Junqueras: "Pudimos mirarles a la cara y no podrán detenernos. El adversario es el Estado"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, avisa: "Nos quieren castigar, pero no nos conocen. No podrán detenernos. No nos rendimos nunca. La prisión no deja de ser una fase más para conseguir la libertad y la república catalana".

En su primera entrevista concedida tras su paso por el Congreso de los Diputados, el dirigente llama a la unidad entre las fuerzas independentistas y señala el objetivo a batir: "No estoy de acuerdo en que haya tensión entre los represaliados. Todo el mundo tiene muy claro que el adversario común es el Estado y en ningún caso los compañeros de viaje".

En un cuestionario respondido desde Soto del Real a VilaWeb, Junqueras califica como "emocionante" su breve experiencia en la Cámara Baja el lunes para recoger el acta y el martes para prometer el cargo "como preso político" y "por imperativo legal".

"Tuvimos la oportunidad de hacer política en el lugar que corresponde, pero, sobre todo, pudimos mirar a la cara a aquellos que no han querido hablar y decirles nuevamente que existimos, que somos muchos, que persistimos, que ganaremos y que, por mucho que se resistan, deberán dialogar a toda costa".

Quiere presidir la Comisión Europea

Ahora, continúa el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, su mirada está puesta en las elecciones europeas del domingo, en las que también es candidato: "Quiero llevar al corazón de Europa la represión y la denuncia de la regresión democrática de España. No hay nada más rompedor en este sentido que un preso político saliendo de prisión para entrar en el Parlamento Europeo avalado por una nueva victoria en las urnas".

Eso sí, recalca que Europa le "decepcionó" en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "Queremos cambiar la Europa de los Estados por la Europa de los pueblos y los ciudadanos; de los derechos y las libertades, con las personas en el centro".