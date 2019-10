Rivera critica el portazo de Sánchez a su moción de censura: "Torra gana si el PSOE no apoya a Cs"

Albert Rivera se ha reunido este martes con el grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña. La moción de censura que han presentado contra Quim Torra "ya está en marcha". El gesto no prosperará porque los liberales necesitarían a PP, PSC, los Comunes... y la CUP. No obstante, los naranjas quieren visibilizar que existe "un bloque constitucionalista unido contra el independentismo".

Según ha trasladado Rivera a sus compañeros, el PSC -por medio de su líder, Miquel Iceta- les ha trasladado que no votarán a favor de la candidata de Ciudadanos, Lorena Roldán. "Torra gana cuando los socialistas no nos apoyan", ha criticado Rivera.

El Partido Popular -que ha garantizado el apoyo de sus cuatro parlamentarios- siempre empujó a Inés Arrimadas a presentar una moción de censura, algo a lo que Ciudadanos se negó reiteradamente. ¿Por qué se lanza ahora Rivera? Tanto él como su portavoz, Lorena Roldán, lo llaman "la semana negra del independentismo".

"Torra aplaude a los violentos y violenta a los demócratas", ha resumido Rivera. A ojos de Ciudadanos, las informaciones que vinculan al presidente de la Generalitat con los presuntos terroristas les obligan a presentar la moción: "Aplaude a los que llevan goma dos y armas de fuego".

Rivera y Roldán -candidata alternativa a Torra en la moción- aducen que se trata de "una cuestión urgente": "No puede pasar ni un día más". Y hasta que llegue esa votación presionarán al PSC para que se posicione de su lado: "Rectifiquen a tiempo. Cuando vamos juntos, somos más fuertes".

La negación de Iceta, conciben en Ciudadanos, erosionará al socialismo durante estos primeros días de precampaña. "No lo entiendo, de verdad que no entiendo por qué el PSOE no se coloca junto al constitucionalismo". Una frase con la que Rivera martilleará a Sánchez hasta que la moción decaiga en la Cámara catalana.

Tanto Roldán como Rivera, en sus respectivas intervenciones, han combinado el retrato de Torra con la critica a Sánchez. Primero asociaban al presidente de Cataluña con los "comandos separatistas" para luego afear al líder del PSOE su "no" a la moción.

Este 1 de octubre, ha recordado Roldán, se cumplen "dos años del referéndum ilegal que partió en dos a la sociedad catalana": "Han hecho mucho daño. Se han cargado la convivencia. Pero han traído una cosa buena. La unión de tantos españoles que salen a la calle para decir basta".

Por último, Albert Rivera ha anunciado que, a pesar del clima electoral, seguirá proponiendo a Pedro Sánchez "una reunión para abordar la situación que se vive en Cataluña".