Arrimadas: "Como le dije al Rey, haré lo que esté en mi mano para evitar un Gobierno con Podemos"

Evitar a toda costa a Podemos en el Gobierno y un acuerdo de "sopa de letras" del PSOE. Ese es el objetivo de Ciudadanos, según ha afirmado este martes Inés Arrimadas: "Como le dije al Rey, haré todo lo que está en mi mano para evitar ese Gobierno con Podemos".

La líder del partido naranja ha asegurado, tras reunirse el lunes con Pedro Sánchez, que no cedería sus votos para un Gobierno que dependa de Podemos o los partidos independentistas: "Aunque yo le regalara mis 10 escaños, cosa que no voy a hacer, ese gobierno seguiría dependiendo de partidos nacionalistas... y eso es un cóctel molotov".

En declaraciones a Radio Nacional de España, Arrimadas ha afirmado que no se trata de lo que es lo mejor para Ciudadanos, sino para España: Lo mejor para mi país no es un Gobierno con gobierno con Podemos. Estoy de acuerdo con el Sánchez de hace cuatro semanas. Porque para estar de acuerdo con él hay que indicar la fecha. Él mismo decía que no podíamos gobernar con populistas".

Es por ello que ha apostado por la vía de los 221 diputados con abstenciones de PP y Cs para un Gobierno en solitario de Pedro Sánchez, una idea que le trasladó en su encuentro. "Le invito al PP a que abra esa puerta también", ha añadido. Ha alegado que lo que pide no es difícil ni una locura: "Me parecería muy poco creíble un gobierno a tres".

Durante el encuentro sí que le pidió compromisos para esa abstención. Entre ellos se encuentran "un pacto nacional por la educación", "que los presupuestos cuadren" y "cambiar la ley electoral" para que no haya partidos con el 1% de los votos en el Congreso.

La portavoz de Cs en el Congreso cree que "estamos centrando mal el tiro al hablar de ERC y no de Podemos. Iglesias replica la tesis de ERC. ERC dice que Cataluña es una nación, que hay represión e Iglesias dice lo mismo. Es lamentable que Sánchez se haya reunido con ERC y con nosotros y PP la reunión sea casi de compromiso".

Arrimadas ha considerado que "estamos en un momento muy relevante y no nos la podíamos jugar más". En esa línea, ha dicho que le pidió a Sánchez "que hiciera Historia para bien".