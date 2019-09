Casado rechaza facilitar el Gobierno a Sánchez: "Si hay elecciones, el PP está listo para liderar España"

El líder del PP, Pablo Casado, ha reiterado su negativa a facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez y ha avisado de que, "decida lo que decida" el presidente en funciones, en su partido trabajan para "cualquier posibilidad" y definiendo su estrategia para "volver a liderar el país".

Casado ha asegurado en Ávila, durante su intervención en un acto con el partido regional, que el PP "no quiere elecciones generales", a pesar de que la encuesta que este domingo publica EL ESPAÑOL indica una subida de los populares y de que "hay quien dice" que les "puede venir bien" o que "reforzarían" su papel en el tablero del desbloqueo político porque afirma que su partido es "responsable".

"Nuestra responsabilidad será unir en torno al PP a todos aquellos que quieren mantener unida a España", ha dicho, una idea que el Partido Popular lleva remarcando en las últimas semanas y que enmarca en la iniciativa de una coalición bajo la marca España Suma.

Pablo Casado rechaza facilitar el Gobierno a Pedro Sánchez.

La iniciativa, por ahora rechazada por Ciudadanos y por Vox -aunque los de Santiago Abascal sí se han llegado a mostrar "abiertos a algún tipo de acuerdo"- tiene como objetivo salvaguardar el sistema constitucional, ha dicho Casado. "La posición territorial, a nivel nacional, no ha mejorado nada: Torra vuelve a decir que hay que apretar al Estado".

Así, el líder del PP ha insistido en que su partido defenderá, "con una actitud moderada y firme, el estatus constitucional. Decimos 'no' a Sánchez porque su proyecto es contrario a España".

Casado ha rechazado la iniciativa del "programa progresista" que pretende presentar Pedro Sánchez esta semana para intentar lograr un acuerdo de última hora con Unida Podemos. Y lo ha hecho negando la supuesta superioridad moral de la izquierda: "La izquierda no tiene el monopolio de los buenos sentimientos, y no nos pueden dar lecciones de solidaridad e integración. No se puede gestionar la política migratoria a golpe de bandazos y de tuits".

Así, ha recordado que bajo gobiernos del PP, concretamente el de José María Aznar "en los 90", España recibió "a millones de nuevos españoles" procedentes de la inmigración. "Pero se hizo bien, con oficinas de integración, y no al albur de laúltima crítica de la izquierda radical de Podemos".

El presidente del PP ha reivindicado esa integración, pero que vaya de la mano de la seguridad de los ciudadanos. "Un país se mide por la tranquilidad que uno tenga al salir a la calle", ha dicho, y para eso hay que defender a quienes la garantizan. "La seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es fundamental, y hay que defenderlas. ¿Cómo es posible que el Gobierno de España no haya hecho nada por ellas cuando este sábado, en Alsasua, se las estaba humillando?"

Una Convención Económica

Casado ha anunciado que, en las próximas semanas, el PP convocará "una Convención Económica" donde establecerá el proyecto que tiene "para el día a día de todos los españoles".

Y es que, según el líder popular, "en España llevamos tres meses de incertidumbre con un Presidente del Gobierno que quiere estar en funciones, y que utiliza el presupuesto de los españoles para financiar campañas electorales. Sánchez está haciendo todo lo contrario a lo que debe hacerse".