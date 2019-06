Feijóo zancadillea a Casado: pide que gobierne la lista más votada en plena negociación

Alberto Núñez Feijóo ha pedido este martes una reforma de la ley electoral que facilite que gobierne la lista más votada. Una medida que perjudicaría los intereses del Partido Popular de Pablo Casado tras los comicios del 26 de mayo.

El presidente de la Xunta de Galicia ha realizado estas declaraciones en plena negociación de los populares con otros partidos para gobernar en distintas comunidades y ayuntamientos. Ha reclamado una reforma electoral para facilitar la gobernabilidad a los partidos ganadores en los comicios. "No puede ser que el partido ganador se convierta en perdedor, y el que pierda se convierta en gobierno", ha afeado.

La garantía de que gobierne la lista más votada ha sido defendida históricamente por el Partido Popular. Hasta tres veces la han llevado al Congreso, siendo rechazada. La postura no la han defendido en los últimos meses, explicando que ya había sido denegada y que no podían acudir a las urnas con las manos atadas.

Así, ha reclamado la introducción de una segunda vuelta o de un 'plus' parlamentario para la formación ganadora de las elecciones, de tal forma que facilite la gobernabilidad. Feijóo ha mencionado Portugal, Italia o Grecia, como países que cuentan con un sistema que prima a la primera fuerza.

"No puede ocurrir es como en Galicia, donde el PP ha ganado en tres diputaciones y vamos a ver si gobernamos en alguna", ha subrayado, indicando que se ve al PSOE como ganador de los comicios en Galicia al ganar en tres de las principales ciudades gallegas, y ha sacado los mismos resultados que el PP. "No puede ser que en España se manipule hasta el lenguaje, cuando el PP gana pero no saca la mayoría absoluta se dice que pierde", ha insistido.

Destaca el caso de Madrid, tanto a nivel autonómico como provincial. En este último la prioridad de los partidos de la derecha ha sido evitar que Manuela Carmena repita como alcaldesa. Tras los resultados del 26-M José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, candidatos de los populares en el Consistorio y la Comunidad, se han perfilado como alcalde y presidenta gracias a pactos con PP y Vox. Más Madrid y el PSOE gobernarían en caso de aplicarse la propuesta de Feijóo.

En declaraciones a Cope, Feijóo ha destacado la importancia de impedir que Vox entre en gobiernos con el PP: "No soy partidario de que Vox entre en los gobiernos de PP y Ciudadanos".

Con todo, ha reclamado que se formen gobiernos alternativos de derechas y dejar de lado "pulsos absurdos", en referencia a los ataques cruzados entre Ciudadanos y Vox. Pese a que Feijóo es contrario a que Vox entre en los gobiernos autonómicos y municipales, entiende que cada territorio tiene que buscar la alternativa para forjar sus gobiernos y ha asegurado que todas las formaciones "se tienen que retratar".

"Es necesario situarse en la madurez y en la responsabilidad. El PP lo ha dicho, quiere gobernar con Ciudadanos y para ello si necesitamos el apoyo de Vox lo pediremos en la sesión de investidura", ha zanjado.

En ese sentido, ha mandado un mensaje al partido de Albert Rivera: "Hay dos posibilidades, o gobierna con los socialistas y comete un fraude electoral o la única alternativa es con el PP y cuando no se sume pedir apoyos a Vox". Es por ello que ha pedido revalidar el modelo del pacto entre los tres partidos en Andalucía.

Sobre el escenario nacional, Feijóo ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un "gobierno oculto" con Podemos que ha evitado desvelar desde las elecciones del 28 de abril pensando en los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo. "Intuyo que gobernará con Podemos, Ciudadanos ha sido tan claro diciendo que no gobernará con Sánchez que rozaría un fraude electoral", ha declarado.

Alfonso Alonso: "Independencia significa no pedir permiso"

El presidente del PP Vasco ha explicado este martes la decisión de convocar una convención para definir su "personalidad propia". Alfonso Alonso considera que "tener independencia significa no pedir permiso en Madrid". Una postura enmarcada en su idea de imitar el 'modelo Feijóo'.

Alonso ha alegado que en el País Vasco "la gente tiene algunas preocupaciones que son específicas". "El País Vasco tiene una tradición y una cultura muy peculiares. Nuestra historia frente al terror nos esgrime carácter", ha explicado.

Entrevistado en Tve, Alonso ha afirmado que para llegar a entender esta decisión "hay que ver la evolución". "El constitucionalismo en País Vasco ha ido perdiendo apoyos y nos enfrentamos a unas autonómicas probablemente el año que viene y la necesidad de actualizar nuestro mensaje político", ha aseverado.

El líder del PP Vasco ha señalado otra de esas especificaciones del grupo que dirige: "No tenemos otras fuerzas que ocupen nuestro espacio en el centro derecha". En ese sentido ha querido marcar distancia con Vox, al igual que Feijóo : "El PP tiene que sentirse un partido maduro. No sentirse atraído por lo que diga esta gente"

Ha descartado que quieres disputar el liderazgo del partido pero sí le ha mandado un mensaje a Pablo Casado: "Debe respetar al PP, sentirse orgulloso y hacer un liderazgo desde esa humildad. Tiene un magnífico partido y tiene que confiar en él".

"El PP tiene que ser el mismo. Es un partido bien distinto. No representa en absoluto los valores que hemos representado nosotros siempre. Me preocupan fenómenos como Vox. No tanto los votos que te pueden quitar si no el efecto contagio que te contamina. Los que han buscado la moderación en el PP se escapan a otras opciones", ha afirmado.

Por ello, ha dicho que deben hacer "un esfuerzo" para que les "vean como una fuerza que está en la centralidad". "Vox no puede marcar la impronta ideológica del partido", ha sentenciado.