugería como guion del pleno un debate sobre la valoración de la decisión del Supremo y su "afectación y consecuencias".

El PSC no irá

El grupo PSC-Units ya ha anunciado que no participará en el "pleno de despedida" del ya expresident Torra porque lo considera un acto que solo responde a "cálculos partidistas" y que acentúa la "degradación" de las instituciones catalanas.

"El grupo que presido no acepta la manipulación y la instrumentalización de la institución -el Parlament-, y no participará en una función parlamentaria que, a nuestro juicio, no será otra cosa que una escenificación partidista", ha dicho este martes en rueda de prensa el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.

El PPC, por su parte, acudirá al pleno, pero no participará en las votaciones, según han explicado a Efe fuentes populares. También asistirán los representantes de Ciudadanos.

Hace dos semanas, el Parlament aprobó una resolución, con los votos de las fuerzas independentistas, que rechazaba una inhabilitación de Torra y advertía de que sólo la mayoría de la cámara está legitimada para retirar la confianza al president.