Los letrados abortan la comisión sobre Juan Carlos: sus actos empezaron cuando era Rey

Las aspiraciones de Unidas Podemos de sentar a Juan Carlos I a comparecer en una comisión de investigación en el Congreso no se verán cumplidas. Si ya el PSOE, su socio de Gobierno, advirtió la semana pasada que no estaba por la labor -lo que imposibilitaba, junto a PP y Cs que la petición prosperara-, los letrados de la Cámara Baja han comunicado a los grupos parlamentarios que "no procede" investigar al rey emérito porque sus "prerrogativas de inviolabilidad" son "absolutas" y "tienen efectos jurídicos permanentes".

El pasado 11 de junio, el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común registró su petición para crear un el Congreso una comisión para analizar "las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público". Obtuvo entonces el apoyo de ERC, Junts, PNV, la CUP, Bildu, Más País, Compromís y BNG.

En total, "más de 70 diputados, es decir, una quinta parte de los representantes de la soberanía popular", tal como se encargó de recordar Pablo Echenique, portavoz de los morados en el Congreso. Una vez conocida la respuesta de los letrados, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el propio Echenique ha criticado la "inviolabilidad eterna" de Juan Carlos. Según el portavoz de los de Iglesias, la respuesta del servicio jurídico de la Cámara significa que "aunque Juan Carlos I de Borbón hubiera cometido delitos tras su abdicación, estarían relacionados con hechos cometidos durante su reinado".

(1) Ahora nos dicen que, aunque Juan Carlos I de Borbón hubiera cometido delitos tras su abdicación, estarían relacionados con hechos cometidos durante su reinado. Parece que la inviolabilidad del 56.3 es eterna, contra el criterio de la Fiscalía y la reforma de la LOPJ del 2014. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) June 15, 2020

Con el objetivo de evitar que la Mesa del Congreso y los letrados rechazaran su admisión a trámite, optaron por ceñirse a las actividades del Rey emérito a partir de su abdicación en 2014, cuando perdió su inviolabilidad. Sin embargo, los letrados aclaran ahora que los hechos que se piden investigar se refieren a cuestiones que "aun cuando hayan podido tener proyección en una etapa posterior, se corresponden sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que Su Majestad Don Juan Carlos I era el Jefe del Estado".

El PSOE, con los letrados

El PSOE, en línea con el argumento de los letrados del Congreso, ha defendido la inviolabilidad del rey, consagrada en la Constitución, para no respaldar iniciativas de investigación; igualmente, ha esgrimido que el Parlamento controla la acción del Gobierno, no de otras instituciones del Estado.