El vodevil de Sánchez con Iglesias y Bildu en 41 flashes

1. Miércoles 21 de mayo, 9:00 horas. Empieza en el Congreso de los Diputados el debate sobre la quinta prórroga del estado de alarma solicitada por Pedro Sánchez.

2. El Gobierno tiene amarrada la votación al haber cerrado un acuerdo con PNV y Ciudadanos. Esos acuerdos, sumados al sí de otros grupos minoritarios como Más País, Coalición Canaria o Teruel Existe, convierten en intrascendente el voto de ERC, JxCAT y Bildu.

3. El debate transcurre con los rifirrafes habituales entre Adriana Lastra, Pablo Iglesias y la oposición. Santiago Abascal acusa a Iglesias de llamar a la guerra civil. "Antes de hablar de democracia, lávese la boca", dice el líder de Vox.

4. Sólo unas horas antes, radicales abertzales habían arrojado pintura y octavillas a favor de ETA en la vivienda de Idoia Mendia, líder de los socialistas en el País Vasco.

5. El ataque a la vivienda de Mendia, uno más de los muchos actos de kale borroka que se han producido durante las últimas semanas, se atribuye a Amnistia ta Askatasuna (ATA), la escisión de ETA en la que militan los presos más duros de la banda. Bildu resta importancia a los ataques, pero estos colocan en una posición muy incómoda al PSOE.

6. En el exterior del Congreso de los Diputados, radicales de extrema izquierda pertenecientes a la Coordinadora 25-S deciden aplazar hasta junio la protesta que habían convocado frente al edificio. En realidad, su convocatoria ha sido un fracaso y sólo han logrado congregar a unos pocos manifestantes.

7. La conexión entre la Coordinadora 25-S y Podemos es obvia. El fracaso de su protesta no oculta, sin embargo, la evidencia de que los radicales de extrema izquierda han empezado a movilizarse, incómodos por el éxito de las protestas callejeras organizadas por la derecha contra el Gobierno.

8. La manifestación fallida de la Coordinadora 25-S es interpretada por algunos analistas como una amenaza de Pablo Iglesias al PSOE a raíz de sus negociaciones con Ciudadanos. Amenaza que tendría como objetivo alejar a Pedro Sánchez de Inés Arrimadas y llevarlo de vuelta al redil de Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos.

9. La beligerancia de Podemos, habitualmente muy alta, ha escalado esta semana varios peldaños más. Líderes del partido han amenazado con escraches a Isabel Díaz Ayuso, a Pablo Casado, a Santiago Abascal, a Iván Espinosa de los Monteros y al director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez. También han señalado a periodistas y publicado su foto en Twitter, calificándoles de "sicarios".

10. El miércoles al mediodía, Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, sorprende anunciando que su partido negocia la derogación "íntegra" de la reforma laboral con el Gobierno.

11. La afirmación no parece tener mucho sentido. En primer lugar, porque la abstención de Bildu es innecesaria para la aprobación de la prórroga del estado de alarma.

12. En segundo lugar, porque derogar la reforma laboral en su totalidad dejaría en un limbo los ERTE de los que tanto ha presumido la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, pondría en peligro las ayudas de la UE, enfrentaría al Gobierno con la CEOE y los autónomos, encarecería el despido, provocaría el cierre masivo de empresas y alejaría a Ciudadanos y al PNV de Pedro Sánchez.

13. El debate en el Congreso finaliza a las 16:30, aunque sigue la sesión con preguntas de control al Gobierno. La votación posterior arroja el resultado esperado: 177 votos a favor del sí, 162 en contra y 11 abstenciones, entre ellas las de Bildu.

14. A las 20:15 se filtra a la prensa el acuerdo firmado entre PSOE, Podemos y Bildu. En el documento, el Gobierno se compromete a derogar la reforma laboral "de forma íntegra". También se compromete a hacerlo "antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19".

15. El documento del acuerdo está firmado por Adriana Lastra, Pablo Echenique y Mertxe Aizpurua.

16. La noticia se propaga por los medios y las redes sociales. Mientras la extrema izquierda se felicita por la derogación de la reforma laboral, arrecian las críticas contra Ciudadanos por haberse dejado engañar por Pedro Sánchez. El Gobierno, en efecto, ha mantenido el pacto con Bildu en secreto hasta después de la votación para no perder el apoyo de los de Inés Arrimadas.

17. El redactor de La Vanguardia Pedro Vallín afirma que el acuerdo es "un gol de Bildu en cinco porterías": ERC, PNV, Ciudadanos, Compromís y la CUP. Virginia P. Alonso, directora del diario Público, afirma que Bildu ha dado "lecciones de política". "A más de uno debe de estar saliéndole un sarpullido", dice. Cristina Fallarás escribe en Twitter: "Mientras la derecha gruñe entre cazuelas y sartenes, la izquierda derogará COMPLETA la reforma laboral del PP". Isa Serra, condenada recientemente por atentar contra la autoridad, se felicita por el acuerdo. "Esto sí es una buenísima noticia".

18. "Si las derechas rabian, el acuerdo es bueno" dice Mertxe Aizpurua, entrevistada por Radio Euskadi.

19. Entre las 21:00 y las 23:30, el caos se apodera del Gobierno. La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, protesta por el acuerdo, que la coloca en una situación insostenible frente al sector empresarial y la UE. Carmen Calvo también monta en cólera y exige que el error sea enmendado de inmediato.

20. A las 23:40, el PSOE envía un mensaje de WhatsApp a algunos periodistas en el que anuncia que el primer punto del acuerdo con Bildu, el relativo a la reforma laboral, "queda anulado". A continuación, reproduce casi literalmente los párrafos del viejo acuerdo de gobierno con Podemos relativos a la reforma laboral.

21. De acuerdo a la literalidad del mensaje enviado a la prensa, y a pesar de la inclusión en él de la palabra "urgente", también parece quedar en suspenso el plazo para esa derogación, teóricamente parcial, de la reforma laboral.

22. En la práctica, el punto 1 del acuerdo con Podemos y Bildu se convierte en papel mojado. Aunque no está claro hasta qué punto un simple mensaje de WhatsApp puede anular de forma unilateral un acuerdo firmado en el Congreso de los Diputados.

23. Los empresarios y los trabajadores españoles se van a la cama sin saber si la reforma laboral se derogará o no, o si esa derogación será total o parcial.

24. A primera hora de la mañana del jueves 21 de mayo, la CEOE emite un comunicado extraordinariamente duro en el que anuncia la suspensión las relaciones con el Gobierno. El comunicado rechaza "con total rotundidad" el acuerdo con Bildu y Podemos, lo califica de "irresponsabilidad absoluta" y advierte de que tendrá "unas consecuencias negativas incalculables".

25. Algunos medios de prensa revelan durante la mañana que Pedro Sánchez conocía el acuerdo con Bildu desde el lunes. Según estas informaciones, el presidente del Gobierno habría ocultado el contenido del acuerdo a sus propios ministros, y en especial a Nadia Calviño.

26. En realidad, el principal damnificado del acuerdo con Bildu es el PNV. En primer lugar, porque la derogación total de la reforma laboral es un trofeo de incalculable valor para Bildu de cara a las próximas elecciones autonómicas vascas. En segundo lugar, porque ese acuerdo parece preconfigurar un posible acuerdo en el País Vasco entre PSE, Podemos y Bildu para arrebatarle la presidencia de la comunidad a Iñigo Urkullu. Y eso a pesar del ataque de los radicales vascos a la vivienda de Idoia Mendia.

27. A lo largo de la mañana, los periodistas intentan averiguar si Adriana Lastra y Pablo Echenique han actuado por libre o a las órdenes de sus superiores.

28. En el caso de Echenique, el dato es menos relevante porque Podemos, con excepciones puntuales, siempre ha defendido la derogación total de la reforma laboral. En el caso del PSOE, resulta difícil creer que la portavoz del partido y escudera fiel de Sánchez haya actuado sin el aval del presidente.

29. Entrevistado por Catalunya Ràdio y preguntado por el caos generado por el Gobierno, Pablo Iglesias se muestra inflexible. "Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda [lo firmado obliga]".

30. Pero Iglesias no se queda ahí y le echa un pulso al PSOE en vivo y en directo. "En el acuerdo de Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición no se habla de derogación parcial de la reforma laboral, se habla de derogación de la reforma laboral. Y en el pacto que firman ayer los tres máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Después, cada partido podrá decir lo que quiera. Pero en los documentos firmados, en el acuerdo entre tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo".

31. Por su parte, y casi a la misma hora, José Luis Ábalos, entrevistado por Carlos Alsina en el programa Más de uno en Onda Cero, esquiva la pregunta, visiblemente incómodo. "Yo no estoy en las tareas parlamentarias", dice. En términos políticos, la respuesta de Ábalos implica culpar de forma directa a Adriana Lastra por el desaguisado.

32. A continuación, Ábalos echa las culpas del acuerdo con Bildu al PP por haber votado en contra de la prórroga del estado de alarma. La acusación cae por su propio peso. La abstención de Bildu no era necesaria para sacar adelante dicha prórroga. Si el PSOE ha pactado con los simpatizantes de ETA ha sido porque ha querido. No tenía necesidad alguna de hacerlo.

33. A mediodía, fuentes de Moncloa señalan ya abiertamente a Adriana Lastra como responsable del conflicto provocado. Según esas fuentes, Lastra firmó el acuerdo sin consultarlo con el resto del Gobierno.

34. Entrevistada por La Sexta, la portavoz socialista afirma que el mensaje enviado a medianoche por el Gobierno no es una rectificación, sino "una aclaración". "El PSOE nunca ha hablado de eliminar de un plumazo la reforma laboral" añade, negando la literalidad del acuerdo firmado por ella misma sólo unas horas antes.

35. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se muestra "dolido y perplejo" por el pacto PSOE-Bildu, y dice esperar que se vuelva a la situación previa.

36. García Page no es el primer barón en mostrar su desacuerdo con el pacto entre PSOE, Podemos y Bildu. El miércoles a las 21:08, poco después de filtrarse el contenido del acuerdo, el presidente de la comunidad de Aragón, Javier Lambán, celebra el acuerdo del PSOE con Ciudadanos y dice desear que Moncloa no se vea obligada a "recurrir a partidos que no creen en España ni en un futuro común para todos los españoles". Una alusión nada velada a ERC y Bildu. Lambán ya sabe a esa hora que Pedro Sánchez, una vez más, ha traicionado a su propio partido.

Como ciudadano español y como socialista, celebro el apoyo de @CiudadanosCs a la prórroga del estado de alarma. Ojalá @desdelamoncloa no se vea obligado a volver a recurrir para nada a partidos que no creen en #España ni en futuro común de todos los españoles — Javier Lambán (@JLambanM) May 20, 2020

37. Desairado por la marcha atrás del Gobierno, Bildu justifica el ataque al domicilio de la líder del PSE en el País Vasco, Idoia Mendia, con el argumento de que "existe una situación extrema".

38. También Otegi amenaza a Sánchez tras la anulación de un pacto que Bildu considera mérito suyo: "Nuestra palabra se cumple". Según los herederos de Batasuna, el pacto sigue vigente y el PSOE "sólo lo ha matizado".

39. La polémica por la posible derogación de la reforma laboral oscurece además el segundo punto del acuerdo entre PSOE, Podemos y Bildu, casi tan polémico como el primero.

40. En ese segundo punto, el Gobierno promete un trato de favor financiero a los ayuntamientos y los gobiernos de País Vasco y Navarra en forma de "una mayor capacidad de gasto". Un privilegio del que no disfrutan el resto de las comunidades.

41. En el momento de redactar este texto, sigue sin saberse si el acuerdo de PSOE, Podemos y Bildu conducirá a la derogación de la reforma laboral. Algunos medios, entre ellos Voz Pópuli, informan ya de que las agencias de calificación rebajarán la nota de España si el Gobierno deroga la reforma.