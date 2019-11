Torra arenga a ERC a no investir a Sánchez y descarta presidir de nuevo la Generalitat

En plenas reuniones entre JxCAT y ERC para fijar una respuesta conjunta de cara a la investidura de Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado unidad a los diputados independentistas, a los que les ha pedido que cumplan "con aquello a lo que nos hemos comprometido con nuestro electorales". Es decir, que no se alejan de la promesa del derecho de autodeterminación de Cataluña que reafirmaron en la declaración de la Llotja de Mar del pasado octubre.

Torra ha descartado dimitir y ser candidato en unas futuras elecciones catalanas y ha dejado claro que no tiene previsto adelantar los comicios, apostando por agotar la legislatura hasta 2021."No me volveré a presentar a ninguna elección. Yo tenía un encargo, a partir del punto en el que quedó el proceso de independencia el plan era avanzar para culminarlo. Es lo que intento hacer. Mientras crea que sirvo para culminar el proceso, seguiré", ha recalcado en una entrevista en RAC1.

Pese a admitir en que no todo depende del presidente de la Generalitat, Torra ha dejado claro que si tiene el apoyo mayoritario del Parlament seguirá al frente del Palau. "Si de mi depende, no habrá elecciones", remarca, convencido de que los Presupuestos de Cataluña se aprobarán el mes que viene.

Insta al Parlament a declarar la independencia

Torra no abandona tampoco la idea de declarar la independencia de Cataluña, pero en esta ocasión pasa la pelota al Parlament. "El president de la Generalitat no declara la independencia, la declara el Parlament. No será por mí que no nos ponemos a ello. Nunca he fallado al mandato que tenía", ha dicho.

Sobre la investidura de Sánchez, Torra no se mueve del 'no' y arenga a ERC a hacer lo mismo después de que los de Oriol Junqueras vayan a consultar a sus bases el sentido de su voto con una pregunta a la que el president catalán respondería de forma afirmativa. "¿Estás de acuerdo en rechazar la investidura de Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?", es lo que este lunes ERC preguntará a sus militantes.

Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa Efe

"No he recibido ni una propuesta de Sánchez"

Torra argumenta que su posición es más que evidente porque "en este año y medio no he recibido ni una propuesta concreta de lo que sería una respuesta al conflicto catalán por parte del Gobierno". El president asegura además que "nadie" de su Govern y de JxCAT ha hablado con Sánchez desde el 10-N. Tampoco miembros de ERC. De hecho, ha enumerado las veces que ha llamado al líder del PSOE, la última tras las elecciones para felicitarle por la victoria, un gesto que de nuevo no tuvo respuesta por parte del Ejecutivo.

Con quien tampoco ha hablado Torra es con el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Creo que deberíamos hablar", ha afirmado sin ahondar más en la relación del Govern con la formación morada.

El president también se ha referido a los CDR detenidos acusados de un presunto delito de terrorismo. "No conocía a ninguno", ha asegurado para matizar que desconocía cualquier plan para asaltar el Parlament. "Mi lucha siempre es pacífica, nunca violenta", ha continuado para defender la desobediencia civil de una parte de la sociedad catalana. "Es algo que se ha de respetar", apunta.