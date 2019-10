Cifuentes se desmarca de la financiación irregular del PP de Madrid: "No tuve ninguna responsabilidad"

Noticias relacionadas El juez interrumpe la declaración de Cifuentes: se estaba escuchando por error en la sala de prensa

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se ha desmarcado este miércoles ante el juez del caso Púnica de la presunta financiación irregular del PP madrileño y ha indicado que nunca supo nada de la existencia de una caja B en el partido en la región.

En su comparecencia en calidad de imputada, Cifuentes -que solo ha contestado a la Fiscalía y a su defensa- ha indicado que ella no tenía competencias en materia de financiación de las campañas del partido. Ha dicho que nunca manejó dinero y que no supo de ninguna reunión con empresarios que supuestamente favorecieron al partido, según han indicado fuentes presentes en la declaración. "No tuve ningún tipo de responsabilidad y participación", ha señalado a la prensa al término de la declaración.

Además, ha defendido la legalidad de varios contratos que la Asamblea de Madrid adjudicó al grupo del empresario Arturo Fernández, y que el juez sospecha estaban amañados a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid. Sin embargo, Cifuentes ha señalado que no le consta que el empresario hiciese donaciones al partido.