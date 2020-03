Sánchez no descarta suspender las elecciones en Galicia y País Vasco: "La situación es cambiante"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha descartado este jueves ninguna posibilidad en cuanto a las medidas a adoptar por la pandemia del coronavirus. De hecho, y al ser preguntado por la opción de decretar el estado de alarma, no ha dicho que no y ha dejado claro que "la situación no es estática" y que tomará las decisiones que hagan falta, cuando hagan falta y donde hagan falta.

Decretar el estado de alarma es una de las vías para suspender las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 5 de abril en Galicia y País Vasco. Precisamente este mismo jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertía que los comicios eran algo "secundario" y que solo debían celebrarse "si hay garantías".

Tras hablar con el lehendakari, Íñigo Urkullu, Feijóo ha explicado que su Gobierno, al igual que el vasco, estudian los mecanismos legales que habría que activar "en el caso de que se llegue a la conclusión de que lo más recomendable es suspender" la cita electoral.

No descarta cerrar Madrid

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, Pedro Sánchez tampoco ha negado que el Gobierno pueda verse obligado a cerrar Madrid. Al ser preguntado sobre esta cuestión no ha negado que pudiera darse la posibilidad y ha recalcado que las medidas que se tengan que adoptar se harán conjuntamente con el Gobierno de la comunidad autónoma que encabeza la popular Isabel Díaz Ayuso.

Y en relación con este último, ha rechazado que esté habiendo "discrepancias", dejando claro que la cooperación está siendo "muy franca" y que solo puede tener palabras de reconocimiento para el personal sanitario de Madrid, la Consejería de Sanidad y el Gobierno regional en su conjunto