Aguado no le piensa dedicar "ni un minuto a la oferta de Gabilondo" para tumbar a Ayuso

Apenas unos minutos ha tardado Ciudadanos en descartar cualquier tipo de acuerdo con el PSOE para una moción de censura que descabalgue a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid. La respuesta a la pregunta lanzada por Ángel Gabilondo a los naranjas –"¿qué piensan hacer?"– ya tiene por tanto respuesta: nada.

"¿Otra vez? Vamos a moción de censura por semana" han respondido con ironía fuentes de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid cercanas al vicepresidente Ignacio Aguado al conocer la oferta del portavoz del PSOE, que durante su intervención en el Debate del Estado de la Región de hoy ha calificado al gobierno de Ayuso de "fallido e inconsistente" y ha abierto la puerta a una moción de censura contra la presidenta.

Para que una moción de censura contra Ayuso saliera adelante sería imprescindible el apoyo de Ciudadanos, además del voto a favor del resto de partidos de izquierdas de la Comunidad. El mismo Gabilondo se ha mostrado escéptico respecto a la posibilidad de que eso pueda ocurrir: "[El cambio] difícilmente será apoyado por quienes forman parte del Gobierno, salvo que el Gobierno se desarticule".

En realidad, la respuesta del vicepresidente Ignacio Aguado a los ya habituales rumores sobre la posibilidad de una moción de censura de la izquierda contra Ayuso ha sido siempre la misma: el acuerdo de Gobierno es sólido, Ciudadanos no tiene intención alguna de romperlo y la legislatura se agotará sin mayores contratiempos.

Ni siquiera los roces entre los equipos popular y naranja, roces que en el pasado han alimentado las esperanzas de la oposición, han movido a Ciudadanos un sólo centímetro hacia la posibilidad de romper con el PP y entregarle en bandeja al PSOE la joya de la corona de las autonomías españolas, la de la Comunidad de Madrid.

"No le vamos a dar ni un minuto a este tema" han respondido esta vez desde Ciudadanos a la enésima oferta del PSOE para romper con Ayuso. "Los madrileños en la calle no se preguntan "¿para cuándo la moción de censura? No es la prioridad de ningún madrileño. Y menos aún de los que se han quedado sin trabajo".

El mismo Aguado ha respondido a los pocos minutos a través de su cuenta de Twitter con un mensaje en el que reiteraba su ya conocida tesis de que "no es momento de partidismos ni de juegos de sillas".

Vox pide 'combatir a la izquierda' y Podemos 'combatir a este Gobierno'.



Nuestra prioridad es combatir el virus y sus consecuencias. No es momento de partidismos ni de juegos de sillas.



Es momento de hombres y mujeres de Estado.#DER20Madrid — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) September 15, 2020

"¿Qué es lo que piensa hacer Ciudadanos? ¿O es que no tiene nada que ver con lo que sucede?" ha preguntado Gabilondo esta mañana en la Cámara Regional, aunque con escaso convencimiento y aparentemente espoleado por su propio partido, muy critico con su portavoz por su supuesta falta de beligerancia contra Isabel Díaz Ayuso.

"Podemos debatir sobre planes y estrategias, pero trabajamos para unir y unir para cambiar" ha añadido luego Gabilondo. "Y estamos, por supuesto, abiertos a incrementar esos procesos de unidad de acción en esa dirección. Y a utilizar los mecanismos parlamentarios para lograrlo. Insisto, para lograrlo. No sólo para reivindicarlo". Su oferta ha caído, sin embargo, en el mismo saco roto de siempre.