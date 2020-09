JxCat reta a ERC a "plantar cara" porque con una "falsa mesa de diálogo" no habrá independencia

La diputada de JxCat Míriam Nogueras ha retado a ERC a "plantar cara" contra el Gobierno para lograr la independencia. El día después de la inhabilitación de Quim Torra, los de Carles Puigdemont han redoblado la presión sobre sus socios en el Ejecutivo catalán para no abandonar la vía de la confrontación.

"No habrá independencia en una falsa mesa de diálogo. Lo que hay que hacer es plantar cara, pero hacemos falta todos para plantar cara, no seremos libres en España mientras sigamos siendo parte de ella", ha dicho la dirigente nacionalista en la sesión plenaria de este martes en el Congreso.

La inhabilitación de Torra por desobediencia no ha servido para calmar las aguas entre JxCat y ERC hasta el punto que los de Carles Puigdemont han desdeñado la mesa de diálogo como instrumento para resolver el contencioso catalán.

El discurso de Nogueras se enmarca en este clima preelectoral que se ha precipitado con la marcha de Torra. La diputada fiel a las consignas lanzadas desde Waterloo ha criticado al Gobierno central por la decisión judicial, asegurando que hacen el "ridículo internacional", pero seguidamente ha apelado a sus socios en el Govern para recuperar la unidad perdida.

Inhabilitación en el BOE

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haberse saltado la ley al no haber publicado aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como marca la ley, la inhabilitación del ya expresidente catalán, Quim Torra.

"Presumen del imperio de la ley pero no cumplen lo que es preceptivo y lo que necesitan las instituciones para tener seguridad jurídica", ha manifestado Borràs, quien ha preguntado al Ejecutivo por qué no publica "lo que es preceptivo" y se ha preguntado si esta "irregularidad" responde a que no esperaban "esta monstruosidad jurídica".

En declaraciones a los periodistas en el patio del Congreso, la diputada independentista ha recalcado que aunque a Torra se le notificó personalmente la sentencia del Tribunal Supremo con su inhabilitación, el Gobierno debería saber que ha de darse "dimensión pública" a esa noticia con la correspondiente publicación en el BOE.

"Sin esa dimensión pública sigue siendo una noticia a nivel privado", ha advertido la portavoz de Junts, antes de cuestionar que precisamente "quien presume de cumplir con la ley no lleve a cabo lo que es preceptivo de realizar por ley".