Rivera pide una reunión a Sánchez para defender la Constitución en Cataluña

Señor Sánchez: hemos hablado este año en Moncloa, en el Congreso y por teléfono de la situación que vive España", asegura Rivera en un mensaje en su cuenta de Twitter.



"Y sí, ante su inacción le pedí y le pido una reunión para defender juntos la Constitución en Cataluña. Aquí los importantes no somos ni usted ni yo, son los españoles", concluye.



Rivera publicaba este mensaje poco después de que esta misma mañana Sánchez afirmase, en una entrevista en la Ser, sobre el dirigente de Ciudadanos: "No se me pone al teléfono".

Sánchez y Rivera durante la firma del Pacto del Abrazo. Efe



"Hay políticos catalanes (...) que prefieren relacionarse conmigo a través de cartas", dijo el jefe del Ejecutivo en alusión a Rivera, tras insistir en que no atiende a sus llamadas.