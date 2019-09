Celaá: "UP quiere lo que rechazó en julio; no valoró estar en el Gobierno ni gestionar esos ministerios"

Isabel Celaá no descarta el imposible. El acuerdo con Podemos no está fuera de la mesa, siempre que ellos acepten un pacto en el que no tengan presencia en el Gobierno. Esa misma exigencia es la que ha criticado al partido de Pablo Iglesias, aseverando que la formación morada "quiere un gobierno de coalición que rechazó en julio". "No valoró ni estar en el Gobierno ni la gestión de esos ministerios", ha añadido.

"La cuestión está en que Unidas Podemos se mueva", ha dicho la portavoz del Gobierno, que ha querido destacar que ellos han "presentado a Podemos cinco propuestas".

🔴 Directo | @CelaaIsabel: "Unidas Podemos no valoró ni estar en el Gobierno ni lo que es la gestión de esos ministerios. Gobernar es muy difícil y primero tiene que tener ilusión, confianza y fuerza" https://t.co/LqljDXKEgi https://t.co/jMn4zTmrLc — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) September 16, 2019



En una entrevista en la cadena Ser ha lamentado que por parte de Podemos haya habido "manifestaciones de actitudes en las que se pinta un PSOE igual que el PP". En esas declaraciones de miembros del partido morado ha percibido además la imagen ofrecida de "que ellos han de estar para vigilar que la nave no se desvíe".

Celaá ha confesado que creen "que una repetición no va a castigar" al PSOE. Apunta, sin embargo, que "no es esa la razón" para que no haya investidura. "Es por el rechazo de Podemos a Sánchez, superior al amor que dicen tener por España".

"La ciudadanía es capaz de entender que tenemos una propuesta programática no alineada pero no hay actitudes para erigir una propuesta entre ambos partidos", ha explicado, alegando que el PSOE "ofrece estabilidad".

La portavoz ha afirmado que se han "encontrado con posiciones muy inflexibles. De Rivera que no ha querido reunirse, a Casado con una campaña con insultos y a Iglesias en esta parte final que "no quiere otra cosa que no sea un gobierno de coalición".